„Ich nehme Startelf-Bewerbungen entgegen“ – Hallbergmoos mit Luft nach oben

Die Generalprobe für den Wiederauftakt in der Fußball-Landesliga Südost hat ganz gut gezeigt, wo der VfB Hallbergmoos steht. Im Testkick gegen den TSV Dachau 1865 aus der Parallelgruppe Südwest gab es ein am Ende leistungsgerechtes 1:1 (0:1), bei dem der VfB defensiv gut funktionierte, die Offensive aber noch viel Luft nach oben hatte.

Nach einem Stotterstart in die Saison haben sich die Hallbergmooser die defensive Stabilität zurückerarbeitet und diesbezüglich einige Optionen für die Innenverteidigung. Trainer Christian Endler verweist schon einmal darauf, dass in den verbleibenden zwölf Ligaspielen jeder benötigt werde.

Im Tor stand diesmal Tobias Heckl – und er machte seine Sache ordentlich. Die Nummer eins des VfB, Muck Riedmüller, pausierte wegen Rückenproblemen, soll aber am Dienstag wieder ins Training einsteigen. Daher ist es wahrscheinlich, dass Riedmüller am Samstag im Ligaspiel in Karlsfeld zwischen den Pfosten stehen wird.