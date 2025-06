Engin Kizilarslan bleibt dem DV Solingen treu. – Foto: E.Kaya Photography

"Ich möchte eine Ära prägen": Kizilarslan verlängert beim DV Solingen Alles andere wäre auch eine faustdicke Überraschung gewesen: Der DV Solingen verlängert das Arbeitspapier vom Trainerteam um Engin Kizilarslan um ein weiteres Jahr.

Bis 2026 läuft also zunächst der neue Vertrag von Engin Kizilarlsan und seinem Co-Trainer Abdelkarim Ifrassen. Nach zwei vierten und einem sechsten Tabellenplatz ist der Mannschaft in der kommenden Spielzeit durchaus der sprichwörtliche nächste Schritt zuzutrauen. Laut Kizilarslan muss dafür aber besonders an einer Stellschraube gedreht werden.

Nächstes Kapitel der Ära Kizilarslan? "Das familiäre Umfeld passt. Da fühlt man sich wohl und kann in Ruhe arbeiten", freute sich Engin Kizilarslan im Gespräch mit FuPa Niederrhein im Zuge seiner Vertragsverlängerung. "Wir sind mit dem Vorstand vom Kopf und vom Gedanken auf einer Wellenlänge. Da ist blindes Vertrauen zu spüren. Für dieses Vertrauen möchte ich mich herzlichst bedanken und gleichzeitig möchte ich dem auch mit meiner Arbeit gerecht werden."

Der ehemalige Regionalligaspieler leitet seit der Wiederkehr in die Landesliga die Geschicke bei den Klingenstädtern. Nach Stationen in der Verantwortung des 1. FC Wülfrath und der Sportfreunde Baumberg II, kann sich Kizilarslan beim DV auch ein langfristiges Engagement vorstellen: "Ich möchte auch eine Ära prägen", gibt sich der 42-Jährige zuversichtlich und baut dies auch auf einer personellen Beständigkeit innerhalb des Vereins auf. "Wir haben jetzt auch eine Konstanz reinbekommen. Früher war das hier ja nicht so häufig der Fall." Stotterstart verbaut Oberliga-Hoffnung