"Ich traue der Mannschaft einiges zu"

Im FuPa-Teamcheck spricht Trainer Tobias Senf vom SV Germania Peickwitz über eine Vorbereitung, die trotz vieler Ausfälle durch Urlaubszeit und Verletzungen von hoher Trainingsqualität geprägt war. Er bewertet die Neuzugänge, verrät, warum die mannschaftliche Geschlossenheit eine große Stärke ist, und spricht darüber, welche Herausforderungen in der Landesklasse Süd warten.

Vorbereitung unter erschwerten Bedingungen Wenn Tobias Senf auf die Wochen vor dem Saisonstart blickt, zieht er dieses Fazit: „Aktuell sind viele Spieler im Urlaub oder verletzt, deswegen konnten wir nicht im vollen Umfang trainieren.“ Trotz der personellen Engpässe sei die Qualität im Training hoch gewesen: „Die Testspiele und die Trainingstage, die wir hatten, waren von der Qualität gut.“ Für Senf ist diese positive Grundstimmung entscheidend, um mit Selbstvertrauen in die ersten Pflichtspiele zu gehen.

Auch Martin Hannatzsch ist kein Unbekannter in Peickwitz. Der erfahrene Spieler entschied sich, wieder für die Germania aufzulaufen – und das mit einer klaren Rolle: „Martin ist physisch und läuferisch sehr stark. Er soll mit seiner positiven Art und Erfahrung als Führungsspieler in der Saison vorangehen.“

Drei Neuzugänge mit viel Potenzial und Charakter Besonders erfreut zeigt sich der Coach über die Spieler, die den Kader zur neuen Saison verstärken. Mit Marvin Paul kam bereits am Ende der vergangenen Spielzeit ein Neuzugang von Brieske/Senftenberg. Senf lobt ihn in höchsten Tönen: „Er bringt unheimlich viel Zweikampfstärke mit. Abgesehen von der fußballerischen Qualität passt er auch mit seiner bodenständigen und positiven Art sehr gut in unsere Mannschaft.“

Komplettiert wird das Trio der Neuen durch Kevin Nix, der vom FC Lauchhammer kommt. Verletzungen hatten ihn in den letzten Jahren immer wieder zurückgeworfen, doch Senf erkennt das große Potenzial: „Er hat in Lauchhammer eine sehr gute Ausbildung genossen.“ Für den Trainer ist klar, dass Nix mit seiner Ausbildung und nach überstandenen Verletzungen eine wichtige Verstärkung darstellen kann.

Kaderplanung abgeschlossen

Sowohl bei möglichen weiteren Neuzugängen als auch bei Abgängen kann der Trainer kurz und knapp antworten: „Nein“, sagt er zu beiden Themen. Damit ist der Kader fixiert und kann sich nun ganz auf die anstehenden Aufgaben konzentrieren.

Geschlossenheit als Trumpf

Eine der größten Stärken des SV Germania Peickwitz sieht Senf in der gewachsenen Einheit der Mannschaft. „Die mannschaftliche Geschlossenheit und unsere individuelle Qualität in einigen Bereichen ist sehr hoch“, betont er. Viele Spieler kennen sich seit Jahren und haben gemeinsam Höhen und Tiefen erlebt. „Dadurch können wir sehr gut mit Rückschlägen umgehen. Das hilft uns im Laufe einer Saison.“ Diese Erfahrung, gepaart mit gegenseitigem Vertrauen, könnte im engen Rennen der Landesklasse Süd zum entscheidenden Vorteil werden.

Saisonziel mit Augenmaß

Ein konkretes Tabellenziel hat Senf bewusst noch nicht ausgegeben. „Bisher haben wir noch nicht offen darüber kommuniziert. Es sollte immer unser Ziel sein, guten Fußball zu spielen und uns stetig weiterzuentwickeln.“ Der Trainer ist überzeugt von der Leistungsfähigkeit seines Teams: „Ich traue der Mannschaft einiges zu, aber wir wissen auch, dass es in der Liga gegen jeden Gegner schwer wird, wenn wir unsere Leistung nicht auf den Platz bekommen.“

Breites Favoritenfeld ohne Überflieger

Anders als in den vergangenen beiden Jahren rechnet Senf in dieser Saison nicht mit einer Mannschaft, die von Beginn an alle überragt. „Ich denke, dass es diese Saison keinen Überflieger geben wird, wie die letzten zwei Jahre.“ Stattdessen erwartet er ein enges Titelrennen. „Ich sehe einige Mannschaften im vorderen Drittel, die um den Aufstieg mitspielen können. Wenn ich mir aber die letzte Saison anschaue, vor allem die Rückrunde, wäre mein Favorit die SV Motor Saspow.“

Kapitänswahl traditionell intern

Noch offen ist, wer in der neuen Spielzeit das Kapitänsamt übernimmt. „Das haben wir noch nicht geklärt“, erklärt Senf. Die Entscheidung fällt durch eine geheime Abstimmung innerhalb der Mannschaft: „Wir entscheiden das immer über eine geheime Wahl innerhalb der Mannschaft. Lassen wir uns überraschen, wer am 1. Spieltag als Kapitän vorangehen darf.“