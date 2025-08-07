Nach langen Jahren im Amt hatte Lutz Trotte seinen Trainerposten beim TSV Leuna zum Ende der vergangenen Saison niedergelegt. Der Nachfolger des 58-Jährigen ist ein ehemaliger Regionalliga-Spieler: Maik Georgi führt den Landesligisten in die neue Saison.

In seiner aktiven Zeit lief der 37-Jährige für den 1. FC Magdeburg, den VfB Germania Halberstadt, den FSV Wacker Nordhausen, den 1. FC Lokomotive Leipzig und den FC Eilenburg in der Regionalliga auf. Für den FC Erzgebirge Aue debütierte Georgi sogar in der 3. Liga. Seit dem Ende seiner aktiven Laufbahn hat sich der gebürtige Zwickauer dem Coaching verschrieben. Über Stationen beim Radefelder SV und beim VfB Zwenkau führte sein Weg in diesem Sommer zurück nach Sachsen-Anhalt. Zum Spielerprofil:

Warum der Wechsel zum Landesligisten? "Der TSV hat mich mit seiner Art, dem familiären Umfeld und dem sportlichen Potenzial überzeugt", erklärte Georgi in einem Interview auf den Vereinskanälen. "Ich sehe hier eine Mannschaft mit vielen Entwicklungsmöglichkeiten und einen Verein, der bereit ist, gemeinsam neue Schritte zu gehen. Diese Herausforderung hat mich gereizt – und ich freue mich, Teil dieser Reise zu sein."

Der Eindruck seiner neuen Truppe falle "sehr positiv" aus, erklärte der Coach. "Die Jungs sind motiviert, lernwillig und bringen eine gute Basis mit. Man spürt, dass sie Lust auf Fußball haben und sich weiterentwickeln wollen. Jetzt geht es darum, diese Energie zu bündeln und gemeinsam eine klare Identität auf dem Platz zu bringen", so Georgi.

Schon am Sonnabend gibt der neue Trainer sein Pflichtspiel-Debüt beim TSV: Dann ist der SV Blau-Weiß Farnstädt zur Ausscheidungsrunde des Landespokals in Leuna zu Gast. "Wir werden als Team alles dafür geben, um euch attraktiven, aber ehrlichen und leidenschaftlichen Fußball zu bieten", richtete Georgi das Wort an die Anhänger.

