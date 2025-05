"Ich möchte meine Prioritäten anders verteilen"

Der FC Einheit Bad Berka spielt auch im zweiten Jahr in der Landesklasse 1 eine sorgenfreie Saison und steht aktuell auf einem souveränen achten Tabellenplatz. Im FuPa Interview spricht Cheftrainer Jan Hanke über die starke Saison, die Entwicklung des Vereins in seiner Amtszeit, die Gründe für den Abschied und auch über das anstehende Spiel gegen Jena Zwätzen.

Jan Hanke: Dass wir wieder nichts mit dem Klassenerhalt zu tun haben, ist ja das Eine. Unsere persönlichen Ziele haben wir leider nicht erreicht. Vor der Saison haben wir uns das Ziel gesetzt unter die ersten drei Mannschaften zu kommen. Mussten aber auch feststellen, dass es sehr schwer wird, weil uns aufgrund vieler Neuzugänge etwas die "Eingespieltheit" gefehlt hat, die uns in der vorherigen Saison ausgezeichnet hat. Das hat ein bisschen Zeit gekostet bis alle verinnerlicht haben, wie wir spielen wollen. Mit der Rückrunde bin ich eigentlich sehr zufrieden, auch wenn die Ergebnisse noch nicht das widerspiegeln, was wir auf dem Platz gezeigt haben. Hier waren zu viele Unentschieden dabei. Alles in allem sind wir als FC Einheit Bad Berka aber auch mit der zweiten Saison zufrieden, obwohl der Anspruch der Spieler schon ein anderer ist. Ich bin guter Dinge, dass wir nächstes Jahr mit ein bis zwei Neuzugängen eine sehr gute Rolle in der Landesklasse 1 spielen können.

FuPa Thüringen: Hallo Jan, der FC Einheit Bad Berka hat auch im "verflixten zweiten Jahr" in der Landesklasse 1 nichts mit dem Abstieg zu tun und steht auf einem souveränen achten Tabellenplatz. Würdest du sagen, dass ihr euch in der Liga etabliert habt?

FuPa Thüringen: Du bist aktuell in deinem sechsten Jahr als Cheftrainer beim FC Einheit. Wie blickst du auf diese Zeit zurück und bist du mit der genommenen Entwicklung zufrieden?

Jan Hanke: Die Entwicklung der letzten Jahre im Verein sind wirklich der Wahnsinn. Nicht nur die erste Männermannschaft, sondern der ganze Verein sind da mit inbegriffen. Bad Berka ist mittlerweile auch in den Nachwuchsmannschaften überall und auch gut vertreten. Wenn man sieht, wer da in den letzten Jahren dazugestoßen ist und welche Namen hier spielen, dann ist das schon sehr erfreulich. In meiner Zeit hier als Cheftrainer ist in den letzten Jahren einiges passiert, weshalb ich mit großer Freude auf diese Zeit zurückschaue.

FuPa Thüringen: Am Wochenende wartet mit Jena Zwätzen eine Mannschaft aus dem oberen Tabellenmittelfeld auf euch. Für beide Mannschaften geht es um nicht mehr allzu viel. Mit was für einem Spiel rechnest du und gibt es mannschaftsinterne Ziele, die ihr noch verfolgt?

Jan Hanke: Natürlich ist es für beide Mannschaften nicht mehr wirklich spannend in der Tabelle. Trotzdem spielt man als Fußballer immer um zu gewinnen. Wir haben jetzt noch zwei Spiele gegen Jena Zwätzen und Chemie Kahla, auf die ich mich sehr freue. Wir als Mannschaft möchten einen schönen Abschluss haben und die Saison vernünftig beenden. Da ich den Staffelstab ab Sommer weitergeben werden, möchte ich die letzten beiden Spiele unbedingt noch einmal gewinnen. Ich habe mich dazu entschieden die Prioritäten anders zu verteilen und mehr meinen kleinen Sohn beim Fußball zu unterstützen. Ich möchte bei ihm kein Training oder Spiel verpassen, weshalb ich in letzter Zeit häufiger in diesem Zwiespalt war. Die Gespräche mit dem Vorstand bezüglich meiner Entscheidung waren wie immer sehr respektvoll und auch die Mannschaft hat diese Entscheidung sehr gut aufgenommen.