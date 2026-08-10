– Foto: Carsten Trebuth

Im FuPa-Teamcheck blickt der neue Trainer Daniel Güney des 1. Göppinger SV nach dem Abstieg aus der Oberliga auf die Saison 2026/2027 in der Verbandsliga. Der 35-Jährige nimmt Stellung zur absolvierten Vorbereitung, zur Kaderzusammenstellung und zur Zielsetzung vor dem ersten Pflichtspiel.

Nach dem bitteren Gang in die Verbandsliga richtet sich der Blick beim 1. Göppinger SV wieder nach vorne. Mit der Führung der Mannschaft wurde der 35 Jahre alte Daniel Güney betraut, der in der vergangenen Spielzeit noch als Co-Trainer beim Regionalliga-Vertreter TSG Balingen tätig war. Auf die Frage nach seinen ersten Wochen im Verein zeigt sich der Coach sehr zufrieden. „Mir wurde das Ankommen leicht gemacht. Ich spüre eine große Freude bei der Aufgabe und bin dankbar für das mir entgegengebrachte Vertrauen“, sagt Daniel Güney gegenüber FuPa.

Die Sommermonate brachten an der Hohenstaufenstraße tiefgreifende Veränderungen auf mehreren Ebenen mit sich. Entsprechend verlief auch die Testspielphase nicht gänzlich ohne Rückschläge, worin der Coach jedoch einen normalen Prozess sieht. „Wir hatten sicherlich den einen oder anderen Stolperer drin. Nach den Veränderungen sowohl im Trainerteam, Kader und auch unserer Spielidee ist das nachvollziehbar. Wichtig ist, dass man die Entwicklung sieht“, erklärt der Trainer rückblickend auf die absolvierten Einheiten.

Die Analyse der Zugänge und Kaderplanung

Dabei schritt die Neuausrichtung des Personals zielgerichtet voran. Auf die einzelnen Zugänge möchte der Coach jedoch nicht detailliert eingehen: „Auf jeden Einzelnen einzugehen, würde den Rahmen sprengen. Wir haben uns in jeglicher Facette verstärkt. Wir konnten den Kader mit talentierten Nachwuchsspielern verjüngen und zeitgleich Erfahrung dazugewinnen.“

Auch weitere Bewegungen auf dem Transfermarkt schließt er weder aus noch kündigt er sie fest an: „Da werde ich wie jeder andere auch antworten: Sofern sich etwas ergibt, bei dem man nicht nein sagen kann, werden wir zuschlagen. Andernfalls sind wir so weit zufrieden mit dem aktuellen Kader.“ Gefragt nach möglichen weiteren Abgängen verweist er schlicht auf den bisherigen Spielerstamm: „Der letzte Satz der vorherigen Frage beantwortet diese.“

Gegenseitiges Vertrauen als zentrale Stärke

Trotz der vielen neuen Gesichter hat sich im Team schnell ein tragfähiges Gefüge gebildet. Auf die Frage nach den charakterlichen und sportlichen Qualitäten seiner Mannschaft hebt der Cheftrainer vor allem das Team hervor. „Wir haben eine gute Mischung aus Erfahrung und jungen Talenten. Das Team ist lernwillig. Dabei können wir im Kreise der Mannschaft offen sprechen. Das ist eine Stärke, die uns im Laufe der Saison tragen wird“, führt er bezüglich des Zusammenhalts aus.

Saisonziel und der Kreis der Meisterschaftsfavoriten

Im Hinblick auf die sportliche Zielsetzung für die anstehende Spielzeit wählt der Trainer einen pragmatischen Ansatz. Das Saisonziel lautet unmissverständlich: „In jedem Spiel alles investieren und besser sein als in der vorherigen Woche.“ Wenn es um die Frage geht, wen er in der Liga im Kampf um die Spitze vorne sieht, hält sich der Cheftrainer kurz. Als Meisterschaftsfavoriten benennt er schlicht „die Absteiger aus der Oberliga“. Und dies sind nebem dem 1. Göppinger SV auch der FSV Hollenbach und der FSV 08 Bietigheim-Bissingen.

Klarer Fokus vor dem Auftakt in Rutesheim

Am Samstag, 15. August, um 15.30 Uhr steht das erste Punktspiel beim SKV Rutesheim auf dem Programm. Der Trainer blickt der Aufgabe mit Vorfreude und klaren Anforderungen entgegen. „Abgesehen von der Vorfreude, dass es in der Liga losgeht, erwarte ich, dass wir uns aus der Vorwoche steigern können. Dabei meine ich explizit nicht das Ergebnis. Das wäre der Rutesheimer Mannschaft gegenüber absolut nicht gerecht. Sondern geht es um unsere Leistung. Diese war gut. Wir wollen jedoch besser werden. Wie arbeiten wir gegen den Ball? Wie führen wir unsere Zweikämpfe? Entscheiden wir die Duelle für uns? Das erwarte ich vom Auftritt unseres Teams.“