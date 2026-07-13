"Ich möchte das Kollektiv leben und Demütig sein" FuPa-Teamcheck: FV Olympia Laupheim will in der Landesliga, Staffel 4, stabiler werden. von Matthias Kloos · Heute, 19:00 Uhr · 0 Leser

Andreas Spann – Foto: FV Olympia Laupheim

Im FuPa-Teamcheck spricht Andreas Spann, Trainer des FV Olympia Laupheim in der Landesliga, Staffel 4, über eine zufriedenstellende Platzierung, einen jungen Kader, Schwächephasen in der Rückrunde, besondere Aufgaben in der Vorbereitung und den Anspruch, Laupheim weiterhin attraktiv und positiv zu vertreten.

„Wir sind mit der Platzierung am Ende zufrieden“, sagt Andreas Spann gegenüber FuPa. „Mit einem der jüngsten Kader in der Liga haben wir frühzeitig den Klassenerhalt sicher gehabt und konnten selbst zwei Spieltage vor Schluss noch um den Relegationsplatz in die Verbandsliga mitspielen. Vielen Kritikern zum Trotz haben wir gezeigt, dass wir in Laupheim einen positiven Entwicklungsschritt genommen haben. Aber: Wir haben auch unsere Schwächephasen gehabt. In der Winterphase haben wir neun Spiele nicht siegen können, und in der Rückrundentabelle waren wir im untersten Drittel zu finden. Das haben wir intensiv aufgearbeitet und wollen auch in der Stabilität über eine ganze Saison an uns arbeiten und uns entwickeln.“ Stadtpokal und IBFV-Turnier



In der Vorbereitung auf die Saison 2026/2027 nennt Andreas Spann gleich mehrere Punkte, die Bedeutung haben. „Ich finde den Stadtpokal in Laupheim ein schönes Turnier. Wir repräsentieren mit vier Teams die Stadt Laupheim und wollen hier natürlich auch Werbung machen, dass auch die Stadt dies mit notwendigen Investitionen, beispielsweise am Kunstrasenplatz am Grasigen Weg, wertschätzt. Außerdem dürfen wir den WFV vertreten und fahren zum jährlichen IBFV-Turnier in die Schweiz. Dies führt zu einem Freilos in Runde eins des WFV-Pokals, und wir hoffen auf einen attraktiven Gegner in Runde zwei.“

Kollektiv statt Einzelspieler



Einen einzelnen Spieler möchte Andreas Spann nicht hervorheben. Sein Blick gilt der Gruppe und den nächsten Entwicklungsschritten. „Wie immer halte ich mich hier zurück. Ich erwarte von unseren Führungsspielern den nächsten Schritt, und bei den jungen Spielern, die nun im zweiten Jahr sind, kann der eine oder andere größere Schub kommen. Ich möchte das Kollektiv leben und jedem Spieler ein Umfeld anbieten, in dem er gerne Teil davon sein möchte.“ Demut als Leitlinie



Die Zielsetzung für die neue Saison formuliert Andreas Spann bewusst breit und zugleich klar. „Demütig sein. Die Infrastruktur in der Hasenstraße angehen, frühzeitig den Klassenerhalt sichern und Laupheim in Württemberg stets attraktiv und positiv vertreten.“