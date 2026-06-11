"Ich gönne mir eine Pause nach sechs intensiven Jahren"

– Foto: SV Sillenbuch

Der SV Sillenbuch II hat die Saison in der Kreisliga B1 Stuttgart/Böblingen beendet und feiert ungeschlagen den Gewinn der Meisterschaft. Nach dem bitteren Abstieg im Vorjahr gelingt dem Team damit die Rückkehr in die Kreisliga A. Trainer Necmi Keskin zieht eine emotionale Bilanz über eine furiose Spielzeit, den ausgeprägten Teamgeist der eigenen Jugend und verkündet gleichzeitig nach sechs intensiven Jahren seinen persönlichen Abschied von der Trainerbank.

Der Gewinn der Meisterschaft löste bei den Spielern und den treuen Anhängern eine Welle der Erleichterung und großen Freude aus. Nach dem Ende der Pflichtspiele wurde der Titel im großen Kreis gebührend und ausgiebig zelebriert. „Es ging bis morgens 4 Uhr mit vielen Fans, Freunden und Familienmitgliedern“, schildert Trainer Necmi Keskin gegenüber FuPa die glücklichen Stunden nach dem geschaffenen Meilenstein.

Ein Blick auf die Abschlusstabelle verdeutlicht die sportliche Dominanz, mit der sich der frisch gebackene Titelträger die Spitzenposition über die gesamte Dauer der Runde erarbeitet hat. Der SV Sillenbuch II beendet die Spielzeit auf dem ersten Rang mit 72 Punkten. Aus den insgesamt 26 absolvierten Partien holte das Team23 Siege, drei Unentschieden und musste keine Niederlage hinnehmen. Das überragende Torverhältnis von 112:21 Toren dokumentiert die offensive Durchschlagskraft und die defensive Stabilität des Meisters.

Der geschlagene Verfolger hat das Nachsehen

Der direkte Konkurrent im Kampf um die Meisterschaft konnte das Tempo des Erstplatzierten nicht mehr mitgehen. Der TSV Rohr Stuttgart II beendet die Spielzeit nach 26 absolvierten Spielen mit 60 Punkten auf dem zweiten Tabellenplatz. Die Bilanz des engsten Verfolgers verzeichnet 19 Siege, drei Unentschieden und und vier Niederlagen bei einem Torverhältnis von 88:36, womit der Rückstand auf den Meister im finalen Klassement deutliche zwölf Zähler beträgt.

Vom bitteren Abstieg zum korrigierten Saisonziel

Dass am Ende dieser Spielzeit beim SV Sillenbuch der ganz große Wurf gefeiert werden kann, war zu Beginn der Runde nach den Erfahrungen der Vergangenheit nicht sofort als Pflichtaufgabe formuliert worden. Nach einer extrem schwierigen Phase fand die Mannschaft jedoch schnell zu alter Stärke zurück, woraufhin die Ambitionen im Verlauf der Monate wuchsen.

„Unser Saisonziel war nach einem Jahr, wo wir sehr viele Spiele hoch verloren haben und abgestiegen sind, wieder erfolgreichen und schönen Fußball zu spielen im oberen Bereich der Tabelle. Aber spätestens nach der Vorrunde wussten alle: Unser Ziel ist die Meisterschaft“, blickt Necmi Keskin auf den Reifeprozess zurück.

Die perfekte Mischung und der Fokus auf harte Arbeit

Als entscheidender Schlüssel für den Triumph erwies sich im Laufe der Monate die perfekt harmonierende Mannschaft. „Wir haben mit den erfahrenen und jungen Spielern die perfekte Mischung gehabt, es hat alles gepasst. Immer wenn wir dachten, heute könnte es eng werden, hat sich der eine oder andere ins Rampenlicht gestellt – mal unsere drei Torhüter, mal die Abwehrkette, mal einer der Offensivspieler. Und natürlich die harten Trainingseinheiten, von nix kommt nix“, analysiert Necmi Keskin die Erfolgsfaktoren.

Ein außergewöhnlicher Zusammenhalt von der Jugend an

Zudem zeichnete sich das Meisterteam vor allem durch eine gewachsene Identität aus. Viele Akteure verbindet eine langjährige gemeinsame sportliche Ausbildung, was auf dem Rasen zusätzliche Kräfte freisetzte. Necmi Keskin hebt die charakterlichen Vorzüge seines Kaders deutlich hervor: „Der Zusammenhalt vieler Sillenbucher Jungs, die in der Jugend zusammengespielt haben und sich gegenseitig gepusht haben, immer an die Grenzen zu gehen.“

Verzicht auf eine organisierte Abschlussfahrt

Trotz des erreichten Meilensteins und der großen Aufstiegseuphorie wird es für die Mannschaft in diesem Sommer keine gemeinsame Urlaubsreise geben. Das Team konzentriert sich ganz auf die Feierlichkeiten im heimischen Kreis. Auf die Frage nach einer anstehenden Reiseplanung antwortet Necmi Keskin kurz: „Nein, es ist keine Abschlussfahrt geplant.“

Die selbstverständliche Wahrnehmung des Aufstiegsrechts

Zweifel daran, ob der Verein den sportlichen Schritt nach oben auch tatsächlich antreten wird, lässt der Trainer derweil gar nicht erst aufkommen. Für die Spieler ist die Kreisliga A die richtige Bühne, um sich auf einem veränderten Niveau zu beweisen. Necmi Keskin stellt die Entschlossenheit der Mannschaft klar heraus: „Ja, wir werden das Aufstiegsrecht wahrnehmen.“

Ein emotionaler Abschied des Trainers nach sechs Jahren

Für die kommenden Aufgaben laufen die personellen Planungen bereits seit Wochen, doch die wichtigste Veränderung betrifft die Trainerbank selbst. Nach einer langen und intensiven Amtszeit wird der Trainer eine Pause einlegen, dem Verein jedoch in veränderter Rolle treu bleiben. „Die Kaderplanungen laufen schon seit einigen Wochen, dazu kann ich nicht mehr viel sagen. Ich werde nächste Saison nicht mehr Trainer sein, ich gönne mir eine Pause nach sechs intensiven Jahren und werde die Jungs von der Seitenlinie unterstützen als größter Fan der zweiten Mannschaft vom SV Sillenbuch“, verkündet Necmi Keskin wehmütig.

Das klare Ziel Klassenerhalt für die Zukunft

Für die neue Saison 2026/2027 sagt der scheidende Trainer Necmi Keskin: „Saisonziel wird sein, die Liga zu halten und erfolgreichen Fußball zu spielen.“