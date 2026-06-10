"Ich habe so etwas noch nie erlebt – wie eine Familie"

– Foto: SV Steinbach

Die Saison in der Kreisliga B5 Rems/Murr/Hall ist beendet, und die Entscheidung an der Spitze fiel denkbar knapp aus. Der SV Steinbach II sicherte sich aufgrund des besseren Torverhältnisses die Meisterschaft vor der Spvgg Kleinaspach/Allmersbach II. Steinbachs Trainer Savvas Koumboulidis spricht über eine eingeschworene Gemeinschaft, die sportliche Dominanz seiner Mannschaft und das klare Ziel für die neue Saison 2026/2027.

Die Saison lieferte ein packendes Kopf-an-Kopf-Rennen, das an Dramatik kaum zu überbieten war. Nach 26 absolvierten Spieltagen steht der SV Steinbach II mit einer Bilanz von 21 Siegen, keinem Unentschieden und fünf Niederlagen sowie einem Torverhältnis von 108:35 ganz oben. Die Mannschaft erreichte damit 63 Punkte.

Exakt dieselbe Punktzahl und dieselbe Anzahl an Siegen und Niederlagen verbuchte auch die Spvgg Kleinaspach/Allmersbach II mit 21 Siegen, null Remis und fünf Niederlagen. Doch mit einem Torverhältnis von 94:31 zog der Konkurrent knapp den Kürzeren.

Ausgelassene Feierlichkeiten bis zum Morgengrauen

Nach dem nervenaufreibenden Saisonfinale ließen die Spieler und Verantwortlichen ihren Emotionen freien Lauf. Die Erleichterung über den hauchdünnen Vorsprung entlud sich in einer langen Nacht. Trainer Savvas Koumboulidis berichtet gegenüber FuPa stolz von den Feierlichkeiten seines Teams: „Gefeiert haben wir natürlich bis in die Morgenstunden, wie sich das natürlich gehört.“

Die klare Kampfansage vor dem Saisonstart

Der Titelgewinn mag am Ende knapp gewesen sein, doch die Zielsetzung stand intern schon vor dem ersten Anpfiff felsenfest. Savvas Koumboulidis ließ von Beginn an keinen Zweifel daran aufkommen, wohin die Reise gehen sollte. „Nachdem der Verband uns in diese Liga – die Kreisliga B5 – gesteckt hat, war für mich von Anfang an nur der Titel im Blick. Wir sind dieser Favoritenrolle auch ganz klar nachgegangen und am Ende verdient Meister geworden“, betont der Trainer rückblickend.

Spielerische Dominanz auf dem Rasen

Den Grundstein für den Erfolg legte die Mannschaft vor allem durch ihre Offensivstärke. „Wir sind ganz klar die spielerisch beste Mannschaft der Liga gewesen mit 108 geschossenen Toren. Wenn der eine oder andere Gegner gegen uns angetreten wäre, wären es doch noch mehr Tore gewesen“, analysiert Savvas Koumboulidis die Offensivkraft seiner Mannschaft.

Ein Teamgefüge wie eine Familie

Neben der spielerischen Klasse war es vor allem das emotionale Fundament innerhalb der Mannschaft, das in den entscheidenden Momenten der Saison den Ausschlag gab. Der Trainer zeigt sich tief beeindruckt vom Charakter seiner Spieler. „Absolut der Zusammenhalt der Jungs, ich habe so etwas noch nie erlebt – wie eine Familie“, beschreibt Savvas Koumboulidis sein Team.

Die Belohnung auf der Urlaubsinsel

Nach den anstrengenden Wochen auf dem Sportplatz steht für die Meistermannschaft nun der wohlverdiente Lohn abseits des Fußballs an. Um den gemeinsamen Erfolg gebührend zu krönen, zieht es die Truppe in den Süden. Savvas Koumboulidis bestätigt die Reisepläne kurz und bündig: „Eine Abschlussfahrt ist nach Mallorca geplant.“

Die Abhängigkeit von der ersten Mannschaft

Obwohl der Meistertitel sportlich den direkten Aufstieg in dei Kreisliga A bedeutet, hängt die endgültige Entscheidung über den Gang in die höhere Spielklasse von internen Faktoren des Vereins ab. Die Zukunftsplanung der zweiten Mannschaft ist eng mit dem Abschneiden der höherklassigen Vereinskollegen verknüpft. „Das Aufstiegsrecht werden wir abhängig von unserer ersten Mannschaft machen, wo sie die nächste Saison spielen wird. Es spricht aber natürlich nichts dagegen für den Aufstieg“, erklärt Savvas Koumboulidis.

Kontinuität bei der Kaderplanung

Für die neue Saison setzt der Verein auf ein eingespieltes Fundament und verzichtet auf einen großen personellen Umbruch. Der Kern des Meisterkaders soll zusammengehalten und punktuell verstärkt werden. „Der Kader bleibt zu 95 Prozent zusammen und der eine oder andere kommt natürlich dazu. Die Gespräche laufen noch“, gibt Savvas Koumboulidis einen Einblick in den aktuellen Stand der Personalien.

Ein realistischer Blick auf die neue Saison

Trotz der Euphorie über die gewonnene Meisterschaft bleibt der Trainer mit Blick auf die neue Saison 2026/2027 bodenständig und richtet den Fokus pragmatisch auf den sportlichen Klassenerhalt. Für Träumereien ist in der neuen Umgebung kein Platz. Savvas Koumboulidis formuliert das Saisonziel unmissverständlich: „Ganz klar den Klassenverbleib.“