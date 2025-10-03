– Foto: Imago

„Ich liebe die Schiedsrichterei" – Ex-FIFA-Referee Fritz beim SSV Fritz sprach mit FuPa Württemberg unter anderem über Leidenschaft, Karriereende und den Videobeweis in der 3. Liga

Beim Heimspiel des SSV Ulm 1846 Fußball gegen den 1. FC Schweinfurt 05 war auch ein prominenter Besucher auf der Tribüne zu sehen: Marco Fritz, ehemaliger Bundesliga- und FIFA-Schiedsrichter aus Korb, beobachtete in offizieller Funktion die Leistung des 25-jährigen Unparteiischen Michael Näther vom SV Haselbachtal. Fritz, der 2020 zum Schiedsrichter des Jahres gewählt wurde, ist seit Januar 2025 Leiter für Evaluation, Beobachtungen und Regelauslegung bei der DFB Schiri GmbH. Insgesamt leitete der 48-Jährige in seiner aktiven Laufbahn 210 Spiele in der 1. Bundesliga, 91 Partien in der 2. Bundesliga sowie zahlreiche internationale Begegnungen. Seit 1997 war er als Schiedsrichter für den SV Breuningsweiler aktiv, ehe er im Sommer letzten Jahres seine Pfeife an den Nagel hängte.

Fritz kommt immer wieder gerne nach Ulm. „Das Stadion ist immer voll, man sieht es auch am Wochentag Spieltag. Die Fans sind da, die kommen egal in welcher Liga. Von daher bin ich gerne in Ulm und es ist immer eine tolle Stimmung und tolle Atmosphäre hier“, sagte er im Gespräch mit FuPa Württemberg. Seit diesem Jahr ist Fritz nicht mehr als aktiver Schiedsrichter tätig, sondern ausschließlich in seiner neuen Rolle. „Ich pfeife ist seit letztes Jahr im Sommer nicht mehr. Jetzt seit Januar bin ich praktisch wieder aktiv, aber als Beobachter. Mir macht mein neuer Job viel Spass und das ist genau das Richtige zur jetzigen Zeit und ich finde das ich den richtigen Absprung geschafft habe.“

Videobeweis – eine Frage des Geldes Ein großes Diskussionsthema in der 3. Liga ist der Videobeweis. Während die 1. und 2. Bundesliga seit Jahren mit dem technischen Hilfsmittel arbeitet, fehlt er in der dritthöchsten Spielklasse bislang. Fritz äußerte sich dazu klar: „Natürlich muss man ehrlich sein, es ist letztlich eine Frage des Geldes, ob man den Videoüberweis in der dritten Liga einführt. Den Schiedsrichtern wäre es grundsätzlich wahrscheinlich recht, wenn man den einführen würde, wie auch in der ersten und zweiten Liga, da ist es auch eine grosse Hilfe. Letztendlich müssen das aber die Vereine oder die Liga für sich entscheiden, ob sie das einsetzen oder nicht. Das ist ja nicht die Entscheidung der Schiedsrichter.“