„Ich mag die Direktheit im Pott“: Echinger Maximilian Wittek will in Bochum bleiben

Fußball-Profi Maximilian Wittek aus Eching blickt trotz des Bochumer Abstiegs zuversichtlich nach vorne. Ein freudiges Ereignis stellte alles in den Schatten.

Bochum/Eching – Kein Spieler stand in der vergangenen Bundesliga-Saison so lange für den VfL Bochum auf dem Feld wie Maximilian „Maxi“ Wittek. Der Echinger ist Linksverteidiger und Führungsspieler, den Abstieg konnte aber auch er nicht verhindern. Das Freisinger Tagblatt hat sich mit dem 29-Jährigen unterhalten – über seinen Jugendverein TSV Eching, seine Zukunft und das Schönste, das ihm passieren konnte.

Das sagt Maximilian Wittek über den TSV Eching

Wenn das Stadion regelrecht „explodiert“

„Jetzt sehe ich viele Dinge entspannter.“

Herr Wittek, hinter dem VfL liegt eine turbulente Saison, die mit dem Abstieg endete. Wie verlief der Start in die Sommerpause?Ich habe nach dem Abstieg ein paar Tage gebraucht, bis ich es verstehen konnte. Ablenkung hilft. Mein bester Freund hat geheiratet. Mit meiner Frau und meiner Tochter war ich bisher in Deutschland unterwegs. Es stehen aber noch Urlaube in Italien und auf Mallorca an. Das Leben geht weiter.Waren Sie auch in der Heimat?Ja, wir haben meine Eltern in Eching besucht. Das ist zwar eine Strecke, aber wenn es sich einrichten lässt, kommen wir nach Bayern. Seit unsere Tochter auf der Welt ist, kommen sie aber öfter zu uns nach Düsseldorf, wo wir wohnen.Verfolgen Sie, was beim TSV Eching passiert? Stichwort: Abstieg in die Kreisklasse.Beim letzten Heimatbesuch habe ich mit meinem Papa über den TSV gesprochen. Es ist schon erschreckend zu sehen, wie der Club in der Versenkung verschwunden ist. Um dort wieder rauszukommen, muss der TSV eine vernünftige sportliche Führung bekommen.Zurück zum VfL Bochum. Wie blicken Sie auf die vergangene Bundesliga-Saison zurück?Als VfL Bochum, da muss man realistisch sein, ist das Ziel der Klassenerhalt. Das müssen alle Spieler verinnerlichen. Nach 13 Spieltagen hatten wir nur zwei Punkte auf dem Konto. Viele hätten sich da schon aufgegeben oder zerfleischt. Wir haben uns aber noch einmal herangekämpft und hatten es dann ja sogar in eigener Hand.Nach dem 3:2-Sieg beim FC Bayern am 25. Spieltag betrug der Vorsprung auf die Abstiegsplätze drei Punkte. Was ist danach passiert?Am Ende kommen mehrere Faktoren zusammen. Wir haben jedenfalls nach dem Sieg in München nur noch ein Spiel gewonnen: am letzten Spieltag, als wir bereits abgestiegen waren. Wir konnten die Schlüsselspiele nicht gewinnen. Diese Punkte haben uns gefehlt. So ehrlich muss man sein.Gab es auch Highlights?Da muss ich nicht lange überlegen: das Heimspiel gegen Leipzig. Wir lagen nach 21 Minuten mit 0:3 zurück. Dann machen wir kurz nach der Pause das erste Tor, dann das zweite. Das Stadion explodiert. Jeder ist mit Herzblut dabei, jede Grätsche und jeder abgewehrte Schuss wird gefeiert. Am Ende haben wir noch 3:3 gespielt.Sie waren im Saisonendspurt ein gefragter Ansprechpartner für die Medien.Das lag vielleicht auch daran, dass ich mich mit Abstiegskampf auskenne (lacht). Ich habe mit 1860 zweimal in der Relegation gespielt – gegen Kiel haben wir gewonnen, ein Jahr später sind wir gegen Regensburg abgestiegen. Auch mit Fürth ging es gegen den Abstieg. Die Relegation mit dem VfL in der vorletzten Saison gegen Düsseldorf wird auf immer und ewig bleiben.Damals habt Ihr eine 0:3-Niederlage im Rückspiel in Düsseldorf gedreht. In dieser Saison blieb das Happy End aus. Positive Schlagzeilen gab es für Sie, weil Sie im Abstiegskracher in Heidenheim mit einem Notfall-Rucksack zum gegnerischen Torhüter Kevin Müller gesprintet sind, der nach einem Zusammenprall regungslos am Boden lag.In so einem Moment denkt man nicht lange nach. Im Nachhinein hat es unseren Kapitän Philipp Hofmann in diesem Spiel noch schwerer erwischt. Nach einem Zusammenprall ist die Lunge zusammengefallen. Das war lebensbedrohlich. Mittlerweile geht es ihm wieder gut – und Kevin Müller auch.Der Fußball gerät in solchen Augenblicken in den Hintergrund.Da geht es einzig und allein um die Gesundheit. Am Ende des Tages haben alle super reagiert, auch beide Fanlager. Da gab es keinen blöden Ruf, was sonst schon mal vorkommt, sondern sehr viel Feingefühl. So sollte das sein.Feingefühl benötigen Sie im Umgang mit Ihrer Tochter. Hat Sie das Vatersein verändert?Auf jeden Fall. Wir Profis leben in einer „Scheinwelt“, und es klingt vielleicht blöd, weil es in unserer Sportart um viel geht – vor allem finanziell. Aber: Fußball ist ein Spiel. Früher war ich verbissener, jetzt sehe ich viele Dinge entspannter. Wenn wir heute eine draufbekommen und ich nach Hause zu meiner Tochter komme, braucht sie mich. Denn die Windeln müssen ja trotzdem gewechselt werden. Das holt einen schnell zurück. Seitdem ich Familienvater bin, hat sich der Blickwinkel verändert. Seit der Geburt denke ich mir immer wieder: Jetzt hast du es geschafft! Es ist das Schönste, was einem passieren kann.Wie geht es für Sie weiter?Ich habe vor, in Bochum zu bleiben. Mein Vertrag läuft noch ein Jahr und gilt auch für die 2. Bundesliga. Der Abstieg bringt neue Chancen mit sich. Wir müssen als VfL Bochum das Ziel haben, den Schaden aus der vergangenen Saison zu reparieren. Auch für unsere Fans. Von ihnen kam nur positiver Support. Das war außergewöhnlich. Ich fühle mich wohl beim VfL. Ich mag den ehrlichen Fußball hier und generell die Direktheit im Pott. Hier wird kein Blatt vor den Mund genommen. Ein Flutlichtspiel am Freitagabend, der Herbert („Bochum“, Vereinshymne von Herbert Grönemeyer; Anm. d.. Red.) wird gespielt – das ist das, wonach sich viele sehnen. Interview: Moritz Stalter