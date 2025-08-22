„Ich habe noch keinen verschossen“ – Torwart Pascal Stroehl besticht durch Elfer-Tore

Von 2023 bis 2025 hütete Pascal Stroehl (30) das Tor der FT Jahn Landsberg – 26 Mal in der Bezirksliga und nach dem Abstieg noch fünf Mal in der Kreisliga. Zudem zuvor fünf Jahre in Hofstetten, zwei Jahre in Raisting (elf Landesliga-Spiele), ein Jahr in Gundelfingen (ein Landesliga-Einsatz) und drei Jahre beim TSV Landsberg (22 Spiele, die meisten in der Zweiten). Bemerkenswert: Für Hofstetten erzielte der Landsberger, der wie einige Fußballer aus dem Landkreis bei der Firma Hirschvogel in Denklingen arbeitet (seit Februar 2024 als Projektmanager), jetzt bereits sein 18. Tor. 16 davon per Elfmeter – wie einst der legendäre Bayern-Torwart Hans Jörg Butt (51), der 26 Mal vom Punkt traf und der erfolgreichste Bundesliga-„Torwart-Torschütze“ ist.

Hofstetten – Ein verwandelter Elfmeter zum 1:1-Endstand – das ist normalerweise nur eine Randnotiz in einem Text über ein Fußballspiel. Im Fall der Kreisklassen-Partie zwischen dem FC Hofstetten und dem SV Igling allerdings ist das etwas Anderes. Denn die Aufgabe des Mittelfeldspielers, der gleich im ersten Saisonspiel für Hofstetten per Strafstoß traf, war es in den letzten beiden Jahren eigentlich, Strafstöße, bzw. Schüsse auf sein Tor abzuwehren.

Stroehl und seine Torwart-Tore, das ist eine höchst ungewöhnliche Fußball-Geschichte. Denn der gelernte Maschinenbau-Techniker und technische Betriebswirt stand jahrelang in der Kiste – bis den Keeper 2018 nach seiner Rückkehr von Raisting nach Hofstetten eine schwere, chronische Darmkrankheit (Collitis ulcerosa) erst mal außer Gefecht setzte. Er musste fünfmal operiert werden, bekam einen künstlichen Darmausgang – normalerweise das Karriereende. Aber nicht für Stroehl: Sein Arzt ermunterte ihn sogar dazu, weiter „meinem geliebten Sport nachzugehen.“

Er wechselte aber die Position: „Ich habe dann zwei Jahre mit dem künstlichen Ausgang, der mit einer Art Nierengurt geschützt wurde, im Feld gespielt“, erzählt er. Da machte er weiter, wo er schon Jahre zuvor angefangen hatte: Als sicherer Elfmeterschütze: „Ich habe noch keinen verschossen“ – aber gegen die Zweite des TSV und gegen Prittriching sogar einen „Elfer-Doppelpack“ hingelegt – „als Torwart“, betont der Junggeselle. „Das ist mir geblieben. Nur bei Jahn durfte ich leider nicht ran…“ Ungewöhnlich übrigens auch die Rückennummer: „Pasi“ spielt immer mit der 53 – „mein Markenzeichen im Tor und auf dem Feld“. Grund: „Ich habe am 5.3. Geburtstag, daher die 53, die es sonst kaum gibt.“

Stroehl kehrt 2021 ins Tor zurück und wechselt 2023 zum FT Jahn Landsberg

Nach den Feldspieler-Jahren kehrte Stroehl 2021 ins Tor zurück, stieg mit Hofstetten direkt in die Kreisklasse auf und wechselte dann 2023 zu den „Jahnlern“ in die Bezirksliga - um nach einem Super-Saisonstart (je 5:0 gegen Denklingen und Neuried) „den bittersten Moment meiner Karriere“ zu erleben, den Abstieg im Relegations-Drama gegen Eichstätt II, als die Landsberger nach dem 4:1 im Hinspiel nach einer 1:5-Rückspielpleite noch den Klassenerhalt vergeigten. „Da sind die Tränen gekullert“, erinnert er sich. Nachdem die „Supertruppe“ der FT auseinandergefallen ist, kehrte der Keeper erneut in seine Heimat zurück, wo er jetzt wieder im Feld und zusammen mit seinem Bruder Justin „ebenfalls ein Vollblutfußballer“ spielt. Justin und seine Verlobte Lucia machen Pascal im September zum Onkel: „Da freue ich mich sehr drauf. Dem Kleinen wird der Sport gleich in die Wiege gelegt…“

Stroehl arbeitet zudem seit vier Jahren als Torwart-Trainer beim Nachwuchs von Bundesligist FC Augsburg, nach der U19 und der U16 betreut er beim FCA jetzt die U17-Keeper. „Das macht riesigen Spaß“, sagt der 30-Jährige, der zu Beginn der Saison noch einen zusätzlichen Job hatte: Ein paar Wochen half er als Torwarttrainer bei Bayernligist TSV Landsberg, arbeitete in der Vorbereitung intensiv mit Dani Baltzer. „Das war eine coole, kurze Zeit, aber auf Dauer kann ich das nicht leisten, dafür fehlt mir einfach die Zeit.“ Sein Rat allerdings, auch aus eigener Erfahrung: „Der TSV braucht unbedingt einen Torwarttrainer. Ich weiß aus eigener Erfahrung, dass die Qualität ohne spezielles Torwart-Training leiden kann. Außerdem macht’s als Keeper einfach mehr Spaß, wenn man richtiges Torwart-Training hat.“

„PS53“ kann’s übrigens auch noch mit einem anderen, einem kleinen Ball: „Wenn ich mal nicht auf dem Fußballplatz zu finden bin, gehe ich meiner zweiten großen Leidenschaft nach, dem Golfspielen.“