„Ich muss der Truppe ein riesiges Kompliment machen"

– Foto: René Diebel

Es war ein Sieg der Widerstandskraft – und einer, der in der Tabelle Gewicht bekommt. Mit einem 2:1-Erfolg beim SV Veldhausen sicherte sich Alemannia Salzbergen drei wertvolle Punkte im unteren Tabellendrittel und verschaffte sich Luft im engen Rennen um den Klassenerhalt.

Dabei begann die Partie aus Sicht der Gäste vielversprechend. „Wir sind in den ersten 15 Minuten sehr gut ins Spiel gekommen und Veldhausen hatte kaum Ballbesitzphasen“, erklärte Salzbergens Trainer Andre Meiners nach der Begegnung. Seine Mannschaft kontrollierte die Anfangsphase, war präsent in den Zweikämpfen und bestimmte das Tempo.

Die Gäste belohnten sich für ihren Aufwand, drehten die Partie mit Entschlossenheit und erspielter Überlegenheit. Bis in die zweite Halbzeit hinein hatte Salzbergen das Geschehen im Griff. Doch Veldhausen, selbst mitten im Abstiegskampf, stellte in der Schlussphase um.

Umso überraschender fiel der Rückstand. „Aus dem Nichts gehen wir dann mit 1:0 in Rückstand“, so Meiners. Ein Wirkungstreffer, der Erinnerungen wachrief – doch wie schon zuletzt bewies die Mannschaft Charakter. „Wie auch gegen Spelle hat die Truppe jedoch Moral gezeigt und konnte das Spiel bis zur 63. Spielminute hochverdient auf 2:1 drehen.“

„In den letzten 15 bis 20 Minuten hat Veldhausen dann versucht, mit langen Bällen ihre körperliche Überlegenheit im Strafraum auszuspielen, und wir mussten nochmal zittern“, beschrieb Meiners die hektische Endphase. Der Druck nahm zu, hohe Bälle segelten in den Strafraum – doch Salzbergen stemmte sich mit allem, was zur Verfügung stand, dagegen.

Viele Situationen konnten bereits vor dem Gefahrenbereich bereinigt werden, zweimal aber war höchste Aufmerksamkeit gefragt. „Zweimal war Schlussmann Alexander Mülder mit tollen Reflexen zur Stelle“, lobte Meiners seinen Torhüter, der den knappen Vorsprung festhielt.

Wichtige Punkte im Tabellenkeller

Mit dem Auswärtssieg verbessert sich Alemannia Salzbergen auf 23 Punkte aus 23 Spielen und bleibt zumindest vorübergehend auf einem Nichtabstiegsplatz. Veldhausen bleibt bei 27 Zählern und verpasst es, sich entscheidend abzusetzen. In einer Tabelle, die von Platz elf bis Platz 14 eng beieinanderliegt, kann jeder Dreier richtungsweisend sein.

Lob trotz personeller Sorgen

Besonders bemerkenswert war der Erfolg vor dem Hintergrund zahlreicher Ausfälle. „Aufgrund der zahlreichen Ausfälle hat man gesehen, wie wichtig jeder einzelne Spieler in der Mannschaft ist. Ich muss der Truppe ein riesiges Kompliment machen“, betonte Meiners.

Am Ende stand „ein verdienter, aber insbesondere in der Schlussphase hart erkämpfter Auswärtsdreier“. Einer, der nicht nur drei Punkte bringt, sondern auch Selbstvertrauen – und der zeigt, dass Moral und Geschlossenheit im Abstiegskampf oft den entscheidenden Unterschied machen.