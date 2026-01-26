"Ich habe eine Kabine im Griff – das würde ich als Stärke bezeichnen“

Krause Ich glaube fest daran, dass uns der Klassenverbleib gelingt. Denn ich kenne die Liga durch meine Jahre in Willich ganz gut. Grundsätzlich mag ich, wie Timo die Dinge im Verein angeht. Er hat wirklich Bock, etwas zu bewegen. Mit den Voraussetzungen vor eineinhalb Jahren wäre der Verein hingegen keine Option für mich gewesen. Ich komme aus Gladbach, daher weiß ich, welche Strahlkraft der Verein einmal hatte. Geschichte und Tradition bleiben bestehen. Gepaart mit den Vorstellungen, die Timo hier hat, ist das aus meiner Sicht die richtige Mischung aus Akribie, Ehrgeiz und Realismus. Alle im Verein wissen, dass es nur Schritt für Schritt vorwärtsgeht, um nachhaltig etwas aufzubauen. Wir werden uns weiterhin auf junge Spieler fokussieren. Es sollen aber Spieler sein, die etwas mit dem Verein verbinden und Lust haben, für den 1. FC zu spielen. Ich glaube, das hat in den vergangenen Jahren sehr gelitten.