"Ich sehe uns nicht als Favorit"

Der Pokal hat bekanntlich seine eigenen Gesetze und schon manch höherklassige Verein ist dabei mächtig ins Stolpern geraten. Im Vorfeld des Pokalspiels zwischen BSG Chemie Kahla und dem FSV Schleiz haben wir mit beiden Cheftrainern gesprochen. Im FuPa-Gespräch äußern sich Kahla Cheftrainer Thomas Hurt und Roger Fritzsch vom FSV Schleiz über das erste Ligaspiel und den kommenden Gegner im Pokal.

Während der Saisonstart beim Landesklassevertreter Chemie Kahla mit einem 1:0 Auswärtssieg beim VfB Apolda geglückt ist, standen die Spieler des FSV Schleiz wegen eines Gegentreffers in der Nachspielzeit gegen Arnstadt mit leeren Händen und null Punkten dar. "Aufgrund unserer Ausfälle und der durchwachsenen Vorbereitung sind wir sehr demütig in das Spiel gegen Arnstadt gegangen. Nach den 90 Minuten und unserem Chancenplus sind wir über den Ausgang der Partie aber sehr enttäuscht", zeigt sich Schleiz-Cheftrainer Roger Fritzsch aufgrund einer guten Leistung seiner Mannschaft sichtlich niedergeschlagen. Die Gemütslage im BSG-Lager sieht hingegen ganz anders aus. "Da wir ohne vier Stammspieler in der Offensive gespielt haben, ging es in dem Spiel nur darum zu gewinnen. Das haben wir mit ein bisschen Glück irgendwie geschafft, weil Apolda auch ein sehr gutes Spiel gemacht hat", freut sich Thomas Hurt über den geglückten Saisonstart in der Landesklasse 1.

Auf dem Papier sollten die Rollenverhältnisse ziemlich klar verteilt sein. Der FSV Schleiz geht als ligahöhere Mannschaft als Favorit in die Partie, auch wenn sich die beiden Cheftrainer hinsichtlich dieser Frage nicht einig sind. Kahlas Cheftrainer Thomas Hurt ist sich über die Underdog-Rolle seiner Mannschaft im Klaren und unterstreicht den Klassenunterschied zwischen Thüringenliga und Landesklasse: "Wenn du gegen einen Thüringenligisten spielst, bist du als Mannschaft aus der Landesklasse natürlich nicht der Favorit. In der Thüringenliga ist das Spieltempo und das Niveau schon ein ganz anderes." Sein gegenüber Roger Fritzsch schiebt die Favoritenrolle ein Stückweit von seiner Mannschaft und erwartet "ein Spiel auf Augenhöhe": "Ich sehe uns nicht als Favorit. Kahla ist eine Spitzenmannschaft aus der Landesklasse."

Respekt vor dem Gegner

Beide Trainer haben höchsten Respekt vor dem kommenden Gegner und sind sich sicher, dass es am Samstag eine spannende Partie werden könnte. "Ich kenne Kahla jetzt nicht. Dennoch erwarte ich ein sehr schweres Spiel für uns, indem wir alles abrufen müssen, um eine Runde weiterzukommen", ist sich Roger Fritzsch der Schwere des bevorstehenden Spiels bewusst. Auch Thomas Hurt hat nur wertschätzende Worte für den kommenden Gegner über. "Schleiz ist immer sehr männlich und sehr robust. Sie sind nicht leicht zu bespielen und wir müssen uns wehren, um gegen sie zu bestehen. Wir müssen unsere Stärken auf den Platz bringen und dann werden wir sehen, was in dem Spiel passiert", freut sich Kahlas Chefcoach auf den Pokalfight am Wochenende.