"Ich habe die Zeit mit Freunden erlebt"

Patrick Ehlers war viele Jahre für den FC Rosengarten aktiv. Von der 3. Kreisklasse bis zur Bezirksliga lief er für den FC auf. Dabei trug er sowohl in der ersten als auch in der zweiten Herrenmannschaft die Kapitänsbinde. Nun hat er sich entschieden, seine Fußballschuhe an den Nagel zu hängen. Ganz ohne Fußball kann er jedoch nicht sein, wie er in unserer Rubrik "Drei Fragen an…" verriet.