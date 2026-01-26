"Ich habe eine Kabine im Griff – das würde ich als Stärke bezeichnen“

Krause Wir haben gemeinschaftlich beschlossen, dass wir es nicht machen. In der Mannschaft gab es im Sommer einen größeren Umbruch. Es wären dann zwei Alphatiere mit eigenen Ideen auf eine neu zusammengesetzte und sehr junge Truppe getroffen. Das war nicht das, was ich zu der Zeit wollte – und auch nicht das, was wir der Mannschaft zumuten wollten. Man muss dazu wissen: Ich habe diese Erfahrung schon einmal in meiner zweiten Saison in Willich gemacht, als ich dort mit Tayfun Er zusammengearbeitet habe. Wir sind beide Alphatiere gewesen. Es hat trotzdem gut funktioniert. Allerdings hat es nicht lange gehalten, weil Tayfun von sich aus während der Saison zu Türkiyemspor gewechselt ist. Ich glaube, zwischenmenschlich kann es kaum besser laufen als zwischen Tayfun und mir. Es war eine Erfahrung, keine negative. Trotzdem wollte ich das damals nicht noch einmal für mich.