FuPa: Victor, du bist im Winter vom FSV Bernau zu Viktoria Potsdam gewechselt – jetzt folgt dir mit Jean-Pierre Dellerue ein weiterer Ex-Bernauer aber in eine höhere höhere Spielklasse die Brandenburgliga zu Stahl Brandenburg. Wie hast du von seinem Wechsel zu Stahl Brandenburg erfahren?

Victor Lochmann: Ich bin ehrlich gesagt permanent im Web unterwegs zu Informationen meiner Ex-Clubs, weil mich das interessiert. Dann hat Stahl Brandenburg das veröffentlicht in einer Fußballgruppe vor ein paar Tagen. Ich habe mich riesig für ihn gefreut, denn Stahl Brandenburg ist ein Traditionsverein mit Ambitionen. Das ist ein guter Schritt für ihn.

FuPa: Hat dich der Wechsel überrascht?

Victor Lochmann: Nicht wirklich. Jean-Pierre war bei uns zu meiner Zeit in Bernau einer der konstantesten Spieler. Technisch stark, gute Übersicht, immer mit voller Leidenschaft auf dem Platz und torgefährlich. Ich wusste, dass er den Anspruch hat, sich weiterzuentwickeln. Und Stahl spielt eben eine Liga höher – das macht schon was aus, wenn man sportlich den nächsten Schritt gehen will.

FuPa: Also spielt die höhere Liga bei seiner Entscheidung eine Rolle?

Victor Lochmann: Definitiv. In der Landesliga Nord waren wir immer unverständlicherweise im Mittelfeld - bei dem hohen Spielerpotential - aber Stahl Brandenburg spielte immer oben mit in der Liga. Jetzt in der Brandenburgliga ist das Niveau höher, das Spiel schneller und körperlicher. Jean-Pierre wird da gefordert, aber genau das sucht er. Und ich bin überzeugt, dass er das gut packt.

FuPa: Wie siehst du seine Rolle im neuen Team?

Victor Lochmann: Ich denke, er wird relativ schnell zur Stammkraft. Seine Spielintelligenz und sein Timing im Pressing sind genau das, was Stahl in der Zentrale und Sturm gebrauchen kann. Und wenn er verletzungsfrei bleibt, kann er dort richtig aufblühen. Er bringt nicht nur fußballerisch viel mit, sondern auch charakterlich.

FuPa: Und wie schätzt du die Chancen von Stahl Brandenburg in dieser Saison ein?

Victor Lochmann: Ich verfolge die Liga natürlich weiterhin – Stahl hat einen ordentlichen Kader, vor allem in der Breite. Wenn sie konstant punkten, ist ein Platz in den Top 4 drin. Mein Tipp: Sie landen am Ende auf Rang 3 – und Dellerue wird dabei eine wichtige Rolle spielen.