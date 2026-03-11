„Ich war immer einer, der Probleme mit Schiedsrichtern hatte“

Sonntagmorgen, 11 Uhr. Auf der Bezirkssportanlage Am Hölschen Dyk in Krefeld-Hüls haben sich die ersten Sonnenstrahlen ihren Weg durch die Wolken gebannt, als Schiedsrichter Frank Hüneburg die Partie der B-Junioren-Kreisleistungsklasse zwischen dem Hülser SV und der JSG FC Hellas/CSV Marathon/SuS Krefeld anpfeift. Beste Bedingungen also für ein entspanntes Fußballspiel – und für Hüneburg eine weitere Gelegenheit, wichtige Erfahrungen an der Pfeife zu sammeln. Denn der 48-Jährige leitet an diesem Sonntag erst seine dritte Partie als Schiedsrichter.
Erst Anfang Februar hat er seine Ausbildung abgeschlossen, ist also noch blutiger Anfänger. Ebenso wie der 52-jährige Thorsten Becker, der am Spielfeldrand steht und die Begegnung mit einem wachsamen Auge verfolgt. Auch er ist Absolvent des Neulingslehrgangs des Fußballkreises Kempen-Krefeld, in dem Anfang des Jahres insgesamt 24 neue Referees für den Einsatz an der Pfeife ausgebildet wurden. Doch was bringt zwei Männer, die schon einige Jahre als Trainer verschiedener Mannschaften auf dem Buckel haben, im – Pardon – gesetzten Alter dazu, so spät noch die Rollen zu tauschen?
Darauf haben beide eine ziemlich ähnlich lautende Antwort: „Ich habe die Schiedsrichter bislang immer gerne kritisiert“, sagt Hüneburg. Und auch Becker äußert sich vergleichbar: „Ich war immer einer, der ein Problem mit Schiedsrichtern hatte, wenn die Leistung nicht stimmte, habe viel diskutiert.“ Oft bekamen die beiden dann zu hören: „Dann mach es doch besser!“ Und das wollten sie nun. Also meldeten sich beide zum Neulingslehrgang an, um auf dem Platz künftig selbst das Sagen haben zu dürfen.
Wobei es im Fall von Thorsten Becker eher seine Lebensgefährtin war, die ihn auf die Idee brachte. „Mein Stiefsohn hatte sich schon für den Lehrgang gemeldet und meine Lebensgefährtin fragte, warum ich nicht einfach mitmache? Also machte ich mit“, erzählt der 52-Jährige, der nun für den Hülser SV zur Pfeife greift. Beziehungsweise greifen wird, denn bislang verhinderte eine Schulterblessur noch die ersten Einsätze als Unparteiischer. „Aber das ist fast überstanden, bald geht es dann los.“
Seine Premiere hat Frank Hüneburg derweil schon hinter sich gebracht – und mit seinen Leistungen in den ersten Jugend-Partien durchaus auch überzeugt. Gemeinsam mit seinem Schiedsrichter-Paten wurden die Spielleitungen hinterher analysiert und für gut befunden, sodass Hüneburg im Auftrag des TuS Gellep künftig auch im Seniorenbereich für Recht und Ordnung auf den hiesigen Sportplätzen wird sorgen können. Dass das bislang immer andere taten, war dem 48-Jährigen ab und zu schon ein Dorn im Auge, wie er zugibt. „Mir hat bei vielen Schiedsrichtern oft das Fingerspitzengefühl für spezielle Situationen gefehlt. Man merkt es schon, wenn da jemand pfeift, der selbst schon einmal als Spieler auf dem Platz gestanden hat oder nicht.“
Aber grundsätzlich sei man ja schon froh gewesen, dass überhaupt jemand als Schiedsrichter zur Verfügung stand. „Daher ist es für mich nu nun auch an der Zeit, etwas zurückzugeben. Und jetzt bin ich es, der künftig mit Kritik wird umgehen müssen.“ Solange die aber fair vorgebracht werde, werde er kein Problem damit haben, versichert Hüneburg mit einem Augenzwinkern. Ähnlich sieht es Thorsten Becker. „Ich muss nicht immer recht haben, man wächst ja auch an seinen Fehlern. Wenn die Kritik berechtigt ist, werde ich das abkönnen.“ Zumal die Ausbildung ihm auch für einige reumütige Aha-Momente beschert habe. „Mein Bild von der Schiedsrichterei hat sich durch den Lehrgang extrem geändert, ich habe viele Fehler erkannt, die ich mir inzwischen ankreide.“
Und so hoffen Becker und Hüneburg, dass sich künftig nicht allzu viele Trainer über ihre Leistungen aufregen müssen. Zumal man sich in den fußballerischen Breitengraden, in denen beide künftig als Unparteiische wirken werden, ja durchaus kennt. „Aber darauf freue ich mich auch, einige bekannte Gesichter dann einmal in anderer Rolle wiederzutreffen. Solange man sich nach dem Spiel die Hand reichen kann, ist doch alles in bester Ordnung“, sagt Becker.