Die Erleichterung und der Jubel nach dem Schlusspfiff des entscheidenden Relegationsspiels waren riesig, zumal die Feierlichkeiten in ein weiteres sportliches Großereignis übergingen. „Ja, wir haben den Aufstieg in Pfahlheim zusammen gefeiert und anschließend das Deutschland-Spiel geschaut“, erklärt Branko Okic gegenüber FuPa.

Das avisierte Saisonziel wurde punktgenau erreicht

Dass der Verein am Ende tatsächlich den Sprung in die Bezirksliga schafft, war das Resultat einer von Beginn an ambitionierten Ausrichtung für die abgelaufene Spielzeit. Auf die Frage, ob er mit dem Aufstieg gerechnet habe und wie die Vorgabe lautete, entgegnet der Trainer: „Unser Saisonziel war, unter den ersten fünf oben mitzuspielen und die ersten zwei Plätze zu avisieren.“

Eine dreijährige Arbeit an der mentalen Widerstandskraft

Der Erfolg in den entscheidenden K.-o.-Spielen der Relegation war kein Zufallsprodukt, sondern das Ergebnis eines langfristigen Prozesses, den das Trainerteam initiiert hat. Branko Okic betont und ergänzt bezüglich des Ausschlaggebens für den Erfolg: „Ich habe die Siegermentalität in den letzten drei Jahren eingebaut und auf den Zusammenhalt geachtet. So haben wir am Ende eine richtig gute Mannschaft hingekriegt.“

Das charakterliche Fundament als größte Stärke

Wenn es um die Stärken seines Kaders geht, benötigt der Trainer keine langen taktischen Abhandlungen. Er bringt das Erfolgsgeheimnis des Teams stattdessen mit einem einzigen, prägnanten Wort auf den Punkt. Auf die Frage nach den Stärken antwortete der Coach schlicht: „Charakter.“