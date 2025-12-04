Weihnachten steht vor der Tür. FuPa Sachsen-Anhalt möchte die Zeit nutzen, um jeden Tag einen Verein aus der Kreisklasse und Kreisliga vorzustellen. Im vierten Teil blicken wir auf den USC Magdeburg, der momentan wieder eine Großfeld-Mannschaft aufbaut.

Die Corona-Pandemie und deren Auswirkungen auf den Vereinssport haben zahlreiche Fußballvereine in Sachsen-Anhalt vor große Probleme gestellt. So auch den USC Magdeburg in der Landeshauptstadt. "Uns sind damals auf einen Schlag die Studenten weggebrochen, die mindestens 50 Prozent unseres Kaders ausgemacht haben", erzählt Jonas Robbinheimer.

Denn nicht nur in den Mannschaften bröckelte die Personaldecke, sondern auch in der sportlichen Führung. "Zwei wichtige Menschen aus der Organisation waren damals aus beruflichen Gründen umgezogen, und das konnten wir nicht auffangen", erzählt Robbinheimer: "In der Folge mussten wir nach und nach auch unsere Jugendmannschaften abmelden." Hatte der USC in der Saison 2019/20 neben den Herrenteams noch A-, B-, C- und E-Junioren im Spielbetrieb, stand die Fußballabteilung im Sommer 2024 nur noch mit einer Kleinfeld-Mannschaft da.

In der Spielzeit 2021/22 konnte der USC den Weggang zahlreicher Aktiver noch mit Unterstützung der Kleinfeld-Mannschaft kompensieren, in der darauffolgenden Spielzeit bildete der Universitätsclub eine Spielgemeinschaft mit dem SSV Besiegdas II. Doch seit Sommer 2023 gab es beim USC schließlich keinen Großfeld-Fußball mehr. "Ich hätte damals nicht daran geglaubt, dass wir da wieder hinkommen", sagt Robbinheimer rückblickend.

USC Magdeburg sucht Spieler per Flyer und Social Media

Dieser hatten sich die wenigen verbliebenen Spieler aus dem Großfeld-Team - darunter auch Robbinheimer - angeschlossen. "Es gab bei einigen wie mir den Wunsch, wieder aufs Großfeld zu gehen", erzählt der 36-Jährige und ergänzt: "So ging es auch einigen Neuzugängen, die dazukamen. Insgesamt waren wir dafür aber zu wenige und die Kleinfeld-Mannschaft um Trainer Sven Küster wollten wir für eine Großfeld-Team nicht opfern, weil das seit jeher eine sehr intakte Truppe ist." Also harrte der USC der Dinge - bis Pedro Cuesta-Unkhoff im Sommer neu ins Team kam.

"Er hat sehr viele Ideen, ist sehr engagiert und hat die Verantwortlichen mit seinem Eifer regelrecht vor sich hergetrieben", berichtet Robbinheimer vom großen Einsatz des 28-Jährigen. "Er organisierte eine Flyer-Aktion an der Universität, an der Hochschule und auf dem Mediziner-Campus", erzählt Robbinheimer: "Damit hat er einiges in Bewegung gesetzt." Ein zweiter wichtiger Mann für den Neuanfang war Stephan Emmrich: "Er hat unseren Instagram-Kanal ins Leben gerufen und sorgt dort seitdem für reichlich Betrieb." Über Flyer und Social Media hatte der USC im Herbst zum Probetraining eingeladen - und die Resonanz war größer als gedacht.

Zur Platzierungsrunde in die Stadtoberliga eingegliedert

"Gleich beim ersten Probetraining waren acht neue Leute dabei", berichtet Robbinheimer. "Da kam zum ersten Mal so richtig das Gefühl auf: Es könnte tatsächlich klappen." Inzwischen wurden beim Universitätsclub 15 neue Spielerpässe ausgestellt - allesamt für die Großfeld-Mannschaft, die es nun parallel zum Kleinfeld-Team gibt. "Und wir haben noch ein paar Jungs dabei, die schon mittrainieren, aber noch keinen Pass haben", ergänzt Robbinheimer, der interimsmäßig das Training leitet. An der Personalie mangelt es nämlich noch: "Wir suchen einen richtigen Coach und sind für alle Anfragen offen."

So schnell wie der USC nun zu seiner neuen Mannschaft kam, so schnell kam auch das erste "Pflichtspiel" auf Großfeld. Auf Nachfrage wurde der Club vom Stadtfachverband "ganz unbürokratisch" eingegliedert in die Platzierungsrunde der Stadtoberliga - in dieser geht es ohnehin weder um Auf- noch Abstieg. Bis zum Saisonende nimmt der Universitätsclub "Otto von Guericke" nun ohne Wertung am Spielbetrieb teil, zur neuen Spielzeit dann wieder - so ist der Plan - ganz regulär. Noch vor einigen Monaten noch war das kaum denkbar.

