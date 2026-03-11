„Ich war immer einer, der Probleme mit Schiedsrichtern hatte“

Darauf haben beide eine ziemlich ähnlich lautende Antwort: „Ich habe die Schiedsrichter bislang immer gerne kritisiert“, sagt Hüneburg. Und auch Becker äußert sich vergleichbar: „Ich war immer einer, der ein Problem mit Schiedsrichtern hatte, wenn die Leistung nicht stimmte, habe viel diskutiert.“ Oft bekamen die beiden dann zu hören: „Dann mach es doch besser!“ Und das wollten sie nun. Also meldeten sich beide zum Neulingslehrgang an, um auf dem Platz künftig selbst das Sagen haben zu dürfen.

Wobei es im Fall von Thorsten Becker eher seine Lebensgefährtin war, die ihn auf die Idee brachte. „Mein Stiefsohn hatte sich schon für den Lehrgang gemeldet und meine Lebensgefährtin fragte, warum ich nicht einfach mitmache? Also machte ich mit“, erzählt der 52-Jährige, der nun für den Hülser SV zur Pfeife greift. Beziehungsweise greifen wird, denn bislang verhinderte eine Schulterblessur noch die ersten Einsätze als Unparteiischer. „Aber das ist fast überstanden, bald geht es dann los.“

Hüneburg will etwas zurückgeben

Seine Premiere hat Frank Hüneburg derweil schon hinter sich gebracht – und mit seinen Leistungen in den ersten Jugend-Partien durchaus auch überzeugt. Gemeinsam mit seinem Schiedsrichter-Paten wurden die Spielleitungen hinterher analysiert und für gut befunden, sodass Hüneburg im Auftrag des TuS Gellep künftig auch im Seniorenbereich für Recht und Ordnung auf den hiesigen Sportplätzen wird sorgen können. Dass das bislang immer andere taten, war dem 48-Jährigen ab und zu schon ein Dorn im Auge, wie er zugibt. „Mir hat bei vielen Schiedsrichtern oft das Fingerspitzengefühl für spezielle Situationen gefehlt. Man merkt es schon, wenn da jemand pfeift, der selbst schon einmal als Spieler auf dem Platz gestanden hat oder nicht.“