„Ich habe überreagiert“: FC Langengeisling trennt sich nach Derby-Knall von Trainer Mirza Mesic

Nach der Niederlage im Topspiel in Markt Schwaben, als der FCL nach einer Führung das Spiel völlig aus der Hand gegeben hatte (wir berichteten), folgt nun die Trennung „in beiderseitigem Einvernehmen“, wie Verein und Ex-Trainer unserer Zeitung bestätigt haben.

Mirza Mesic ist nicht mehr Trainer der Frauenmannschaft von Bezirksoberligist FC Langengeisling. Das gab der Club am Mittwoch bekannt. Interimsmäßig übernimmt Stefan Karamatic die Dienste von Mesic, der erst vor Beginn dieser Saison seinen Dienst angetreten hatte.

„Nach intensiven Gesprächen kam man zu dem Entschluss, dass Mannschaft und Trainer nicht die gemeinsame Basis gefunden haben, die für eine erfolgreiche sportliche Entwicklung notwendig ist. Die Chemie habe letztlich nicht so gestimmt, wie sich beide Seiten das zu Beginn der Zusammenarbeit im Sommer erhofft hatten“, schrieb der Verein auf seiner Homepage.

Nach der Pleite in Markt Schwaben habe es geknallt, wie Mesic im Gespräch mit dem Erdinger/Dorfener Anzeiger bestätigt. „Ich habe ein bisschen überreagiert. Aber ich habe keinen beleidigt. Die Mädchen sind sensibler, und im Endeffekt entscheiden sie, wer da bleibt und weniger der Vorstand“, so Mesic. Er habe sich nach dem Spiel und auch noch am Montag in der Kabine entschuldigt. Nun lasse sich das leider nicht mehr ändern, so der etwas niedergeschlagene Trainer.

Übergangslösung bei FCL-Frauen

Mesic bekräftigte aber, dass er andere Vorstellungen gehabt habe, und dann sei es eben so: „Der Trainer geht als Erster“. Nun sind Stefan und Stefanie Karamatic sowie Harry Kronthaler „bis auf Weiteres“ zuständig für die Geislinger Frauen. In den kommenden Wochen werde die sportliche Leitung gemeinsam mit dem Trainerteam über das weitere Vorgehen und die künftige Ausrichtung entscheiden, hieß es.

Nach der Niederlage vom Wochenende belegt der Aufstiegsmitfavorit FCL nur Platz vier, mit bereits sechs Punkten Rückstand zur Tabellenspitze. Am Samstag ist Langengeisling beim Vorletzten in Saaldorf gefordert.