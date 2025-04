Herr Sopjani, sechs Tore in einem Spiel hat es in Ihrer Laufbahn sicherlich noch nicht gegeben.

Artan Sopjani: Es mag unglaublich klingen, aber ich war schon vor dem Spiel gut drauf und habe unserem Coach sechs Tore angekündigt.

Tatsächlich habe ich beim FC Alba Augsburg auch schon mal einen Sechserpack erzielt, aber natürlich ist auch das nicht die Regel.

Was war denn Ihr schönster Treffer?

Sopjani: Ich liebe das Eins gegen Eins und konnte bei einem Treffer den Torwart ausspielen. Dieses Tor hat mir am meisten gefallen.

Zwischen der 53. und 57. Minute, also innerhalb von fünf Minuten, haben Sie dreimal eingenetzt.

Wie ist das denn abgelaufen?

Sopjani: Wir haben in der ersten Halbzeit nicht besonders gut gespielt, aber in der Halbzeitpause hat unser Trainer Holger Nittka die richtigen Worte gefunden, und wir sind topmotiviert aus der Kabine gekommen. Außerdem ist es einfach so, dass ich super Mitspieler habe, die mich in vielen Aktionen aktiv suchen und auch mal querlegen. Da können dann schon mal drei schnelle Tore passieren.

Wie viele Gegenspieler haben Sie in diesem Spiel verschlissen?

Sopjani: Da müssen Sie schon die Gegner fragen, aber für mich war das wie ein Trainingsspiel.

Nach jedem Tor hole ich den Ball aus dem Netz, weil ich direkt das nächste nachlegen will. Nicht nur in diesem Spiel, sondern grundsätzlich.

29 Tore haben Sie in der laufenden Saison schon erzielt. Dabei sollen Sie erst später in die Saison eingestiegen sein?

Sopjani: Ja, ich war zu Saisonbeginn bei meinen Eltern im Kosovo und habe dort Urlaub gemacht.

Die Quote ist natürlich überragend - es kann gerne so weitergehen.

Sie kamen vor der Saison 2023/24 zum TSV

Wasserburg. Geben Sie doch mal Einblick in Ihr fußballerische Laufbahn und verraten Sie, warum Sie ausgerechnet beim TSV gelandet sind.

Sopjani: Ich habe den Fußball schon immer geliebt, aber während meiner Jugend im Kosovo hauptsächlich Futsal gespielt. Da habe ich auch mal mehr als sechs Tore pro Spiel geschossen.

Treffsicher war ich schon immer. Erst mit 25 habe ich in Deutschland mein erstes Spiel auf großem Fußballplatz gespielt.

Natürlich frage ich mich manchmal, wie meine Karriere verlaufen wäre, wenn ich schon als Kind gezielt gefördert worden wäre. Aber ich bin zufrieden mit dem, wie es ist. Zum TSV Wasserburg bin ich durch meinen Schwager gekommen. Er ist seit 2017 im Verein und hat immer vom TSV geschwärmt. Außerdem wollten meine beiden Söhne Bjord und Dionis unbedingt, dass Papa und Onkel zusammen Fußball spielen

- sie sind sehr talentiert und bei jedem Spiel dabei. Das macht mich umso stolzer.

Sie führen ganz klar die Torjägerliste der Kreisklasse West 2 mit Ihren 29 Toren vor Hakan

Pollat (19) von Türk GB Günzburg an. Die Torjägerkrone ist Ihnen schon so gut wie sicher.

Dennoch die Frage: Wie viele Treffer sollen es denn noch werden?

Sopjani: Mein persönliches Ziel für diese Saison sind 40 Tore.

Wie viele, glauben Sie, kommen am kommenden Sonntag (15 Uhr) hinzu, wenn der TSV Wasserburg (4.) beim SV Kicklingen-Fristingen

(6.) gastiert:

Sopjani: Wie vor jedem Spiel habe ich natürlich eine Zahl im Kopf und sage das auch meinen Mitspielern zur Motivation. Das sage ich jetzt aber nicht - da sprechen wir am besten am Sonntagabend darüber.

Sind Sie überzeugt, dass Wasserburg - bei drei Punkten Rückstand auf den Tabellenzweiten SV Villenbach - die Aufstiegsrelegation noch schaffen kann?

Sopjani: Wenn wir alle fit bleiben, glaube ich fest daran.

Wer so treffsicher ist wie Sie, weckt doch bestimmt auch Interesse bei anderen, höherklassigeren Vereinen. Gab es schon Anfragen?

Sopjani: Einige Vereine aus der Umgebung haben mich schon kontaktiert und sich um mich bemüht. Das freut mich natürlich. Vielen Dank dafür.

Und wie groß sind die Chancen des TSV

Wasserburg, dass der Name Artan Sopjani auch in der nächsten Saison im Spielberichtsbogen steht?

Sopjani: Beim TSV ist die These „Wir sind ein Team" nicht nur so gesagt, sondern wird gelebt.

Herausheben muss ich Simon Kölle und Marcel Laub. Wenn die zwei dabei sind, habe ich einfach noch mehr Lust zu kicken. Auch ein Tom Eberhardt hat mir sicher die Hälfte meiner Tore vorgelegt, obwohl er selbst hatte abschließen können. In Kombination mit unserem Mega-Trainer Holger Nittka geht es für mich einfach nicht besser. Er weiß, wie er mich motiviert, und ich liebe seine Ansprachen in der Kabine. Das Paket aus Fußball und Miteinander beim TSV Wasserburg ist für mich perfekt. Ich werde bis zu meinem Karriereende hier spielen - das hat aber hoffentlich noch ein paar Jahre Zeit.