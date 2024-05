"Ich liebe es, wie fasziniert er vom Fußball ist"

In der laufenden Saison absolvierte er bisher zehn Thüringenliga-Spiele (1 Tor) für Bad Langensalza. Nachdem der 22-Jährige in der Hinrunde fast gar keine Einsatzminuten sammelte, steht er nun wieder regelmäßig in der Thüringenliga auf dem Platz. „Beruflich hatte ich mich in der Zeit verändernd. Außerdem - nach meinem Bänderriss im April - kam mein Körper nicht so in Tritt, wie ich es mir gewünscht habe. Deswegen habe ich mir diese Auszeit genommen. Dennoch ein großes Dankeschön an Benno (Harbauer, Präsident Preußen Bad Langensalza) und Thomas (Wirth, Cheftrainer), die mir in dieser Zeit trotzdem den nötigen Rückhalt gegeben haben“, berichtet Sauerbier von seiner Fußball-Auszeit. Beim 1. FC Eichsfeld will er in der kommenden Saison wieder so richtig angreifen und am liebsten unter den Top-3 der Thüringenliga mitmischen.