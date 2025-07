"Ich mag Zielstrebigkeit" – Stefan Reisinger, Trainer des Bahlinger SC

Dienstagmittag in einem Freiburger Café: Stefan Reisinger sitzt zwischen zwei Trainingseinheiten beim Mittagessen, während im Hintergrund die plätschernde Dreisam eine Melodie von Harmonie und Entspannung anstimmt. Reisinger kommt gerade von der wöchentlichen Athletik-Einheit der Bahlinger Fußballer in einem nahegelegenen Fitnessstudio. Frisch geduscht geht der Trainer Aufstellungsvarianten für den Saisonauftakt am Samstag, 14.30 Uhr, im Kaiserstuhlstadion gegen Kickers Offenbach durch. Sein Gesprächspartner holt ihn gedanklich zurück ins vergangene Frühjahr, als der BSC nervenaufreibende Wochen im Abstiegskampf erlebte und am letzten Spieltag die Schützenhilfe der Konkurrenz für den Verbleib in der Regionalliga benötigte.