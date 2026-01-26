 2026-01-20T07:14:11.657Z

Allgemeines
Dennis Krause hat den 1. FC Mönchengladbach übernommen.
Dennis Krause hat den 1. FC Mönchengladbach übernommen. – Foto: 1. FC MG

"Ich habe eine Kabine im Griff – das würde ich als Stärke bezeichnen“

Als Dennis Krause zum Trainerteam des 1. FC Mönchengladbach stoßen sollte, trat der bisherige Cheftrainer Florian Wittkopf zurück. Nun leitet Krause alleine das Team. Im Interview spricht der 32-Jährige darüber, warum er vom Klassenverbleib des 1. FC überzeugt ist.

Herr Krause, beginnen wir mit Ihrer Verpflichtung, die für etwas Aufruhr gesorgt hat. Das bisherige Trainerteam um Florian Wittkopf und Christian Schiffers hat seinen Rücktritt damit begründet, dass es nicht mit Ihnen zusammenarbeiten wollte. Wie ist Ihre Sicht darauf?

Dennis Krause Ich glaube, es ging dabei weniger um meine Person, sondern um das, was meine Verpflichtung mit sich bringt. Wenn ich etwas mache, dann soll auch meine Handschrift zu erkennen sein. Es war der Wunsch von Timo Wendelen (erster Vorsitzender des 1. FC, Anm. d. Red.), dass das Trainerteam verstärkt wird und es einen neuen Impuls braucht. Zwischenmenschlich gab es zwischen mir und Florian kein Problem.

In Ihren ersten Gesprächen mit dem 1. FC Mönchengladbach: Ging es um eine Assistenzrolle oder um eine gleichberechtigte Trainerrolle mit Florian Wittkopf?

Krause Es ging darum, dass ich meine Idee und meine Handschrift in die Situation einbringen sollte. Es war klar, dass die Verantwortung für die Mannschaft damit einhergeht.

Wie kam der Kontakt zum 1. FC Mönchengladbach zustande?

Krause Die Protagonisten beim 1. FC, also Timo und Tim Schmitz (zweiter Vorsitzender, Anm. d. Red.) kenne ich seit vielen Jahren. Gegen Teams von Tim habe ich als Jugendtrainer oft gespielt, weil wir den gleichen Jahrgang betreut haben. So gab es immer wieder Kontakt. Im Sommer 2025 saßen wir schon einmal zusammen, als meine Zeit als Trainer in Willich zu Ende gegangen war. Florian war damals bereits verpflichtet, und es gab den Gedanken an eine Konstellation, in der wir das gemeinsam machen.

Warum wurde sich damals dagegen entschieden?

Krause Wir haben gemeinschaftlich beschlossen, dass wir es nicht machen. In der Mannschaft gab es im Sommer einen größeren Umbruch. Es wären dann zwei Alphatiere mit eigenen Ideen auf eine neu zusammengesetzte und sehr junge Truppe getroffen. Das war nicht das, was ich zu der Zeit wollte – und auch nicht das, was wir der Mannschaft zumuten wollten. Man muss dazu wissen: Ich habe diese Erfahrung schon einmal in meiner zweiten Saison in Willich gemacht, als ich dort mit Tayfun Er zusammengearbeitet habe. Wir sind beide Alphatiere gewesen. Es hat trotzdem gut funktioniert. Allerdings hat es nicht lange gehalten, weil Tayfun von sich aus während der Saison zu Türkiyemspor gewechselt ist. Ich glaube, zwischenmenschlich kann es kaum besser laufen als zwischen Tayfun und mir. Es war eine Erfahrung, keine negative. Trotzdem wollte ich das damals nicht noch einmal für mich.

Wieso hätten Sie sich in der Rückrunde dann doch auf die Doppelrolle mit Florian Wittkopf eingelassen – zumindest wenn er nicht von sich aus zurückgetreten wäre?

Krause Ob wir am Ende zusammengefunden hätten, kann ich Stand heute gar nicht sagen. Mir hätte etwas daran gelegen, sich auszutauschen und in Gesprächen herauszufinden, ob unter den gegebenen Umständen eine Zusammenarbeit fruchtbar für den Verein und die Mannschaft gewesen wäre. Leider kam es zu diesen Gesprächen nicht.

Bis Dezember waren Sie ein halbes Jahr Trainer des TSV Meerbusch II: Ihre Bilanz mit zwölf Niederlagen aus 13 Spielen wirkt auf den ersten Blick erklärungsbedürftig.

Krause Ich will mich da nicht herausreden. Als Cheftrainer trage ich logischerweise mein Päckchen an den Ergebnissen. Als es damals die ersten Gespräche in Meerbusch gab, wurde mir der mittelfristige Plan eröffnet, dass die zweite Mannschaft wieder in der Landesliga spielen soll, damit der Unterbau für die erste Mannschaft steht. Es gab allerdings einen riesigen Umbruch im Kader – nur zwei Spieler sind geblieben. Bei der Kaderplanung stellte sich heraus, dass alles etwas schwieriger ist, als vor meiner Zusage gedacht. Wir mussten dann das Beste aus der Situation herausholen. Der junge Kader hatte Potenzial, war aber extrem unausgewogen zusammengestellt: viele Mittelfeldspieler, viele Stürmer, nahezu keine Verteidiger. Inhaltlich haben wir uns mit der Zeit erkennbar verbessert, die Spiele aber trotzdem verloren. Alle Seiten sind mit anderen Ambitionen in die Saison gegangen, was sicherlich Unzufriedenheit gefördert hat. Als wir dann auseinandergegangen sind, war das aber ohne Groll.

Was hat Sie dann am 1. FC Mönchengladbach überzeugt? Immerhin ist die sportliche Perspektive aktuell ebenfalls nicht rosig.

Krause Ich glaube fest daran, dass uns der Klassenverbleib gelingt. Denn ich kenne die Liga durch meine Jahre in Willich ganz gut. Grundsätzlich mag ich, wie Timo die Dinge im Verein angeht. Er hat wirklich Bock, etwas zu bewegen. Mit den Voraussetzungen vor eineinhalb Jahren wäre der Verein hingegen keine Option für mich gewesen. Ich komme aus Gladbach, daher weiß ich, welche Strahlkraft der Verein einmal hatte. Geschichte und Tradition bleiben bestehen. Gepaart mit den Vorstellungen, die Timo hier hat, ist das aus meiner Sicht die richtige Mischung aus Akribie, Ehrgeiz und Realismus. Alle im Verein wissen, dass es nur Schritt für Schritt vorwärtsgeht, um nachhaltig etwas aufzubauen. Wir werden uns weiterhin auf junge Spieler fokussieren. Es sollen aber Spieler sein, die etwas mit dem Verein verbinden und Lust haben, für den 1. FC zu spielen. Ich glaube, das hat in den vergangenen Jahren sehr gelitten.

Allerdings kommen Sie jetzt in einer Phase zum Verein, in der die Zukunftsperspektiven erst einmal der Gegenwart weichen müssen. Eigentlich herrscht sofort Ergebnisdruck. Welche Impulse wollen Sie setzen?

Krause Die erste Aufgabe ist es, den Spielern eine Spielidee mitzugeben. Das braucht etwas Zeit. Deshalb ist es gewissermaßen ein Spagat, den wir jetzt gehen müssen: Wir brauchen eine klare Idee, weil sie Sicherheit und Ruhe gibt – gleichzeitig muss diese auf den Abstiegskampf abgestimmt werden. 60 Gegentore in einer Halbserie sind deutlich zu viel. Die Mannschaft muss kompakt gegen den Ball verteidigen und als Einheit arbeiten. Das heißt: Jeder Spieler muss bereit sein, die nötigen Wege zu gehen und für den anderen mitzulaufen. Gerade über die Fitness kann eine Mannschaft viel erreichen. Das Allerwichtigste ist jedoch, der Mannschaft zu vermitteln, in welcher Situation wir uns befinden. Es braucht ein Wir‑Gefühl. Die Spieler müssen verinnerlichen: Wir können jeden in der Liga schlagen. Die Führungsspieler wie Asim Göksu, Philip Welzer oder Safer Erdogan, die wir dazugeholt haben, müssen jetzt das Heft in die Hand nehmen. Trainercoaching ist das eine – aber die Impulse auf dem Platz sind das andere.

Ihre Spielerkarriere endete noch im Nachwuchsbereich verletzungsbedingt. Wie sind Sie zum Trainerjob gekommen?

Krause Das war 2014, kurz nach der Weltmeisterschaft – daran erinnere ich mich noch gut. Mein Patenonkel hat mich gefragt, ob ich ihn nicht beim Training seiner Mannschaft unterstützen möchte, in der E-Jugend. Ich habe diesen Jahrgang dann sehr lange bis in die A‑Jugend trainiert und währenddessen meine Lizenzen gemacht. Vor der B‑Lizenz habe ich beim DFB zusätzlich eine Hospitation absolviert und später einen freien Trainerposten am Stützpunkt Kempen‑Krefeld angeboten bekommen. Es hat sich also alles Schritt für Schritt aufgebaut.

2023 haben Sie die erste Mannschaft des VfL Willich in der Bezirksliga übernommen. Sie waren nie selbst Seniorenfußballer, haben nie das Kabinenleben in diesem Bereich miterlebt. Hat diese Erfahrung in manchen Situationen gefehlt?

Krause Erst einmal glaube ich, dass eine Seniorenkabine heute nicht mehr mit der von vor zehn Jahren vergleichbar ist. In Willich habe ich meine Erfahrungen gemacht und viel für mich mitgenommen. Das, was mir im ersten oder zweiten Jahr vielleicht noch gefehlt hat, ist heute kein Problem mehr. Der 1. FC Mönchengladbach ist nun meine dritte Mannschaft im Seniorenbereich. Ich glaube, ich habe eine Kabine im Griff – das würde ich schon als eine meiner Stärken bezeichnen.

Was ist Ihnen als Trainer wichtig?

Krause Ich lege großen Wert auf grundlegende Dinge – beispielsweise die Mannschaftsführung und die Disziplin auf dem Platz. Es geht um klare Prinzipien, die wir verfolgen wollen. Gerade im Abstiegskampf ist das entscheidend. In der Jugend habe ich Trainer erlebt, die es geschafft haben, Fleiß und harte Arbeit mit Zusammenhalt mit Erfolg zu verbinden. Das ist für mich die schwierigste Aufgabe eines Trainers. Denn es geht darum, auch den Mannschaftsteil mitzunehmen, der nicht so viel spielt. Kommunikation ist mir daher sehr wichtig. Ich mache keinen Unterschied zwischen Spielern, die viel spielen, und denen, die wenig spielen. Jeder bekommt von mir klare und ehrliche Worte und seine Chancen. Das hat uns auch in Willich starkgemacht. Wir hatten zwei anspruchsvolle Spielzeiten im Abstiegskampf, haben es aber jeweils geschafft. Wir haben immer an uns geglaubt. Das ist etwas, das man einer Mannschaft einimpfen muss.

Ihre Vorbereitungszeit fällt mit der kurzen Winterpause nun sehr kurz aus. Inwiefern ist das ein Problem?

Krause Die Zeit ist kurz, das ist richtig – aber das wusste ich, bevor ich zugesagt habe. Ärgerlich ist natürlich, dass uns durch das Winterwetter eine weitere Vorbereitungswoche genommen wurde. Ich habe bislang aber eine sehr konzentrierte Mannschaft gesehen. Wie nachhaltig das ist, wird man sehen. Aber die Spieler hören zu, setzen Dinge um, stellen Fragen. Und ein neuer Trainer ist von allein schon ein Impuls: Die Spieler versuchen sofort, sich für die erste Elf zu empfehlen und die neue Idee so schnell wie möglich zu verstehen. Die kurze Vorbereitungszeit macht mir daher keine Angst. Die Rückrunde ist lang. Es sind noch 17 Spiele – und das rettende Ufer ist nur drei Punkte entfernt.

