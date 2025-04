„Ich hatte befürchtet, dass der Start aus der Winterpause schwer wird“

Der SV Karsau ist in der Kreisliga A, Staffel West, auf den letzten Tabellenplatz abgerutscht. Dennoch verfällt im Verein niemand in Panik. Der Vertrag mit Trainer Cliff Kiefer wurde verlängert, nun hofft seine Mannschaft auf „Big Points“ gegen den direkten Konkurrenten Wallbach. Der Coach spricht über die Aussichten auf den Ligaverbleib und schätzt die Begegnungen des 22. Spieltags ein.

Cliff Kiefer: In erster Linie ist es mein Heimatverein, für den ich schon als Spieler aktiv war, lange Trainer der zweiten Mannschaft und mit einem Jahr Unterbrechung Trainer der ersten Mannschaft war. Ich wollte das nicht nur interimsweise machen, sondern ich will mit der Mannschaft etwas erreichen und sie weiterentwickeln. Die Zusage war nur natürlich.

Kiefer: Wir hatten nicht nur in diesem Jahr noch keinen Sieg. Unser letzter Sieg liegt schon länger zurück, Anfang November in Tumringen (3:1). Wir hatten Ende der Vorrunde viele verletzte Stammspieler und waren daher kaum konkurrenzfähig. Die Vorbereitung lief nicht ideal, wir hatten einige Erkrankte, dann kamen noch die Fastnachtstage. Ich hatte fast befürchtet, dass der Start aus der Winterpause schwer wird. Aber von der Stimmung und Trainingsintensität her sind wir derzeit auf einem guten Weg. Nun gilt es, die Niederlagenserie hinter uns zu lassen und die Spiele zu gewinnen.

fupa: Welches Ergebnis hat Sie in der Rückrunde am meisten geärgert?

Kiefer: Geärgert hat mich, dass wir gegen Todtmoos noch in der Nachspielzeit den 1:1-Ausgleich per Elfmeter bekommen haben. Vom Spielverlauf her ging das Resultat in Ordnung, aber es ist schade, wenn man in der 93. Minute einen unnötigen – völlig berechtigten – Foulelfmeter verursacht. Vom Verlauf her ärgerlich war das Spiel gegen Eichsel (5:6). Wir waren mit 0:5 zurückgelegen und haben uns zurückgekämpft. Schade, dass wir uns nicht mit einem Punkt belohnt haben, aber wir konnten am Ende stolz auf die Leistung sein.

fupa: Die Mannschaft konnte aus dieser knappen Niederlage also Motivation ziehen?

Kiefer: Obwohl wir keine Punkte geholt haben, konnten wir viel Positives daraus ziehen. Es ist nicht selbstverständlich, nach einer katastrophalen ersten Halbzeit so zurückzukommen. Das ist eine Qualität der Mannschaft. So wie in Rheinfelden, als uns nach einem 0:2-Rückstand noch ein 2:2 gelungen ist. Die Mannschaft glaubt an sich, gibt nicht auf – so müssen wir auch in die nächsten Spiele gehen.

fupa: Wie bewerten Sie die Chancen auf den Klassenerhalt? Beim flüchtigen Blick auf die Tabelle würde man denken: „Ui, die sind Letzter.“ Aber wenn man den Punktestand und die Tordifferenz einbezieht, sieht es anders aus …

Kiefer: Die Tabelle lügt nicht: Wir sind Letzter mit zwanzig Punkten. Aber wenn man in die Oststaffel blickt, steht dort Andelsbach mit zwanzig Punkten auf einem Nichtabstiegsplatz. Das zeigt, wie eng es in der Liga zugeht. Jede Mannschaft kann jede andere Mannschaft schlagen, das zeigt sich jede Woche. Auch wir gehen in jedes Spiel, um drei Punkte zu holen. Ich denke, über den Abstieg wird erst der letzte Spieltag entscheiden.

fupa: Am Wochenende geht es gegen den FC Wallbach, den Ihre Mannschaft im Hinspiel mit 4:2 geschlagen hat. Was für ein Gegner kommt auf Karsau zu?

Kiefer: Wallbach hat sich in der Rückrunde deutlich stabilisiert, das zeigen die Ergebnisse. Die Mannschaft glaubt bis zur letzten Minute an den Erfolg und hat gegen Efringen, Kandern und Steinen gepunktet, gegen Steinen sogar dreifach. Die geben neunzig Minuten lang alles, das wird sehr schwer für uns. Aber es geht gegen einen direkten Konkurrenten, wir haben das erste Heimspiel, und es werden viele Zuschauer kommen. Wir wollen das Spiel auf eigenem Platz natürlich gewinnen und werden alles in die Waagschale werfen.

fupa: Sind dabei alle Mann an Bord?

Kiefer: Es werden zwar einige Spieler über Ostern in Urlaub gehen, aber ich bin mit dem vorhandenen Kader sehr zufrieden.

Cliff Kiefers Spieltag-Tipps:

SV Eichsel – SV Todtmoos

Samstag, 15 Uhr

Eichsel ist traditionell heimstark und hat noch eine Rechnung aus dem Hinspiel offen, das nach einem 3:0 noch mit 3:5 verloren ging. Wenn es Eichsel schafft, Gästestürmer Adrian Malzacher in den Griff zu bekommen, rechne ich mit einem 3:1.

SV Weil II – FSV Rheinfelden II

Samstag, 15.30 Uhr (Sportzentrum Nonnenholz 2)

Ich tippe auf ein 2:0. Weil hat das letzte Heimspiel gegen Eichsel mit 1:2 verloren, dann ein 1:6 in Todtmoos hinnehmen müssen – was sehr überraschend für alle Außenstehenden war. Die Mannschaft wird nun auf Wiedergutmachung drängen.

SV Schopfheim – FC Hausen

Samstag, 16 Uhr

Schopfheim hat zuletzt mit sehr starken Spielen auf sich aufmerksam gemacht und hat dabei viele Tore erzielt. Ich habe sie schon beobachten können, sie zeichnet ein sehr schnelles Umschaltspiel aus. Daher gehe ich von einem 4:2 aus.

SpVgg. Bamlach-Rheinweiler – TuS Efringen-Kirchen

Samstag, 17.30 Uhr (Sportplatz Rheinweiler)

Efringen-Kirchen ist in der Rückrunde sehr gut unterwegs, aber Bamlach-Rheinweiler ist auf dem heimischen Platz ebenfalls recht stark. Daher: 3:3.

FC Kandern – FV Lörrach-Stetten II

Ostersonntag, 15 Uhr

Tim Großklaus (Spielertrainer des FC Kandern, Anm. d. Red.) ist wieder fit und hat zuletzt wieder gespielt, deshalb tippe ich auf ein 2:1. Wir haben selbst schon gegen Stetten gespielt. Das ist eine sehr gute Mannschaft, aber in diesem Spiel wird Großklaus den Ausschlag geben.

FV Tumringen – FV Lörrach-Brombach II

Ostersonntag, 15 Uhr

Ich gehe von einem Unentschieden aus, einem 1:1. Es wird ein umkämpftes Derby geben, das letztlich keinen Sieger finden wird.

SV Karsau – FC Wallbach

Ostersonntag, 15 Uhr

Zum eigenen Spiel werde ich kein Ergebnis tippen. Ich gehe aber davon aus: Wenn unsere Leistung stimmt, werden wir den ersten Heimsieg 2025 holen.

FC Steinen-Höllstein – TuS Maulburg

Ostersonntag, 15 Uhr (Wiesentalstadion Steinen)

Ich war etwas überrascht davon, wie deutlich Maulburg zuletzt gegen Schopfheim (2:6) verloren hat. Ich denke, die Mannschaft wird eine Reaktion zeigen. Daher tippe ich auf ein 1:3.