Die nervliche Anspannung der Relegation hat ein glückliches Ende gefunden, und der SV Pfahlheim feiert den Aufstieg in die Bezirksliga Ostwürttemberg. Nach einer intensiven Spielzeit machten die Fußballer den entscheidenden Schritt über die Extrarunde perfekt. Der Aufstieg markiert den Höhepunkt einer dreijährigen Entwicklung unter Trainer Branko Okic. Er blickt voller Emotionen auf den Moment des Triumphes zurück und erklärt, wie aus einer Zielsetzung Realität wurde.
Die Erleichterung und der Jubel nach dem Schlusspfiff des entscheidenden Relegationsspiels waren riesig, zumal die Feierlichkeiten in ein weiteres sportliches Großereignis übergingen. „Ja, wir haben den Aufstieg in Pfahlheim zusammen gefeiert und anschließend das Deutschland-Spiel geschaut“, erklärt Branko Okic gegenüber FuPa.
Dass der Verein am Ende tatsächlich den Sprung in die Bezirksliga schafft, war das Resultat einer von Beginn an ambitionierten Ausrichtung für die abgelaufene Spielzeit. Auf die Frage, ob er mit dem Aufstieg gerechnet habe und wie die Vorgabe lautete, entgegnet der Trainer: „Unser Saisonziel war, unter den ersten fünf oben mitzuspielen und die ersten zwei Plätze zu avisieren.“
Der Erfolg in den entscheidenden K.-o.-Spielen der Relegation war kein Zufallsprodukt, sondern das Ergebnis eines langfristigen Prozesses, den das Trainerteam initiiert hat. Branko Okic betont und ergänzt bezüglich des Ausschlaggebens für den Erfolg: „Ich habe die Siegermentalität in den letzten drei Jahren eingebaut und auf den Zusammenhalt geachtet. So haben wir am Ende eine richtig gute Mannschaft hingekriegt.“
Wenn es um die Stärken seines Kaders geht, benötigt der Trainer keine langen taktischen Abhandlungen. Er bringt das Erfolgsgeheimnis des Teams stattdessen mit einem einzigen, prägnanten Wort auf den Punkt. Auf die Frage nach den Stärken antwortete der Coach schlicht: „Charakter.“
Die Belohnung für die Strapazen folgt prompt, und die Reisegruppe fällt in diesem Jahr besonders groß aus, da im Verein gleich doppelter Grund zur Freude herrscht. „Am kommenden Mittwoch fliegen die erste und zweite Mannschaft zusammen nach Mallorca“, sagt Branko Okic und fügt hinzu: „Die zweite Mannschaft ist auch Meister geworden.“
Während die Spieler auf der balearischen Insel feiern, läuft die Arbeit für die Bezirksliga im Hintergrund an. Ein Abgang steht dabei bereits fest, während andere Personalien noch unter Verschluss gehalten werden. „Die Kaderplanung läuft“, erklärt Branko Okic und führt fort: „Zu den Abgängen steht fest, dass Robin Parnitzke nach Dorfmerkingen wechselt, sonst kann ich noch nicht viel dazu sagen.“
Für das anstehende Abenteuer in der Bezirksliga steckt der Trainer die Ziele realistisch, aber selbstbewusst ab. Es gilt, die Klasse zu halten und spielerisch zu überzeugen. Auf den Ausblick für die Saison 2026/2027 angesprochen, gibt der Trainer die Marschroute vor: „In der Saison 2026/2027 wollen wir guten Fußball spielen in der Bezirksliga und den Klassenerhalt schaffen.“