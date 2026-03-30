„Ich hatte einen Plan – und der ist aufgegangen“

– Foto: Lenn Lübbers

Der VfL Weiße Elf Nordhorn hat dem SV Union Lohne erneut ein Bein gestellt – und das ausgerechnet in einer Phase, in der der Spitzenreiter in der Liga seit langer langer Zeit ungeschlagen war (letzte Niederlage am 10.10.2025 gegen Veldhausen). Mit einem überzeugenden 4:0-Heimsieg durchkreuzte die Mannschaft von Trainer Frank Westerink die starke Serie der Gäste und setzte selbst ein deutliches Ausrufezeichen im Rennen um die oberen Tabellenplätze.

In der darauffolgenden Trainingswoche wurde dieser Plan intensiv einstudiert: „Dann habe ich in dieser Woche diverse Trainingseinheiten gemacht, die dazu geführt haben, dass wir diesen Plan dann halt gefestigt hatten. Der ist dann aufgegangen.“

Nach dem deutlichen Testspiel-Ausgang im Februar ging es für Westerink zunächst in den Ägypten-Urlaub – mit einem klaren Ziel vor Augen. „Ich hatte sieben Tage Zeit darüber nachzudenken, was wir gegen Lohne im Meisterschaftsspiel machen können. Es reichte bei mir ein Plan“, erklärte der Coach nach der Partie.

Nordhorn lief in einem 4-4-2 mit Raute auf – mit klarer taktischer Marschroute: „Wir haben das Zentrum zugemacht und haben damit Lohne quasi das Angriffsspiel durch das Zentrum unterbunden.“ Bereits in der ersten Halbzeit zeigte die Umsetzung Wirkung. Auch wenn es torlos in die Pause ging, ließ die Weiße Elf kaum Torchancen zu. „Es war ein Spiel mit wenig Torchancen“, so Westerink.

Verletzung und taktische Umstellung zur Pause

Kurz vor dem Halbzeitpfiff musste Westerink jedoch reagieren: Johannes Krieger verletzte sich und konnte nicht weiterspielen. „Dann musste ich verletzungsbedingt Johannes Krieger auswechseln mit dem Halbzeitpfiff.“

Die Umstellung griff sofort. Simon Többen rückte in die Innenverteidigung, während Joshua da Cunha auf Többens Position im zentralen Mittelfeld agierte – dort als vorderster Spieler im Defensivverbund. „Josh hat es dann super gemacht, hat dann gleich zu Beginn natürlich gut ins Spiel gefunden, hat den Elfmeter verwandelt, hatte dann Tor zwei und drei sich selbst erlaufen.“

Mit der Führung im Rücken lief es wie am Schnürchen: „Dann funktioniert natürlich alles. Jedes Rädchen griff ein, da wo wir es hinhaben wollten.“ Lohne fand keine Antwort – weder offensiv noch defensiv. „Lohne hatte keine Antwort darauf und hat dann auch gerade im Defensivverbund kein gutes Spiel gemacht heute.“

Am Ende stand ein verdienter 4:0-Erfolg für Nordhorn.

Die Bank entscheidet das Spiel

Besonders bemerkenswert: Alle vier Treffer erzielten Einwechselspieler. „Joshua von der Bank und Hendrik Deelen von der Bank haben alle vier Tore erzielt“, betonte Westerink. Für ihn ein klares Zeichen für die Qualität im Kader: „Was dann auch wieder zeigt, dass nicht wir am Anfang falsch gelegen haben, sondern dass die Jungs, die von der Bank gekommen sind, die gleiche Qualität haben, wie die, die zu Beginn auf dem Platz waren.“

Entsprechend zufrieden zeigte sich der Trainer: „Ganz, ganz großes Lob an die gesamte Mannschaft. (…) Und deswegen haben wir das besonders gut gemacht – ich bin da stolz drauf auf die Jungs.“

Heimstärke gegen Lohne

Für Westerink war es im dritten Jahr in Folge ein Heimsieg gegen Lohne. „Wir haben gegen Lohne in meinen drei Jahren alle drei Heimspiele gewonnen, haben dann auch so neun Punkte dementsprechend eingesahnt.“

In der Tabelle bleibt die Weiße Elf damit auf Rang fünf und hält den Anschluss an die Spitzengruppe. Der Blick richtet sich bereits auf das nächste Duell gegen Schwefingen. „Am nächsten Samstag haben wir dann halt ein Spiel gegen Schwefingen, wo es dann schon mal darum geht, sich von Platz fünf ein bisschen zu entfernen und dann in Richtung Platz drei zu schielen. Und das wollen wir natürlich angehen.“

Sorgen bereitet allerdings die Verletzung von Johannes Krieger. „Leider Gottes vielleicht auch ohne Johannes Krieger, bei dem seine alte Verletzung dann wieder aufgebrochen ist.“ Westerink würdigte dessen Einsatz: „Aber er hat sich in den Dienst der Mannschaft gestellt und hat bis zu dem Zeitpunkt, wo er verletzt war, alles gegeben und hat uns da auch weitergeholfen im Defensivverbund.“

Nun hofft man in Nordhorn auf eine schnelle Genesung – nach einem Abend, der gezeigt hat, welches Potenzial in dieser Mannschaft steckt.