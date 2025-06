"Ich habe den Verein aus dem Nichts vor knapp vier Jahren gegründet"

Die Fußball-Saison 2024/2025 biegt auf die Zielgerade ein. Demzufolge fallen viele Entscheidungen. Besonders groß ist der Jubel bei den Teams, die Meister sind oder den Aufstieg geschafft haben oder sich Pokalsieger nennen dürfen. Und genau diese Mannschaften möchten FuPa Württemberg würdigen. Wenn dein Team auch dabei sein möchte, dann schreibe uns per E-Mail an h.schmidt@fupa.net

Was für ein Weg, was für ein Erfolg: Der FC Kirchheim/Teck hat sich mit einer beeindruckenden Saison und nur einer einzigen Niederlage zum Meister der Kreisliga B6 Neckar/Fils gekrönt. Für den spielenden Co-Trainer und Vereinsgründer Deni Kalfic ist es ein ganz besonderer Moment.

„Selbstverständlich war die Freude riesig“, berichtet Kalfic. Nach dem letzten Spieltag ging es beim FC Kirchheim/Teck zunächst ganz entspannt zu: „Wir haben gemütlich gegrillt und getrunken.“ Doch für Kalfic steckt so viel mehr hinter diesem Triumph: „Ich habe diesen Verein aus dem Nichts vor knapp vier Jahren gegründet und bin unfassbar stolz auf die Jungs, so eine überragende Saison mit nur einer Niederlage und einem Unentschieden zu spielen und aufzusteigen.“

Dass der Weg bis hierher nicht immer einfach war, betont er deutlich: „Wir haben auch viel Gegenwind zu spüren bekommen, nach dem Motto: Alles was neu ist – ist erstmal scheiße.“ Umso mehr weiß er zu schätzen, was beim FC Kirchheim/Teck geschaffen wurde: „Der Verein wird quasi geführt von drei Personen: Erster Vorstand, Spieler-Co-Trainer und Kapitän Deni Kalfic, Spieler-Co-Trainer Ranko Malbasic und Head-Coach Mato Kalfic. Wenn man berücksichtigt, was wir alles bieten – tolle Infrastruktur, Equipment, Physio, jedes Jahr die neuesten Klamotten – ist das schon sehr besonders und einmalig.“

Mit klarem Ziel und großem Vertrauen

Bereits vor Saisonbeginn war intern klar, wohin die Reise gehen sollte: „Auch wenn extern immer ein hoher Druck auf uns ausgeübt wurde, haben wir intern dieses Mal das Wort ‚aufsteigen‘ in den Mund genommen.“ Mit dem finalen Kader stand fest: "Wir werden aufsteigen. Die Qualität ist enorm gut und die Jungs leben es mittlerweile vor, was der Coach und ich von ihnen verlangen.“

Die perfekte Mischung

Was den Unterschied ausmacht, weiß Kalfic genau: „Natürlich braucht man eine gute Qualität im Kader. Die erfahrenen Spieler wie Kalfic, Malbasic und Llumnica gepaart mit den jungen Wilden.“ Dass die Offensive ligaweit herausragt, war früh klar: „Dass unsere Offensive mit Abstand die beste der Liga ist, war uns vom ersten Training an klar.“ Entscheidend war aber auch das große Ganze: „Der Coach hat es durch ein gezielt ausgesuchtes Spielsystem geschafft, allen Spielern das Verteidigen beizubringen. Jeder weiß, was er machen muss – bester Sturm und beste Abwehr!“

Variabel, bissig, dominant

Die Stärken des Teams sind vielseitig: „Man muss ehrlich sagen, dass wir als Team alles gut können – ob Pressing oder mal Zone 2 spielen, Standards, Eckball - alles.“ Besonders hervorzuheben: „Unser Ballbesitz – egal gegen welchen Gegner. Da muss man schon viel hinterherlaufen und das macht müde und nimmt einem die Motivation. Ebenso die große Anzahl an individueller Klasse. Dazu kommt, dass jeder giftig gegen den Ball verteidigt.“

Kein Ballermann, sondern neue Ziele

Eine Abschlussfahrt ist nicht geplant. „Ziel ist es, für drei Wochen den Fußball zu vergessen, bevor es am 4. Juli bereits mit der Vorbereitung losgeht. Es war eine lange und kräftezehrende Saison, da tut die Pause gut.“

Klares Ja zum Aufstieg

Auf jeden Fall wird der FC Kirchheim/Teck das Aufstiegsrecht in die Kreisliga A wahrnehmen: „Natürlich werden wir aufsteigen.“

Kader fast komplett

Die Planungen für die kommende Saison laufen bestens: „Ich denke, dass unser Kader bereits zu 97 % steht. Mit bereits sieben Neuzugängen konnten wir den Kader individuell gezielt verbessern.“ Das Interesse von außen ist groß: „Verwunderlich ist, dass sich sehr viele Spieler selber anbieten, was uns zeigt, dass wir gute Arbeit leisten.“

Ausblick: Sorglos, aber ambitioniert

Der Blick auf die neue Spielzeit lautet: „Ganz klar, eine sorgenfreie Saison zu spielen. Wir haben sehr viele junge Spieler, die wir so schnell wie möglich an das Niveau bringen möchten.“ Kalfic zeigt sich selbstbewusst: „Ich bin mir ziemlich sicher, dass es weiterhin nicht einfach sein wird, uns zu schlagen. Unsere alten Hasen werden auch hier zu den besten Spielern gehören.“

Fazit

In einer Liga, in der der FC Kirchheim/Teck mit 104 Treffern und nur 22 Gegentoren überragt hat, wurde ein bemerkenswerter Weg gekrönt. Aus dem Nichts gegründet, mit viel Leidenschaft aufgebaut – und jetzt Meister und Aufsteiger. Der Erfolg dieser ambitionierten Truppe dürfte in der kommenden Kreisliga-A-Saison noch für einiges Aufsehen sorgen.