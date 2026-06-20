Am letzten Spieltag der Saison kam die Freude trotz akuter personeller Engpässe nicht zu kurz, auch wenn die ganz große Party vorerst verschoben werden musste. „Leider waren wir ausgerechnet zum letzten Heimspiel so dünn besetzt wie in keinem Spiel zuvor“, erklärt Kapitän Florian Enke gegenüber FuPa und fügt hinzu: „Aus dem Grund gab es zwar die Pokalübergabe und Freude, aber eine Saisonabschluss-, Meister- und Aufstiegsfeier findet noch statt.“

Ein Blick auf die Abschlusstabelle verdeutlicht die Dominanz, mit der sich der frisch gebackene Titelträger die Spitzenposition erarbeitet hat. Die SG Züllsdorf beendet die Spielzeit auf dem ersten Rang mit 34 Punkten. Aus den insgesamt zwölf absolvierten Partien holte das Team elf Siege, ein Unentschieden und musste keine Niederlage hinnehmen, während das Torverhältnis von 68:3 die Qualität der Mannschaft untermauert.

Der geschlagene Verfolger bleibt deutlich zurück

Der direkte Konkurrent im Kampf um die begehrte Spitzenposition lieferte dem Tabellenführer zwar ein langes Rennen, hatte am Ende jedoch das Nachsehen. Die SpG Schradenland/Prösen II beendet die Spielzeit nach zwölf absolvierten Spielen mit 24 Punkten auf dem zweiten Tabellenplatz. Die Ausbeute des Verfolgers verzeichnet acht Siege und vier Niederlagen bei einem Torverhältnis von 38:32, womit der Rückstand auf den Meister im finalen Klassement deutliche zehn Zähler beträgt.

Das mühsame Wiederaufleben des Männerfußballs in Züllsdorf

Der Meistertitel ist eng mit dem unermüdlichen, langfristigen Engagement des Kapitäns im Vorfeld der Saison verknüpft, dessen primäres Bestreben zunächst im reinen Fortbestand des Spielbetriebs lag. „Ich habe ca. ein Jahr alles getan, damit es diese Mannschaft gibt und in Züllsdorf wieder Männerfußball gespielt wird“, betont Florian Enke und ergänzt: „Es gab und gibt nur ein Ziel, und das ist das Aufrechterhalten der Mannschaft.“

Lockerer Umgang und Spielfreude ohne Druck

Der entscheidende Ausschlag für den Erfolg der neu formierten Mannschaft lag in der unbeschwerten Atmosphäre und der großen Mitbestimmung innerhalb des Kaders. „Die Mannschaft ist jung und jeder hat Bock auf Fußball“, sagt Florian Enke und führt fort: „Niemand hat Druck und jeder kann sich frei äußern und Ideen einbringen. Ich glaube, dass einfach dieser lockere Umgang eine gute Art ist, dass jeder frei aufspielen kann und so sein Bestes auf den Rasen bringt.“

Kollektives Vertrauen und Unberechenbarkeit vor dem gegnerischen Tor

Auf dem Rasen zeichnete sich das Team durch eine bemerkenswerte Tiefe im Kader sowie eine hohe Flexibilität im Offensivspiel aus, die den Gegnern die taktische Ausrichtung erschwerte. „Wir vertrauen jedem einzelnen Spieler, egal ob er in der Startelf steht oder von der Bank kommt. Wir haben viele gute Spieler in unseren Reihen“, erklärt Florian Enke und führt fort: „Eine große Stärke ist meiner Meinung nach, dass wir schwer zu lesen sind. Wir haben keinen klassischen Goalgetter wie viele andere Teams. Bei uns treffen viele Spieler das Tor. So muss der Gegner jeden Namen auf dem Zettel haben.“

Demokratische Abstimmung über das anstehende Teamevent

Eine klassische Urlaubsreise in den Süden steht für das Team nach dem Saisonende vorerst nicht auf dem Programm, stattdessen soll der Erfolg im Rahmen eines gemeinschaftlichen Ausflugs gefeiert werden. „Nein, es wird keine Abschlussfahrt geben, aber eine ordentliche Feier und ein Teamevent bzw. Teamausflug“, sagt Florian Enke und fügt hinzu: „Was genau gemacht wird, entscheidet hier, wie vieles bei uns, die Mannschaft in einer Abstimmung.“

Der feste Entschluss für den Gang in die höhere Spielklasse

Am Aufstieg in die nächsthöhere Spielklasse lassen die Spieler und Verantwortlichen keinerlei Zweifel aufkommen, da der sportliche Aufstieg der Lohn für die erbrachten Leistungen ist. „Definitiv werden wir das Aufstiegsrecht wahrnehmen und nächstes Jahr in der 1. Kreisklasse spielen“, stellt Florian Enke unmissverständlich klar.

Personelle Veränderungen und offen für neue Akteure

Für die kommenden Aufgaben in der veränderten Umgebung müssen die Züllsdorfer einige personelle Verluste verkraften, während die Suche nach neuen Kräften weiterhin läuft. „Es ist soweit bekannt, dass zwei Spieler die Mannschaft verlassen werden. Leider standen uns diese in dieser Saison auch nur selten zur Verfügung. Ein Spieler hängt leider verletzungsbedingt die Schuhe an den Nagel“, bilanziert Florian Enke.

Er ergänzt: „Zum Thema Neuzugänge können wir zum jetzigen Zeitpunkt noch keine genauen Angaben machen. Selbstverständlich sind bei uns zu jeder Zeit fußballbegeisterte und interessierte neue Spieler gerne gesehen. Einfach eine lockere Nachricht vorab oder vorbeischauen beim Training.“

Einsatz und langfristiges Wachstum im neuen Spieljahr

Für die neue Saison 2026/2027 hat die Mannschaft bereits eine klare Marschroute definiert, bei der das kontinuierliche Reifen des Teams im Vordergrund steht. „Bei der Zielsetzung bleiben wir uns treu. Das grundlegende Ziel ist es, die Saison wieder mit Einsatz, Wille und Herzblut anzugehen. Ohne jeglichen Druck oder Voraussagen, wo wir am Ende stehen wollen“, erklärt Florian Enke und führt fort: „Die Mannschaft soll weiter reifen und wachsen, aber vor allem soll der Weg langjährig weitergehen. Egal in welcher Liga oder Klasse gespielt wird.“