„Ich hatte auch einfach wieder Bock“: Götz kehrt nach Würmtal zurück

So kommt es nicht gerade selten vor, dass ein Spieler mit großem Bohei im Mai seinen endgültigen Abschied bekanntgibt, wenige Wochen später dann aber doch wieder auf dem Platz steht, wenn gerade „Not am Mann“ ist. Manch einer gibt sein Karriereende auch nahezu im Jahresrhythmus bekannt, wartet aber insgeheim nur darauf, dass doch wieder der Anruf des Trainers erfolgt, der auf seinen erfahrenen Mann einfach nicht verzichten kann.

Planegg – Für Profifußballer ist das Karriereende meist eine unwiderrufliche Entscheidung. Sind die Schuhe einmal an den berühmten Nagel gehängt, gibt es in den seltensten Fällen noch einen Weg zurück. Im Amateurfußball ist das etwas anders. Hier erfolgt das Ende der aktiven Laufbahn oft deutlich früher, ob aus beruflichen, privaten oder verletzungsbedingten Gründen. Der Weg zurück auf den Rasen allerdings ist deutlich leichter.

Acht Jahre liegen zwischen diesen beiden Bildern von Andreas Götz (l.) und Benjamin Gollong, die jetzt wieder zusammen bei der DJK Würmtal aktiv sind, wenn auch nicht mehr mit derselben Rollenverteilung. – Foto: DAGMAR RUTT

Andreas Götz von der DJK Würmtal kennt diese Anfragen gut, hat sich aber etwas länger bitten lassen. „Der Benny (Gollong, Trainer der DJK Würmtal, Anm. d. Red.) hat mich eigentlich jedes Jahr angehauen, ob ich nicht wieder anfangen möchte“, erzählt der 37-Jährige. Mehrmals blieb Götz bei den Avancen standhaft, in diesem Sommer jedoch hatte sein ehemaliger Partner als Spielertrainer Erfolg. „Er hat mich in einem guten Moment erwischt“, scherzt Götz. Die von mehreren Verletzungen geplagte DJK Würmtal hatte dringend noch ein paar Verstärkungen nötig, und neben Torjäger Joshua Stadler konnte Gollong auch den Spieler reaktivieren, mit dem er in der Vergangenheit ein erfolgreiches Spielertrainer-Duo bildete. „Ich helfe, wo es möglich ist“, erzählt Götz.

Ganz uneigennützig war die Entscheidung freilich auch nicht. „Wenn man sein ganzes Leben lang Fußball gespielt hat, dann juckt es eigentlich immer ein bisschen in den Füßen. Ich hatte auch einfach wieder Bock auf mehr Training und Spiele“, erklärt er.

Inzwischen tut mir nach dem Spiel zwei bis drei Tage lang alles weh.

Andreas Götz, der nach sieben Jahren Pause wieder im Herrenbereich Fußball spielt

Aufgehört hatte Götz eigentlich bereits vor sieben Jahren, am Ende der Kreisliga-Saison 2017/18. Später stieg das Würmtaler Eigengewächs, das auch fünf Jahre lang auf der anderen Seite des Zauns beim SV Planegg-Krailling spielte, langsam wieder bei den Alten Herren des SVP ein, die inzwischen eine Spielgemeinschaft mit dem TV Stockdorf bilden – und will es nun noch einmal wissen. „Inzwischen tut mir nach dem Spiel zwei bis drei Tage lang alles weh. Aber mit den richtigen Übungen geht es dann schon“, berichtet er.

Verändert hat sich seit seinem Abschied einiges. Gemeinsam mit Gollong hatte Götz die DJK 2017 bis in die Kreisliga geführt, seit dem freiwilligen Rückzug der damaligen ersten Mannschaft aus der Kreisklasse in der Saison 2021/22 kickt das einzige DJK-Herrenteam in der C-Klasse. „Es ist schon ein anderer Fußball. Man hat viel mehr Zeit, muss aber auch mehr Zeit einplanen, bis die Mitspieler in Position gelaufen sind“, sagt der Routinier. Er traut der jungen, motivierten Mannschaft aber den Sprung in die B- und mittelfristig auch in die A-Klasse zu. „Genügend Potenzial ist auf jeden Fall da, wenn alle dranbleiben und mitmachen“, betont er. Noch mehr Verantwortung zu übernehmen wie früher, ist aktuell allerdings nicht geplant. „Die Trainerzeiten sind vorbei“, betont er.

Und auch als Spieler hat Götz vorerst nur bis zur Winterpause zugesagt. Sein früherer Trainerkollege und aktueller Coach Gollong plant ihn hingegen bereits bis zum Saisonende ein. „Er hilft unserer Mannschaft schon allein mit seiner Erfahrung sehr viel weiter“, betont Gollong. Man darf gespannt sein, ob er mit seinen Überredungskünsten erneut erfolgreich ist.