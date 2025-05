„Ich habe volles Vertrauen in die Mannschaft“

fupa: Herr Asik, Sie haben beim FC Steinen-Höllstein verlängert, was auch eine Bestätigung Ihrer Arbeit ist. Wie kam es zur Entscheidung?

Burak Asik: Wir, also das Trainerteam, hatten ein Gespräch mit dem Vorstand, bei dem wir auch die aktuelle Lage erfahren wollten, was die Spieler angeht. Uns wurde zugesichert, dass der Verein weitere starke Spieler an Land ziehen wird, da fiel die Entscheidung leicht. Es macht Spaß in Steinen, es ist ein toller Verein, der viele Möglichkeiten bietet. Wir haben eine super Anlage mit drei Rasenplätzen, und der Rasen hat mit die beste Qualität in der Umgebung. Und auch das Umfeld, das Drumherum passt einfach.