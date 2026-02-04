„Ich kann schlecht Nein sagen“

Der 47-jährige Dirk Beckmann spielt selber auch noch Fußball. Im vergangenen Sommer wurde die eigenständige Ü40 in Großenwörden gegründet – und er ist natürlich dabei. – Foto: Michael Brunsch

Er gehört seit mehr als 18 Jahren zu den Machern beim TSV Großenwörden. Vielleicht ist er sogar der Macher. Dirk Beckmann tanzt auf vielen Hochzeiten, und das in der ersten Reihe, obwohl er eher zu den Ruhigeren seiner Zunft gehört. Ohne seine Frau Inga wäre vieles gar nicht möglich.

Betriebsleiter bei Stadur, Ehefrau sowie vier Kinder zwischen 10 und 17 Jahren. Eigentlich sollte der Terminkalender beim 47-jährigen HSV-Fan komplett voll sein. Wenn es darum geht, irgendwelche Ämter oder Führungsrollen zu übernehmen, ist Dirk Beckmann ganz vorne dabei. „Ich habe ein Problem, für mich eher ein kleines. Ich kann nicht Nein sagen“, so der in seiner Art ruhige und angenehme Familienvater.

Mit sechs Jahren fing er in Dornbusch an, Fußball zu spielen. „Ich habe nie höher gespielt, aber das reichte mir immer. Im Herrenbereich war mit dem TSV Großenwörden die 1. Kreisklasse das Maß aller Dinge“, so Beckmann. Es hätte auch noch die Kreisliga sein können. „Da habe ich aber eine Pause eingelegt“, sagt er grinsend. 2008 kam Sohn Keke zur Welt, und Vater Dirk war plötzlich Fußballobmann beim TSV. Und das ist er noch heute. Es folgten Lotta, Ida und Jonte. „Wenn meine Frau Inga mir nicht immer den Rücken freigehalten hätte, wären 18 Jahre Fußballobmann gar nicht möglich gewesen“, sagt der 47-Jährige.

Dass der kleine und im Herrenbereich noch immer eigenständige Verein zwischen 2020 und 2024 sogar drei Herrenmannschaften meldete, ist ein großes Verdienst des Fußballobmannes. „Wir leben von unserem guten Zusammenhalt“, sagt er. Doch der Fußball allein ist es nicht, auch die Leitung der Tennisabteilung übernahm Dirk Beckmann vor einigen Jahren, die er allerdings aktuell gerade im Januar abgab. „Wenn Leute gesucht werden, bin ich eben da und unterstütze. Das ist einfach so. Es gibt leider immer weniger Freiwillige, und das wird in den nächsten Jahren mit Sicherheit nicht besser werden. Man muss aber auch mal loslassen können“, so Beckmann.

Im Jugend- und Kinderfußball entsteht die JSG

Als etwa 2010 zwischen dem TSV Großenwörden, der SG Freiburg/Oederquart und dem FC Wischhafen/Dornbusch die JSG Nord im Kinder- und Jugendbereich entstand, rutschte er als Obmann der Herren automatisch auch hier mit in die Führungsriege und wurde der Jugendobmann. Fortan begleitete er auch seinen Sohn Keke bei der JSG Osteland als Trainer. „Im Sommer wird Keke 18 Jahre und geht in unsere Herrenmannschaft, dann ist für mich als Trainer im Jugendbereich auch Schluss“, sagt der Familienvater.

Dirk Beckmann gibt also auch Aufgaben ab. Aber wo etwas wegfällt, kann auch etwas Neues kommen. Die Dartsabteilung wurde gegründet – und wer hatte auch da seine Finger mit im Spiel? Natürlich Dirk Beckmann. „Da halte ich mich aber ganz klar nur im Hintergrund auf, unterstütze Keke ein wenig“, legt er großen Wert darauf, dass er hier nicht das Sagen hat. Am 28. Februar findet im Großenwördener Hof das 2. Charity Dartsturnier des TSV statt.

Familienfest am Vatertag

Am 14. Mai ist in Großenwörden am Anleger die nächste Veranstaltung, das Familienfest am Himmelfahrtstag, auch Vatertag genannt. Wer ist auch hier im Organisationsteam? Dirk Beckmann. Das macht er vermutlich nebenbei, denn da gibt es ja auch noch das Orgateam für einen gemeinsamen Kunstrasenplatz mit dem FC Oste/Oldendorf, MTV Himmelpforten, SV Burweg und SuSV Heinbockel. „Da wurden erste Gespräche geführt, wo der Platz entstehen könnte. Es ist aber noch nichts spruchreif. Nur dass sich der MTV Hammah als einziger Verein der Samtgemeinde raushält“, so Dirk Beckmann, der in den nächsten Monaten dann auch wieder vermehrt in die Großenwördener Herren Ü40-Mannschaft einsteigen möchte.

Es bleibt immer wieder die Frage: Wie bekommt man so viele Dinge unter einen Hut? „Ich kann eigentlich nicht viel, habe aber Spaß daran, Dinge anzuschieben“, sagt er sehr bescheiden. Unwohl ist ihm ein wenig, wenn er an die Zukunft des Breitensports im Fußball denkt. Immer mehr Jugendfördervereine greifen den kleinen Vereinen oder Jugendspielgemeinschaften die besten Spieler weg. „Die Kleinen bleiben auf der Strecke. Letztlich bekommt man irgendwann auch keine guten Trainer mehr. In vielen Fällen übernehmen die Väter das Training“, meint Beckmann.