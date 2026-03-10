"Ich kann den Jungs wirklich keinen Vorwurf machen"

– Foto: Lorena Pietler, Alexander Rabe

Der TSV Burgdorf musste am 22. Spieltag der Bezirksliga 2 Hannover eine 0:2-Niederlage bei der SpVgg Niedersachsen Döhren hinnehmen. Die Treffer für die Gastgeber erzielten Christopher Wollny (29.) und Florian Koch (90.).

Trotz der schwierigen Ausgangslage hielt Burgdorf die Partie lange offen. Roger sah zunächst ein ausgeglichenes Spiel: „Zur Halbzeit war es aus meiner Sicht eigentlich ein typisches 0:0-Spiel. Wir hatten selbst eine riesige Chance, nutzen sie aber nicht, machen dann einen Fehler und geraten dadurch in Rückstand.“

Die Burgdorfer gingen personell geschwächt in die Partie. Co-Trainer Mirco Roger erklärte nach dem Spiel: „Wir waren personell stark geschwächt, das muss man schon sagen. Fünf oder sechs Stammspieler haben gefehlt, dazu mussten wir in der Abwehr einiges umbauen und vorne gab es kurzfristig noch einen krankheitsbedingten Ausfall. Unter diesen Voraussetzungen war das natürlich nicht einfach.“

Nach dem Seitenwechsel wollte Burgdorf mutiger agieren. „Für die zweite Halbzeit hatten wir uns vorgenommen, etwas mutiger nach vorne zu spielen und uns noch mehr Möglichkeiten zu erarbeiten. Das hat leider nicht ganz so funktioniert“, sagte Roger. Ein weiterer individueller Fehler führte schließlich zum zweiten Gegentreffer kurz vor Schluss.

„Danach ist das Spiel etwas dahin geplätschert. Am Ende hätten sie über einen Konter vielleicht sogar noch das 3:0 machen können“, so der Co-Trainer weiter. Dennoch lobte er den Einsatz seiner Mannschaft: „Die Mannschaft hat kämpferisch eine sehr starke Leistung gezeigt. Unter den personellen Voraussetzungen kann ich den Jungs wirklich keinen Vorwurf machen.“

In der Tabelle bleibt Burgdorf mit 30 Punkten aus 20 Spielen auf Rang sieben. Döhren festigt durch den Heimsieg mit nun 38 Punkten den vierten Platz.