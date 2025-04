„Ich sehe da noch Potenzial“

FuPa Nordhessen präsentiert den "MVP" – den wertvollsten Spieler – der vergangenen Woche. Nicht nur Tore sind hier entscheidend, auch unsere Community trägt dazu ihren Teil bei: Stimmen für die Akteure, die in den einzelnen Spielberichten abgegeben werden können, fließen in die Bewertung ein ⭐.

Behnan Demircan: Natürlich wussten wir um unsere Qualitäten, aber ein 4:0 ist in der Liga nie selbstverständlich. Wir haben einfach einen richtig guten Tag erwischt, waren von Anfang an voll da und haben unsere Chancen diesmal eiskalt genutzt. Dass es am Ende so deutlich wurde, ist schön für uns.

Behnan Demircan: Die drei Punkte waren enorm wichtig – gerade jetzt, wo es auf jede Partie ankommt. Wir sind vorne mit dabei und haben noch alles in der eigenen Hand. Das ist eine gute Ausgangsposition, aber es kommen noch ein paar enge Dinger. Wir müssen fokussiert bleiben.

FuPa: Drei Tore und ein Assist – ist bei dir ein Knoten geplatzt?

Behnan Demircan: Ja, das kann man wohl so sagen. Ich habe in den letzten Wochen hart gearbeitet, aber es hat nicht immer so geklickt wie gewünscht. Dass es jetzt so gut lief, tut natürlich gut. Aber am Ende ist das eine Teamleistung – wenn die passt, können auch individuelle Highlights entstehen.

FuPa: Mit 28 bist du im besten Fußball-Alter. Gibt’s noch Ambitionen für höhere Ligen?

Behnan Demircan: Ich fühle mich fit und glaube, dass da schon noch was geht. Ob das zwangsläufig ein Wechsel sein muss, weiß ich nicht. Aber ich will mich weiterentwickeln, sportlich wie persönlich. Wenn sich eine Chance bietet, bin ich offen. Im Moment zählt aber nur die laufende Saison.

FuPa: Nächste Aufgabe: Auswärtsspiel bei der SG Söhrewald II – was erwartest du?

Behnan Demircan: Das wird alles andere als leicht. Söhrewald ist besonders zu Hause sehr unangenehm zu spielen. Wir müssen mit derselben Einstellung wie gegen SVH Kassel ins Spiel gehen – dann können wir bestehen. Jeder Punkt zählt jetzt doppelt.