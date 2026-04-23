 2026-04-20T12:45:22.080Z

Allgemeines

"Ich tippe hier auf einen klaren Sieg": Expertentipp mit Tolga Ciftci

FuPa-Expertentipp mit Tolga Ciftci, Spieler bei der SGM Senden-Ay in der Bezirksliga Donau/Iller

von red · Heute, 13:30 Uhr · 0 Leser
– Foto: Robo / FuPa-Grafik

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BZL Donau/Iller
SW Donau
SG Öpfingen
FV Asch-S.
SV Jungingen

Auch in der Saison 2025/2026 lassen wir einen Experten oder eine Expertin die Partien des Spieltags seiner/ihrer Liga tippen. Dabei wechselt die Liga - von der Regionalliga bis zur Kreisliga.

Du bist Spieler oder Spielerin eines Teams aus dem Gebiet von FuPa Württemberg und möchtest auch mal tippen? Kein Problem. Schreibe uns eine E-Mail mit Deinem Namen, dem Link von Deinem FuPa-Profil, dem Namen deiner Mannschaft und Deiner Liga an h.schmidt@fupa.net. Wir melden uns dann bei dir, wenn du an der Reihe bist.

Pro Spieltag gibt es einen FuPa-Expertentipp, der allerdings aufgrund der unterschiedlichen Anzahl der Spiele in den verschiedenen Ligen vorerst nicht ausgewertet wird.

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Die Tipps sind von Tolga Ciftci, Spieler bei der SGM Senden-Ay in der Bezirksliga Donau/Iller.

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So., 26.04.2026, 15:00 Uhr
SW Donau
SW DonauSW Donau
TSV Kettershausen-Bebenhausen
TSV Kettershausen-BebenhausenKettershsn-B
15:00

Tolga Ciftci: "Bei Kettershausen-Bebenhausen geht es noch gegen den Abstieg, der SW Donau sollte hier aber die Nase vorne haben."

⚽ mein Tipp: 2:0

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So., 26.04.2026, 15:00 Uhr
TSV Blaustein
TSV BlausteinBlaustein
SV Eggingen
SV EggingenEggingen
15:00live

Tolga Ciftci: "Keine schlechte Rückrunde vom TSV Blaustein, ich denke aber trotzdem, dass Eggingen hier einen Auswärtssieg holen kann."

⚽ mein Tipp: 1:2

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So., 26.04.2026, 15:00 Uhr
SGM Senden-Ay
SGM Senden-AySGM Senden-Ay
SV Westerheim
SV WesterheimWesterheim
15:00

Tolga Ciftci: "Leider haben die Jungs in dieser Saison viel Lehrgeld zahlen müssen. Ich hoffe dennoch auf einen Sieg und dass der Knoten damit endlich platzt."

⚽ mein Tipp: 2:1

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So., 26.04.2026, 15:00 Uhr
FV Asch-Sonderbuch
FV Asch-SonderbuchFV Asch-S.
TSV Langenau
TSV LangenauTSV Langenau
15:00

Tolga Ciftci: "Beide Mannschaften sind punktgleich in der Tabelle, dementsprechend ist es schwer, hier eine Vorhersage zu treffen. Aber es wird voraussichtlich ein gutes Bezirksligaspiel."

⚽ mein Tipp: 2:2

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So., 26.04.2026, 15:00 Uhr
SV Jungingen
SV JungingenSV Jungingen
SC Türkgücü Ulm
SC Türkgücü UlmTürkgücü Ulm
15:00live

Tolga Ciftci: "Wenn Türkgücü die Euphorie aus den letzten Spielen beibehalten kann, wird das ein klarer Sieg für die Ulmer."

⚽ mein Tipp: 0:4

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So., 26.04.2026, 15:00 Uhr
SG Öpfingen
SG ÖpfingenSG Öpfingen
TSG Ehingen
TSG EhingenTSG Ehingen
15:00

Tolga Ciftci: "Die SG Öpfingen geht hier als klarer Favorit in das Spiel."

⚽ mein Tipp: 3:1

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So., 26.04.2026, 15:00 Uhr
SGM Aufheim Holzschwang
SGM Aufheim HolzschwangSGM Aufheim Holzschwang
FC Burlafingen
FC BurlafingenBurlafingen
15:00

Tolga Ciftci: "Aufheim will vorne dranbleiben und dürfte gegen den FC Burlafingen keine Probleme bekommen."

⚽ mein Tipp: 3:0

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So., 26.04.2026, 17:00 Uhr
SV Offenhausen
SV OffenhausenSV Offenhausen
FC Hüttisheim
FC HüttisheimHüttisheim
17:00

Tolga Ciftci: "Beim SV Offenhausen läuft aktuell nicht alles optimal – ich tippe hier auf einen klaren Sieg des FC Hüttisheim."

⚽ mein Tipp: 1:3