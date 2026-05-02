"Ich habe keinen Plan, wie es weitergeht"

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Nach drei Jahren im Profifußball ist der Abstieg des SSV Ulm 1846 Fußball in die Regionalliga Südwest traurige Gewissheit. Die 0:2-Niederlage gegen Viktoria Köln beendete auch die letzte rechnerische Hoffnung auf den Klassenerhalt in der 3. Liga.

Für Ortag richtet sich der Blick zwangsläufig auch nach innen. „Im Endeffekt muss ich mir überlegen, muss sich jeder Spieler überlegen, was in den letzten Jahren nicht gepasst hat oder wo wir vielleicht ein Stück weit auch zu wenig gebracht haben.“

Torhüter Christian Ortag suchte nach dem Schlusspfiff nach Worten. „Es ist sehr bitter. Man fühlt sich sehr leer. Es ist auch schwierig da natürlich in so einer Situation die richtigen Worte zu finden. Es ist einfach sehr traurig.“ Der Abstieg trifft einen Verein, der in den vergangenen Jahren außergewöhnliche Höhen erlebt hatte und nun den Gang zurück in die Regionalliga antreten muss.

Noch deutlicher wurde Dennis Chessa. „Katastrophal. Schrecklich, sage ich ganz ehrlich.“ Nach dem vorangegangenen Spiel sei die Hoffnung zwar nur noch klein gewesen, aber ganz verschwunden war sie nicht. „Man hat trotzdem noch diesen Strohhalm gehabt, wo man sich irgendwie daran festhalten konnte, dass man es durch ein Wunder noch schafft. Aber wir haben es heute auch nicht geschafft, es auf den Platz zu kriegen. Ich weiß nicht was los war, wir haben teilweise Vogelwild gespielt. Dann verlierst du das Spiel auch zu Recht und dann steigst du wahrscheinlich auch zu Recht ab.“

Enttäuschung bei den Fans

Die Reaktionen der Fans waren deutlich. Chessa zeigte dafür Verständnis. „Die Fans haben Erwartungen gehabt. Wir auch. Natürlich sind da die Fans da total enttäuscht, dass man einen Durchmarsch nach oben und jetzt einen Durchmarsch nach unten macht. Deswegen tut es mir leid für die Fans, wir haben uns das auch nicht so vorgestellt. Das tut sehr weh und ist natürlich ein scheiß Gefühl.“

Für die verbleibenden zwei Spiele sieht Chessa dennoch eine Pflicht. „Wir haben jetzt noch zwei Spiele, die müssen wir jetzt noch ordentlich rumkriegen, müssen uns gut verkaufen und müssen unseren Job machen. Das ist so für die Fans, für den Verein.“





Zunkuft noch offen

Chessa sagte zu seiner eigenen Zukunft: „Ich habe keinen Plan, wie es weitergeht.“ Zunächst habe für ihn nur der Versuch gezählt, den Abstieg doch noch abzuwenden: „Ich wollte mich natürlich komplett auf die letzten drei Spiele konzentrieren. Auch gar keine Nebengeräusche oder Gedanken machen, sondern einfach alles probieren, um irgendwie das Wunder zu schaffen. Der Verein muss natürlich wissen, in welche Richtung er gehen will. Er muss sich aufstellen mit dem Trainer, mit dem Team und was er vor hat.“ Erst danach könne es Gespräche geben, was der Verein vor hat und was Dennis Chessa vor habe.



Zwischen historischen Momenten und bitterem Ende

Chessa blickte auch auf die vergangenen drei Jahre zurück. „Ich nehme viele tolle Momente mit. Zwei Aufstiege. Die Busfahrt durch die Stadt, wo wir gefeiert wurden.“ Zugleich steht diese Saison für den kompletten Gegensatz. „Dieses Jahr natürlich leider viel Negatives. Der komplette Umschlag in die andere Richtung. Viel Negatives, viel Schiefgelaufen. Es ist auch viel Pech dazu gekommen.“

Seine Zusammenfassung fällt klar aus: „Es gab so viele gute Momente hier, so viele historische Momente. Jetzt der Durchmarsch nach unten ist natürlich dann einfach nur Scheiße.“