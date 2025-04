"Ich hatte schon beim Aufwärmen ein richtig gutes Gefühl"

FuPa Niedersachsen präsentiert den "MVP" – den wertvollsten Spieler – der vergangenen Woche. Nicht nur Tore sind hier entscheidend, auch unsere Community trägt dazu ihren Teil bei: Stimmen für die Akteure, die in den einzelnen Spielberichten abgegeben werden können, fließen in die Bewertung ein ⭐.

Mit einer beeindruckenden Leistung hat sich Michel Eickschläger am Wochenende in den Vordergrund gespielt: Beim 4:1-Sieg des TuS Bersenbrück beim MTV Eintracht Celle erzielte der 23-jährige Flügelflitzer alle vier Treffer selbst – eine Ausnahmeleistung, die ihn zum verdienten Spieler der Woche macht.

Nach dem Pokal-Aus ging es im Liga-Alltag in Celle weiter. Das 4:1 bedeutet den dritten Sieg in Folge. Wie lief die Partie aus deiner Sicht?

Michel Eickschläger: Klar, das Pokal-Aus war bitter – vor allem, weil wir in der zweiten Halbzeit klar am Drücker waren, unsere Chancen aber nicht genutzt haben und dann in der Nachspielzeit das Gegentor kassiert haben. Umso wichtiger war es, dass wir im Ligaspiel gut reingekommen sind. Wir haben direkt unsere ersten beiden Chancen genutzt, sind danach allerdings etwas zu ruhig geworden und haben durch eine Unaufmerksamkeit beim 2:1 das Spiel unnötig spannend gemacht. In der Halbzeit war die klare Ansage, die Chancen konsequenter zu nutzen, um nichts anbrennen zu lassen. Das haben wir in der zweiten Hälfte auch gut umgesetzt: Wir haben das Spiel kontrolliert und noch zwei schön herausgespielte Tore nachgelegt. Insgesamt war es ein verdienter Sieg.

Du hast alle vier Treffer erzielt. Ist da so etwas wie ein Knoten geplatzt?

Michel Eickschläger: Ich hatte ehrlich gesagt schon beim Aufwärmen ein richtig gutes Gefühl – da lag etwas in der Luft. Mit dem ersten Tor hat es dann Klick gemacht. Klar, ich hätte vielleicht noch ein, zwei weitere Treffer machen können, aber unterm Strich bin ich sehr zufrieden – sowohl mit meiner eigenen Leistung als auch mit dem, was wir als Team gezeigt haben.

An den anschließenden Kaltgetränken musstest du dich sicher finanziell beteiligen?

Michel Eickschläger: Wir hatten eine richtig gute Rückfahrt mit super Stimmung und sind danach noch auf den Geburtstag eines Mannschaftskollegen gegangen. Dort haben wir den Sieg gemeinsam gefeiert – und ich musste glücklicherweise nichts ausgeben. Es war ein schöner Abschluss eines gelungenen Tages.

Was bedeutet der Sieg sportlich? Platz eins ist wohl weg, aber der Relegationsplatz bleibt eine Option?

Michel Eickschläger: Der HSC spielt eine richtig starke Saison und war für mich auch fußballerisch der beste Gegner. Platz eins werden wir nicht mehr erreichen. Auch der Relegationsplatz wird schwer, weil wir es nicht mehr in der eigenen Hand haben. Aber in dieser Liga kann wirklich jeder jeden schlagen – deshalb ist noch alles möglich. Unser Ziel ist es, die letzten drei Spiele zu gewinnen, damit wir uns am Ende nichts vorwerfen müssen.

Ihr habt jetzt etwas Pause, bevor am Dienstag Spelle ins Hasestadion kommt. Der schwerste Gegner der verbleibenden Spiele?

Michel Eickschläger: Ja, Spelle ist sicherlich der stärkste Gegner, der uns noch erwartet. Aus dem Hinspiel haben wir auch noch etwas gutzumachen. Die kleine Pause tut uns gut, um uns voll auf diese Partie zu fokussieren. Ich hoffe, wir können die Leistung aus dem Celle-Spiel mitnehmen und den Zuschauern am Dienstagabend im Hasestadion eine starke Partie bieten. Es ist ein Derby – da hoffe ich natürlich, dass ein paar mehr Leute kommen. Das gibt uns zusätzliche Motivation.

Wie sieht deine persönliche Zukunft aus?

Michel Eickschläger: Ich habe im Januar einen Vertrag bei Kickers Emden für die kommende Saison unterschrieben. Ich freue mich riesig auf die neue Herausforderung in der Regionalliga Nord, vor allem bei so einem Traditionsverein. Trotzdem gilt mein voller Fokus bis zum letzten Spieltag dem TuS Bersenbrück. Ich hatte hier vier richtig gute Jahre – sportlich und menschlich – und möchte mich mit maximalem Einsatz verabschieden. Ein zweiter Platz und die Relegation wären ein schöner Abschluss.

Du bist gerade 23 Jahre alt und hast in der Jugend bei Bayer Leverkusen gespielt. Träumst du noch vom Profifußball?

Michel Eickschläger: Ja, der Traum vom Profifußball ist immer noch da. Meine Zeit bei Bayer Leverkusen in der U15 bis U19 war extrem lehrreich, dafür bin ich sehr dankbar. Der Wechsel zu Kickers Emden ist jetzt ein Schritt, um diesem Traum näherzukommen. Parallel absolviere ich aber auch eine Ausbildung zum Physiotherapeuten – denn man weiß nie, was die Zukunft bringt.

Was traust du dem TuS Bersenbrück in der Zukunft zu?

Michel Eickschläger: Der TuS ist auf einem richtig guten Weg. In den letzten vier Jahren hat sich der Verein stetig weiterentwickelt – nicht zuletzt durch den Pokalsieg und die Teilnahme am DFB-Pokal. Das hat Projekte wie den Tribünenbau angestoßen, der dem Hasestadion noch einmal ein ganz anderes Flair verleiht. Ich glaube, dass der TuS mittelfristig in der Regionalliga eine gute Rolle spielen kann. Ob noch mehr möglich ist, wird die Zeit zeigen – aber dafür braucht es Geduld und eine konsequente Weiterentwicklung.