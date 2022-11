„Ich habe mir die Bezirksliga schwerer vorgestellt“ - Lechner will mit Neuried die Klasse halten Vor Partie gegen Aubing

Neuried – Ecke, Kopfball, Tor. Nach diesem simplen Muster ist dem TSV Neuried im jüngsten Auswärtsspiel beim VfL Denklingen der 1:1-Ausgleichstreffer in der Nachspielzeit gelungen. Der späte Treffer war nicht nur wichtig für die Mannschaft, sondern auch für den Torschützen persönlich. Für Jacob Lechner, im Sommer von Kreisklassist TSV 1860 München III nach Neuried gewechselt, war es der erste Bezirksliga-Treffer für sein neues Team. „Es war sehr befreiend. Ich hatte dieses Ziel schon lange und bin sehr froh, dass wir dadurch dann noch einen Punkt geholt haben“, sagt der 24-Jährige.

Bisher lief die Saison für ihn wie für die gesamte Mannschaft eher durchwachsen. Warum es so lange bis zum ersten Treffer gedauert hatte, weiß er selbst nicht genau. Die Umstellung auf die höhere Liga empfand der sowohl außen als auch im Sturmzentrum einsetzbare Offensivspieler jedenfalls nicht als großes Problem. „Ich habe mir die Bezirksliga schwerer vorgestellt“, sagt Lechner selbstbewusst. Er kündigt an: „Ich möchte auf jeden Fall noch das eine oder andere Tor machen.“ Einen Platz unter den Top Drei in der internen Liste an Toren und Vorlagen hat er sich fest vorgenommen, und mit der Mannschaft möchte er in der Tabelle so bald wie möglich von Relegationsplatz 13 nach oben klettern.