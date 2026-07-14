Drei Jahre und gut 100 Ligaspiele – das ist die Statistik die Frank Westerink als Trainer der ersten Herren des VfL Weiße Elf Nordhorn vorzuweisen hat. Doch ein Blick auf seine Vita zeigt, dass schon weit vorher seine Zeit beim VfL begann. Wir haben mit dem ehemaligen Weiße-Elf Coach über das Ende seine Trainerkarriere, seine schönsten Momente und den Weg zum Erfolg gesprochen.
Aufgrund meiner Selbstständigkeit war es mir nicht mehr möglich, den Trainerjob zu 100% auszufüllen. So wie es eine Bezirksligamannschaft benötigt. Dann finde ich es wichtig, so fair zu sein und den Posten zu räumen. Die Erkenntnis kam recht früh in der zurückliegenden Saison.
Ich war nie der Trainer, der sich einfache Aufgaben gesucht hat. Ein Verein mit finanziellen Möglichkeiten oder mit einem außergewöhnlich starken Jahrgang war mir nicht wichtig.
Für mich liegt der Reiz der Trainertätigkeit darin, aus dem vorhandenen Spielermaterial etwas zu formen. Da ich 70% der Spieler bereits in der C-Jugend trainiert hatte und die anderen Spieler mir auch nicht unbekannt waren, wollte ich diesen Umbruch durchziehen.
Den Jungs mein vollstes Vertrauen zu schenken. Wir mussten 6 erfahrene Spieler ersetzen. Diese Verantwortung musste auf die gesamte Mannschaft verteilt werden. Junge Spieler, die vorher nicht so im Rampenlicht standen, durften jetzt hervortreten und zeigen, dass sie dem gewachsen sind. Sie wussten, dass sie Fehler machen durften, aus diesen aber auch schnell lernen sollten. Spieler wie Steffen Kronemeyer, Ramon Beld, Linus Zare, Luis Haack mussten zusammen mit Raphael Lammers, Carsten Hennekes und Co-Spielertrainer Dennis Brode das Gerüst bilden.
Dass die Spieler sich allesamt weiterentwickelt haben.
Oh, ganz viel. Nicht nur die Entwicklung auf dem Platz, sondern auch als Menschen, als Persönlichkeiten. Nicht wenige sind jetzt Familienväter und trainieren ihre Kinder in den jeweiligen Vereinen.
Hier ein einzelnes Erlebnis herauszupicken, würde viele andere schmälern. Es gibt so unfassbar viele in 34 Jahren. Sehr sehr traurige Geschichten, mit Schicksalsschlägen sowohl bei mir als auch bei Spielern und Funktionären. Man hat aber auch so einige Titel geholt und Aufstiege gefeiert. Als ich mein letztes Spiel als Trainer für den ASC GW 49 hatte, holten mich die Jungs aus Nordhorn ab. Das Spiel verloren wir leider gegen die halbe Oberligamannschaft von Schüttorf, die damit den Klassenerhalt für die zweite Mannschaft sicherten. Die Abschiedsfeier war trotzdem sehr schön und der Feuerkorb mit Schalke und ASC Logo steht immer noch im Garten.
Die Mannschaft soll weiter an sich glauben und sich weiterentwickeln. Ich werde die Entwicklung dann aus der Entfernung beobachten und begutachten. An der Bande stehen und sagen: "Früher war alles besser!" Nein, war natürlich Spaß.
Die Jungs sind klasse und werden noch für viele weitere positive Schlagzeilen sorgen.
Vom Verein und von den Fans wünsche ich mir mehr Unterstützung
in jedem Spiel und vielleicht auch mal wieder auswärts. Die Jungs haben das verdient, bei all dem zeitlichen Einsatz, den sie investieren, um die Farben des Vereins an höchster Stelle zu vertreten.