„Ich habe hier mein Herz verloren“: Buschhoven-Trikots für Ghana

Thorsten Müller übergab einer lokalen Fußballmannschaft alte Hertha-Trikots

Bereits zum fünften Mal ist Ex-Hertha-Spieler Thorsten Müller im März nach Ghana gereist – für ihn längst mehr als nur ein Besuch. Diesmal hatte er einen alten Trikotsatz der Alten Herren des SV Hertha Buschhoven im Gepäck. In Damongo, im Norden des Landes, übergab er ihn einer lokalen Fußballmannschaft – mit großer Wirkung.

"Die Jungs haben sich riesig gefreut“, berichtet Thorsten. Der Trainer bat ihn, der Hertha für die Spende zu danken. Vor Ort zeigt sich schnell: Es fehlt an allem – besonders an Sportausrüstung. Der Fußballplatz ist uneben, mit Müll übersät, die Spieler tragen Schuhe aus Plastik oder spielen barfuß. Der Torwart bat Thorsten für den nächsten Besuch gar um ein altes Paar Handschuhe.



Trotz der schwierigen Bedingungen ist die Stimmung bemerkenswert. „Die Jungs sind unglaublich motiviert und dankbar“, so Thorsten. „Mit Kleinigkeiten wie Trikots oder Fußbällen macht man hier eine riesige Freude.“

Seit seiner ersten Reise Ende 2022 hat Thorsten viele Kontakte geknüpft. Im Süden Ghanas lebt er während seiner Aufenthalte bei einer kirchlich engagierten Familie, hilft mit Brotlieferungen, bringt Spielzeug und unterstützt, wo er kann. „Die Menschen haben so wenig und sind trotzdem unfassbar freundlich. Ich habe hier mein Herz verloren“, sagt er.



Die Lebensumstände sind dabei herausfordernd: Selten Strom oder fließendes Wasser, Hitze bis zu 38 Grad. Thorsten erzählt von einer abendlichen Fahrt in ein Dorf ohne Elektrizität – viele schlafen dort im Freien, auf Teppichen auf hartem Boden, ganz gleich ob Erwachsene oder Kinder.



Doch Thorsten bleibt engagiert: Ein weiterer Trikotsatz wartet bereits auf den nächsten Flug. Auch gebrauchte Fußballschuhe sind heiß begehrt. „Hier wird einem klar, in welchem Überfluss wir leben. Ein kaputter Schuh ist bei uns Müll – dort wäre man damit der König.“



Für Thorsten ist es ein Herzensprojekt geworden – und die Hertha ist stolz, ihn dabei zu unterstützen.