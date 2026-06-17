– Foto: Robert Stolz

Das Prickeln vor dem alles entscheidenden Akt ist greifbar. Nach dem emotionalen 1:0-Erfolg über den TSV Erlenbach steht für den VfB Bad Mergentheim das finale Endspiel um den Aufstieg in die Bezirksliga Franken unmittelbar bevor. Am Freitag wartet mit dem SV Schluchtern ein regelrechtes Offensiv-Monstrum: Atemberaubende 111 Tore in 32 Spielen und ein Ausnahme-Stürmer wie Michele Varallo, der allein 38-mal einnetzte, untermauern die enorme Wucht und Erfahrung des Gegners. Doch Angst ist für VfB-Trainer Tobias Ippendorf ein Fremdwort.

Tobias, wie war die Stimmung nach dem 1:0-Sieg im Relegationsspiel gegen den TSV Erlenbach?

Die Stimmung war toll und ausgelassen. Es war ein enges Spiel und daher war jedem die Freude über den Sieg anzusehen. Jeder kann das bisher Erreichte gut einordnen.

Deine Mannschaft ist noch extrem jung. Nun wartet auf euch der SV Schluchtern, der viele erfahrene Spieler hat. Spielt in einem solchen Spiel Nervosität und Anspannung eine Rolle?

Eine gewisse Grundanspannung gehört dazu. Die Jungs haben das im 1. Spiel sehr gut gemacht, daher bin ich auch davon überzeugt, dass wir am Freitag mit den Gegebenheiten gut zurecht kommen werden. Wir freuen uns auf das Entscheidungsspiel.

Der SV Schluchtern hat mit Michele Varallo jemanden in ihren Reihen, der in der Saison 38 Tore erzielt hat. Insgesamt haben sie 111 Tore in 32 Spielen geschossen. Wie schätzt du den kommenden Gegner ein?

Das sind beeindruckende Zahlen und unterstreicht die tolle Saison von Schluchtern. Sie haben ohne Zweifel eine starke Mannschaft und eine überragende Offensive. Dennoch sind sie - wie wir - nur Zweiter geworden. Daher sind wir nicht chancenlos. Wir möchten ihnen alles abverlangen.

Was traust du deiner Mannschaft in diesem Spiel zu?

Ich bin davon überzeugt, dass meine Mannschaft ein tolles Spiel zeigen und über sich hinauswachsen wird. Ich traue uns den Aufstieg zu.