»Ich verlasse künftig einfach den Platz. Sich wehren bringt nix« Noah Aklassou und der 1. FC Passau bleiben dabei: Rassistische Beleidigungen sind am Samstag im Spiel gegen Mauth gefallen

Es war ein hitziges Spiel am vergangenen Samstag im Dreiflüßestadion zwischen dem 1. FC Passau und dem TSV Mauth. Dass die Hausherren am Ende mit 4:2 gewonnen hatten, geriet allerdings zur Nebensache. Gesprächsthema Nummer eins war die rote Karte gegen Passaus Noah Aklassou kurz vor Schluss. Der 21-Jährige wurde nach einem Wortgefecht vom Platz gestellt. Anschließend kochten die Emotionen so richtig über.

Passaus Sportlicher Leiter Christian Wolf hatte am Samstag direkt nach der Partie noch gesagt: "Eigentlich will man es kaum laut aussprechen, aber es ist halt auffällig, dass der heutige Schiedsrichter aus Künzing kommt und wir uns dementsprechend auch benachteiligt fühlen." Zwei Tage später haben sich die Gemüter beruhigt und Wolf betont: "Direkt nach einem emotionalen Spiel sagt man manchmal Sachen, die man so sicher mit ein wenig Abstand nicht wiederholen würde. Der FC Künzing kann am allerwenigsten dafür, das will ich klarstellen. Die Tatsachenentscheidungen des Schiedsrichters waren aus unserer Sicht sehr einseitig, aber sowas gehört halt auch zum Fußball dazu."



Bezüglich einer Sache will Wolf aber nichts relativieren: Der Rassismus-Vorwurf gegenüber den Mauthern bleibt im Raum stehen. "Unser Spieler Noah Aklassou wurde von seinem Gegenspieler gefragt, ob er überhaupt deutsch könne, so wie er aussieht. Sowas geht einfach gar nicht! Das ärgert uns nach wie vor wahnsinnig. Noah hat sich dann zu der Bemerkung hinreißen lassen: Was willst du, du Mongo? Dafür hat ihm der Schiedsrichter dann Rot gezeigt. Noah hat sich noch nie etwas zuschulden kommen lassen. Er wehrt sich, und wird dafür dann abgestraft. Das geht einfach so nicht."



TSV Mauth weist Vorwürfe zurück.



Der TSV Mauth weist in einer öffentlichen Stellungnahme die Vorwürfe weiter zurück: "Wir distanzieren uns klar von diesen Anschuldigungen, die seitens der Passauer erhoben werden. Wir möchten betonen, dass in diesem Spiel die Passauer vermehrt durch Undiszipliniertheiten aufgefallen sind. Hätte es besagte Vorfälle gegeben, hätte der Schiedsrichter mit Sicherheit gehandelt. Wir möchten mit Nachdruck betonen, dass Rassimus bei uns im Verein absolut keinen Platz hat. Das ist mit den Werten unseres Vereins nicht vereinbar."