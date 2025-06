Der SSV Steinach-Reichenbach steigt nach sechs Jahren Zugehörigkeit zur Bezirksliga Rems/Murr/Hall in die Kreisliga A1 ab. Das 2:2 im letzten Nachholspiel gegen die SG Oppenweiler-Strümpfelbach besiegelte den direkten Gang in die untere Liga. Trotz großer Enttäuschung richtet sich der Blick im Verein bereits nach vorn.

Abstieg nach hartem Saisonfinale Es war ein bitterer Schlusspunkt unter eine schwierige Saison: Im Nachholspiel gegen die SG Oppenweiler-Strümpfelbach kämpfte der SSV Steinach-Reichenbach um die letzte Chance auf die Teilnahme an der Abstiegsrelegation. Das 2:2 reichte am Ende nicht – mit 34 Punkten landete das Team auf Rang 13, der in dieser Saison den direkten Abstieg bedeutete. Nach sechs Jahren in der Bezirksliga heißt es nun Abschied nehmen.

Sportliche Leitung übernimmt Verantwortung Nach dem Abstieg meldete sich der sportliche Leiter Robin Mohr deutlich zu Wort: "Ich übernehme die komplette Verantwortung für diese Saison und den damit verbundenen Abstieg. In einer Liga mit sechs direkten und einem zusätzlichen Abstiegsplatz habe dem Team schlicht die Qualität gefehlt: Für eine Bezirksliga mit 6+1 Absteigern hatten wir einfach nicht genügend Qualität. Das zeigte sich besonders in den wichtigen Spielen."

Dank an die treuen Fans Trotz der sportlichen Enttäuschung zeigte sich der Verein in seiner Mitteilung dankbar gegenüber den eigenen Anhängern: "Wir bedanken uns bei allen Fans und Zuschauern für die Unterstützung. Ob lange Auswärtsfahrten, Wind und Wetter. Ihr wart immer für uns da!" Dieses Statement verdeutlicht, welch starken Rückhalt die Mannschaft während der gesamten Saison erfahren hat.

Schmerz und Enttäuschung im Umfeld

Gerade für die vielen ehrenamtlichen Kräfte im Verein wiegt der Abstieg schwer. Mohr bekennt offen: "Der Abstieg tut nun verdammt weh, vor allem für alle Verantwortlichen neben mir, die jeden Tag ihr Herz für den SSV geben, tut es mir besonders leid." Emotionale Worte, die zeigen, wie sehr man sich im Umfeld des SSV mit dem Klub und seiner sportlichen Entwicklung identifiziert.

Blick nach vorne: Kaderplanung läuft

Gleichzeitig richtet sich der Blick im Verein schon wieder nach vorne. Die Vorbereitung auf die kommende Saison in der Kreisliga A1 ist angelaufen: "Mein Blick muss nun nach vorne gehen, die Kaderplanung läuft auf Hochtouren, der Vorbereitungsplan steht." Dabei bleibt die sportliche Leitung realistisch: "Aus Erfahrung wissen wir, dass die Kreisliga A1 im Rems/Murr-Kreis kein Zuckerschlecken wird."

Attraktive neue Liga

Trotz des Abstiegs sieht man im Umfeld des SSV auch Chancen: Aufgrund der Gegner in der umliegenden Umgebung ist sie aber sehr attraktiv. Das dürfte insbesondere für die Zuschauer wieder reizvolle Lokalderbys und packende Spiele mit sich bringen. Das konkrete Saisonziel wird der Verein noch festlegen, klar ist aber: Der SSV will schnellstmöglich zurück in die Bezirksliga.

Eine schwierige Saison endet enttäuschend

Sportlich war die abgelaufene Saison für Steinach-Reichenbach eine Achterbahnfahrt. Zehn Siege und vier Unentschieden aus 34 Partien reichten bei einem Torverhältnis von 56:101 am Ende nicht aus. Besonders die defensive Anfälligkeit und die fehlende Konstanz in den entscheidenden Spielen machten den Unterschied aus. Dass man die Relegation knapp verpasste, macht den Abstieg noch bitterer.

Neustart mit klarer Zielsetzung

Der Weg in der Kreisliga A1 wird kein Selbstläufer – das ist allen im Verein bewusst. Dennoch herrscht Aufbruchstimmung: Mit einer gezielten Kaderplanung und einer strukturierten Vorbereitung will der SSV Steinach-Reichenbach in der kommenden Saison angreifen und den direkten Wiederaufstieg anpeilen.