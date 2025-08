„Ich höre mir erstmal gar nichts an“: Bachhuber ist „happy“ mit Karriereende

Herr Bachhuber, wie haben sie den vorletzten Samstag verbracht? Ihr Ex-Klub Pipinsried ist da mit einem 1:1 in Kirchanschöring in die neue Saison gestartet ... Da war ich mit meiner Frau und unserem Sohn in der Therme Erding. Und ich habe sogar mein Handy im Auto gelassen (lacht). Aber meine Frau hatte ihres dabei. Ich habe oft gefragt, wie es steht. Und ich habe auch schon einmal Pipinsried angeschaut, beim Totopokalspiel in Dachau. Aber eigentlich bin ich happy, so wie es jetzt ist. Wie kam es dazu? 28 ist für einen Fußballer doch kein Alter? Ich habe mich dafür entschieden, dass ich auf diesem Niveau meine fußballerische Karriere beende. Im Fußball müsste ich viel Zeit investieren, die mir daheim und für den Job fehlt. Da muss man abwägen, was einem wichtiger ist. Und da hat die Familie bei mir Priorität. Das heißt, Ihr Ex-Verein TuS Geretsried, der ja gerade in die Bayernliga aufgestiegen ist, braucht sich keine Hoffnung machen, dass Sie wieder zurückkommen … Nein, das wird wahrscheinlich nichts werden (lacht). Da wird die Fahrerei von Unterschleißheim, wo ich wohne und als Physiotherapeut arbeite, zu lang werden.

Etwas überraschend kam nach Abpfiff der letzten Saison die Nachricht, dass Michael Bachhuber seine Karriere beendet. Schließlich ist der gebürtige Bad Heilbrunner und durch seine Zeit beim TuS Geretsried in der Region bestens bekannte Angreifer mit 28 Jahren im besten Fußballeralter; zudem hatte er mit zehn Toren und 14 Vorlagen maßgeblichen Anteil daran, dass der FC Pipinsried bis zum letzten Spieltag um den Aufstieg in die Regionalliga mitspielte. Dass dieses Ziel verpasst wurde, habe mit seiner Entscheidung nichts zu tun, versichert der Top-Scorer im Interview mit unserem Mitarbeiter Rudi Stallein.

Wann ist denn der Entschluss gereift, die Karriere zu beenden? Eigentlich habe ich schon seit dem Wechsel nach Pipinsried mit dem Gedanken gespielt, dass dies das letzte Jahr ist. Aber ich wollte nochmal sehen, ob ich auch noch woanders spielen kann – nach fünf Jahren in Deisenhofen. Ich wollte nochmal die Herausforderung in Pipinsried haben. Auch weil ich da nochmal mit Nico Karger (Ex-TSV 1860 München, Anm.d.Red.) zusammenspielen konnte. Aber für mich war früh klar, dass das nur über ein Jahr gehen wird. Fassen Sie doch bitte einmal kurz Ihren Werdegang zusammen.

Ich bin in der C-Jugend von meinem Stammverein Bad Heilbrunn zum TuS Geretsried gekommen, habe dann alle Jugendmannschaften durchlaufen und bin in den Herrenbereich gewechselt, als der TuS von der Bezirksliga in die Landesliga aufgestiegen ist. Dann war ich drei Jahre unter Trainer Florian Beham bei den Herren. Der Flo war schon ein großer Förderer von mir. Und auch meine Mama hat das sehr gefördert, dass ich nach Geretsried gegangen bin. Mein Papa hat damals gesagt: Das schaffst Du eh nicht, da bist Du zu faul und nicht so gut wie die anderen (lacht). Aber ich glaube, später habe ich ihn schon baff gemacht. Spätestens als ich in Deisenhofen mit Niko Karger zusammengespielt habe – da mein Papa ja bekennender 60er-Fan ist. In Deisenhofen war ich dann fünf Jahre, und nun eine Saison in Pipinsried.

Was waren Ihre persönlichen Highlights als Spieler?

Definitiv der Bayernliga-Aufstieg mit Deisenhofen gleich im ersten Jahr über die Relegation gegen Unterföhring. Und in der Coronazeit war ich eingeladen, drei Tage bei den Profis von der SpVgg Unterhaching zu trainieren. Als Kind war mein Ziel, vielleicht mal in der Ersten von Heilbrunn zu spielen (lacht). Wenn du dann am Ende sogar bei Unterhaching mal mittrainieren kannst, ist das schon krass.

Stichwort krass: Irgendwo war zu lesen, mit Ihnen verabschiede sich der beste Vorlagengeber der Bayernliga …

Ja, ich habe es immer wieder geschafft, dass ich in der jeweiligen Liga die meisten Assists hatte. Als ich das mal gelesen habe, habe ich nachgerechnet, ob es tatsächlich so war. Aber es stimmt: Insgesamt waren es 116 Tore und 70 Assists. Das macht einen schon stolz.

Und da gab es keine Zweifel, ob es richtig ist, aufzuhören?

Doch, die Überlegungen waren immer wieder da: Wenn du so gut drauf bist, kannst du dann aufhören? Ich habe zehn Jahre auf hohem Niveau gespielt, aber auf der anderen Seite steht auch ganz viel an Verantwortung, für die Familie, für den Job – wenn das nicht mehr im Gleichgewicht ist, geht es nicht mehr. Ich freue mich jetzt auf die Zeit mit der Familie, in Urlaub fahren zu können, ohne auf den Saisonplan schauen zu müssen.

Ich meine herauszuhören, dass Sie noch nicht so ganz vom Fußball lassen wollen?

(lacht) Ja, vielleicht, weil es noch ganz frisch ist das Ganze. Es gab natürlich schon ein paar Anrufe von Vereinen. Aber ich höre mir erst mal gar nichts an. Ich bin jetzt froh, Abstand zu kriegen. Wenn es irgendwann juckt, kann ich natürlich wieder anfangen – aber auf diesem Niveau wie in den letzten Jahren, sehe ich mich nicht mehr, weil ich weiß, welcher Aufwand dahintersteckt. Das Leben bietet noch so viel mehr – das genieße ich gerade Augenblick sehr. Aber ich bin auch der Meinung: Sag niemals nie.