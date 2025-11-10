„Ich muss den Hut ziehen vor dieser Leistung“

„Ich muss als Trainer heute echt den Hut ziehen vor der Leistung meines Teams“, sagte Güzel nach dem Abpfiff. „Spielerisch wie kämpferisch war das richtig stark. Den Tabellenzweiten gleich mit 9:0 zu besiegen, ist absolut bärenstark.“

Von Beginn an trat der MTV dominant auf, setzte die Gäste mit hohem Pressing und hohem Tempo früh unter Druck und erspielte sich Chancen im Minutentakt. Bereits nach fünf Minuten führte Wolfenbüttel durch zwei Treffer von Janosch-Paul Bauer mit 2:0. Cemre Görgülü (16.) und erneut Bauer (26.) sorgten noch vor der Pause für klare Verhältnisse.

Auch nach dem Seitenwechsel blieb die Güzel-Elf hungrig und spielfreudig. Bauer erzielte in der 55. Minute seinen vierten Treffer des Tages, bevor Oliwier Bosacki (64.), Jasper Schmiedel (68.), Paul Wolf (86.) und Devran Kara (90.) das Ergebnis in schwindelerregende Höhen schraubten.

Güzel zeigte sich beeindruckt vom Auftritt seiner Mannschaft: „Von der ersten Minute an war unser Ziel klar: Wir wollten wie ein Tabellenführer auftreten – und genau so haben wir gespielt. Mit hoher Intensität, aggressivem Pressing und enormem Tempo haben wir Harzburg kaum Luft gelassen.“

Trotz der deutlichen Niederlage zollte der MTV-Trainer auch dem Gegner Respekt: „Der Gästetorwart hat trotz der Gegentreffer fünf hochkarätige Chancen super gehalten. Eine noch deutlichere Niederlage wäre locker möglich gewesen – daher Chapeau, das war eine tolle Einstellung.“

Torwart Eike Binder, der auf der Gegenseite mit mehreren starken Paraden glänzte, erhielt ebenfalls Lob von seinem Coach: „Eike hat drei, vier richtig starke Aktionen entschärft – das zeigt, dass wir auch defensiv voll da waren.“

Mit 35 Punkten aus 14 Spielen führt der MTV Wolfenbüttel II die Tabelle souverän an, sechs Punkte vor der TSG Bad Harzburg (29 Punkte), die im direkten Duell chancenlos blieb. Güzel zog ein eindeutiges Fazit: „Dieser Auftritt war eine Werbung für Teamgeist und die Qualität des MTV Wolfenbüttel. Ich bin unglaublich stolz auf die Jungs und auf mein Trainerteam.“