„Ich sehe uns als verdienten Sieger" – Hansa siegt 3:2 in Hoffenheim

Was als gemütliche Partie begann, entwickelte sich schnell zu einem munteren Schlagabtausch: Bereits zur Pause stand es 2:2, und Hoffenheim hatte auf jeden Rückstand eine schnelle Antwort parat. Am Ende behielt der F.C. Hansa Rostock dennoch die Oberhand und entschied das Spiel mit dem Treffer von Lennemann kurz nach Wiederanpfiff für sich. Trainer Daniel Brinkmann zog danach ein klares Fazit: „Alles in allem sehe ich uns als verdienten Sieger, wenn man das gesamte Spiel betrachtet."

Die tragende Figur auf Hansa-Seite war Andreas Voglsammer, der in Abwesenheit von Emil Holten Verantwortung übernahm und mit seinem Doppelpack die entscheidenden Impulse setzte. Erst mit einem direkten Freistoß zur Führung, später per Kopfball zum 1:2.

Brinkmann erklärte, dass der Angreifer für Standards fest eingeplant war: „Er ist schon eingeteilt, weil wir wissen einfach, dass er dann einen sehr satten Abschluss hat. Ich habe ihn die Woche an der Freistoßmauer gesehen, er hat das trainiert, und deswegen freue ich mich für ihn natürlich unheimlich, dass er das Freistoßtor direkt macht und dann den Kopfball noch gut setzt."

Auch abseits der Tore war Brinkmann von seinem Stürmer angetan: „Er war da sehr präsent, hat die Bälle gut festgemacht und auch gegen den Ball stabil, insofern bin ich mit seiner Leistung sehr zufrieden."

Lennemann trifft im Pflichtspieldebüt

Für Furore sorgte auch Bernie Lennemann, der sein Drittliga-Debüt gleich mit einem Tor krönte. Brinkmann freute sich sichtlich über die gelungenen Einstände seiner Neuzugänge: „Zudem freue ich mich darüber, dass wir heute gleich drei Drittliga-Debütanten hatten, mit Yannick Michaelis, mit Karada und auch mit Berni Lennemann, der sogar ein Tor gemacht hat."

Insgesamt standen mit Torwart Luca Unbehaun, Niklas Kölle, Florian Bohnert und Lennemann vier Sommer-Neuzugänge in der Startelf, mit Ouassim Karada und Yannick Michaelis kamen zwei weitere von der Bank.

Brinkmann mahnt trotz Sieg zu mehr Stabilität

Trotz der Freude über den geglückten Saisonauftakt bemängelte Brinkmann die Anfälligkeit seiner Mannschaft nach zwischenzeitlichen Führungen: „Das ist natürlich gut, dass wir geschafft haben, jeweils wieder ein Tor zu schießen, um in Führung zu sein. Trotzdem gefällt es mir natürlich nicht, dass wir Führungen verspielen. Da müssen wir einfach dann brutaler verteidigen, das wird auch zu der Saison gehören, dass wir Spiele mit 1:0 gewinnen müssen."

Zu den beiden Gegentoren fand er selbstkritische Worte: „Trotzdem können wir in den Momenten besser verteidigen, müssen uns da beim ersten Tor schneller unterstützen und beim zweiten Tor müssen wir einfach schneller verschieben, dann passiert das gar nicht."

Zugleich erkannte er die Qualität des Gegners an: „Hoffenheim macht zwei Tore, die schon auch wunderschön waren, muss man sagen, zwei Tore Marke Traumtor."

Auch der Gegner zollt Respekt

Auch Stefan Kleinheißmann, Trainer der TSG-Zweiten, hob trotz der Niederlage die Gefährlichkeit der Rostocker hervor: „So war natürlich Hansa immer gefährlich, gerade in den Kontermomenten, da müssen wir lernen, besser zu verteidigen, auch in der Box am Mann zu bleiben, das waren zu billige Gegentore."

Insgesamt bezeichnete er die Partie als Werbung für die Liga: „Ich glaube, es war Werbung für die dritte Liga, wenn es so weitergeht, dann hat die Liga wieder einiges zu bieten. Brutales Spiel, viele Chancen auf beiden Seiten, tolle Moral von unseren Jungs, dass wir zweimal gegen so einen starken Gegner mit so einer guten Handschrift vom Trainer auch zurückkommen."

Mission Aufstieg erfolgreich eröffnet

Mit dem Auswärtssieg ist Hansa das erklärte Saisonziel, der Aufstieg, geglückt gestartet. Der Klub steht nach dem ersten Spieltag auf Platz 5 der Tabelle. Die nächste Aufgabe wartet bereits am Sonntag, den 16. August, wenn Rostock um 13.30 Uhr den SV Waldhof Mannheim zum Heimspiel empfängt.