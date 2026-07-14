 2026-07-13T13:30:28.901Z

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„Ich war nie der Trainer, der sich einfache Aufgaben gesucht hat“

Frank Westerink im Interview

von p.s. · Heute, 15:54 Uhr · 0 Leser
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Weiße Elf
Frank Westerink
Frank Westerink

Drei Jahre und gut 100 Ligaspiele – das ist die Statistik die Frank Westerink als Trainer der ersten Herren des VfL Weiße Elf Nordhorn vorzuweisen hat. Doch ein Blick auf seine Vita zeigt, dass schon weit vorher seine Zeit beim VfL begann. Wir haben mit dem ehemaligen Weiße-Elf Coach über das Ende seine Trainerkarriere, seine schönsten Momente und den Weg zum Erfolg gesprochen.

Frank, nach vielen Jahren an der Seitenlinie hast du deine Trainerkarriere beendet. Wie fühlt sich der Abschied inzwischen an, und wann war für dich klar, dass jetzt der richtige Zeitpunkt gekommen ist?

Aufgrund meiner Selbstständigkeit war es mir nicht mehr möglich, den Trainerjob zu 100% auszufüllen. So wie es eine Bezirksligamannschaft benötigt. Dann finde ich es wichtig, so fair zu sein und den Posten zu räumen. Die Erkenntnis kam recht früh in der zurückliegenden Saison.

Du warst über viele Jahre im Jugendbereich des VfL Weiße Elf Nordhorn tätig und hast später die erste Herren in einer schwierigen Phase übernommen. ⁠Was hat dich damals gereizt, diese Aufgabe anzunehmen?

Ich war nie der Trainer, der sich einfache Aufgaben gesucht hat. Ein Verein mit finanziellen Möglichkeiten oder mit einem außergewöhnlich starken Jahrgang war mir nicht wichtig.
Für mich liegt der Reiz der Trainertätigkeit darin, aus dem vorhandenen Spielermaterial etwas zu formen. Da ich 70% der Spieler bereits in der C-Jugend trainiert hatte und die anderen Spieler mir auch nicht unbekannt waren, wollte ich diesen Umbruch durchziehen.

Als du die Mannschaft vor drei Jahren übernommen hast, befand sich der Verein in einem großen Umbruch. Worauf kam es in den ersten Monaten aus deiner Sicht besonders an?

Den Jungs mein vollstes Vertrauen zu schenken. Wir mussten 6 erfahrene Spieler ersetzen. Diese Verantwortung musste auf die gesamte Mannschaft verteilt werden. Junge Spieler, die vorher nicht so im Rampenlicht standen, durften jetzt hervortreten und zeigen, dass sie dem gewachsen sind. Sie wussten, dass sie Fehler machen durften, aus diesen aber auch schnell lernen sollten. Spieler wie Steffen Kronemeyer, Ramon Beld, Linus Zare, Luis Haack mussten zusammen mit Raphael Lammers, Carsten Hennekes und Co-Spielertrainer Dennis Brode das Gerüst bilden.

Die Entwicklung der Mannschaft führte zurück in die obere Tabellenhälfte. Worauf bist du aus dieser Zeit als Trainer der 1. Herren besonders stolz?

Dass die Spieler sich allesamt weiterentwickelt haben.

Du hast viele Spieler über Jahre hinweg begleitet – vom Jugendfußball bis in den Herrenbereich. Was bedeutet es dir, diese Entwicklung miterlebt und mitgestaltet zu haben?

Oh, ganz viel. Nicht nur die Entwicklung auf dem Platz, sondern auch als Menschen, als Persönlichkeiten. Nicht wenige sind jetzt Familienväter und trainieren ihre Kinder in den jeweiligen Vereinen.

Wenn du auf deine gesamte Trainerlaufbahn zurückblickst: Gibt es einen Moment oder ein Erlebnis, das dir immer besonders in Erinnerung bleiben wird?

Hier ein einzelnes Erlebnis herauszupicken, würde viele andere schmälern. Es gibt so unfassbar viele in 34 Jahren. Sehr sehr traurige Geschichten, mit Schicksalsschlägen sowohl bei mir als auch bei Spielern und Funktionären. Man hat aber auch so einige Titel geholt und Aufstiege gefeiert. Als ich mein letztes Spiel als Trainer für den ASC GW 49 hatte, holten mich die Jungs aus Nordhorn ab. Das Spiel verloren wir leider gegen die halbe Oberligamannschaft von Schüttorf, die damit den Klassenerhalt für die zweite Mannschaft sicherten. Die Abschiedsfeier war trotzdem sehr schön und der Feuerkorb mit Schalke und ASC Logo steht immer noch im Garten.

⁠Zum Abschluss: Was möchtest du der Mannschaft, dem Verein und den Fans des VfL Weiße Elf Nordhorn mit auf den Weg geben?

Die Mannschaft soll weiter an sich glauben und sich weiterentwickeln. Ich werde die Entwicklung dann aus der Entfernung beobachten und begutachten. An der Bande stehen und sagen: "Früher war alles besser!" Nein, war natürlich Spaß.
Die Jungs sind klasse und werden noch für viele weitere positive Schlagzeilen sorgen.
Vom Verein und von den Fans wünsche ich mir mehr Unterstützung
in jedem Spiel und vielleicht auch mal wieder auswärts. Die Jungs haben das verdient, bei all dem zeitlichen Einsatz, den sie investieren, um die Farben des Vereins an höchster Stelle zu vertreten.