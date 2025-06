Die Fußball-Saison 2024/2025 biegt auf die Zielgerade ein. Demzufolge fallen viele Entscheidungen. Besonders groß ist der Jubel bei den Teams, die Meister sind oder den Aufstieg geschafft haben oder sich Pokalsieger nennen dürfen. Und genau diese Mannschaften möchten FuPa Württemberg würdigen. Wenn dein Team auch dabei sein möchte, dann schreibe uns per E-Mail an h.schmidt@fupa.net

Die SGM Oppenweiler/Sulzbach hat Geschichte geschrieben. Als Vizemeister der Frauen-Landesliga, Staffel 1, schaffte das Team in den Relegationsspielen den Sprung in die Verbandsliga – ein Meilenstein, den der Verein nie zuvor erreicht hatte.

„Wir sind sehr stolz auf das Team und das Erreichte“, sagt Trainer Holger Blank sichtlich bewegt – doch so ganz ist die Sensation noch nicht bei allen angekommen. „Gefeiert haben wir ein bisschen, da ja alle wieder arbeiten oder in die Uni mussten. Ich glaube, viele haben es noch gar nicht realisiert.“ Und doch steht fest: Dieses Team hat Vereinsgeschichte geschrieben.

Vom Platz fünf zum Sprung nach oben

Die Zielsetzung vor der Saison war bodenständig – auch aufgrund zahlreicher Neuzugänge. „Ziel war, besser abzuschneiden als Platz 5 von der Vorsaison und erstmal als Team zusammenzufinden“, erinnert sich spielende Co-Trainerin Janine Sommer. Die Hinrunde verlief noch wechselhaft: „Trotz starker Leistungen haben wir uns oft schwer getan und viele Punkte liegen lassen.“ Doch in der Rückrunde drehte das Team auf – mit einem ganz besonderen Wendepunkt: „Der Sieg gegen Jebenhausen hat uns dann gezeigt, was in uns steckt.“

Zusammenhalt, Entwicklung und Wille – die Zutaten des Erfolgs

Für das Trainerduo war klar, was den Unterschied machte: „Ganz klar der Zusammenhalt im Team und auch die wirklich brutale Entwicklung der Spielerinnen“, bringt es Holger Blank auf den Punkt. „Jede hat sich individuell weiterentwickelt und sich ins Team eingebracht.“

Flexibel, erfahren, hungrig

Die SGM überzeugte mit einer seltenen Qualität: „Flexibilität. Alle Mädels können auch Aufgaben übernehmen, die sie nicht gewohnt sind“, erklärt Sommer. Die Mischung aus Erfahrung und unentdecktem Potenzial war entscheidend. „Wir haben eine sehr gute Balance aus erfahrenen Spielerinnen und jungen Spielerinnen, die ihr Potenzial noch gar nicht ausgeschöpft haben.“

Feiern in der Hütte – wie im Vorjahr, nur noch schöner

Gefestigt und geschlossen – so wird auch gefeiert. „Wir fahren zusammen nach Österreich in eine Hütte, das haben wir letztes Jahr schon gemacht“, verrät das Trainerteam. Dort soll das Erreichte gewürdigt werden: mit Unternehmungen, gemeinsamen Abendessen – und natürlich auch mit ein paar Momenten ausgelassener Freude.

Breiter Kader mit starken Neuzugängen

Für die erste Verbandsligasaison der Vereinsgeschichte ist der Kader gut gerüstet – und wird weiter verstärkt. Neu im Team sind: Jasmin Schweizer (TSV Ottmarsheim), Sara Ternava (FC Biegelkicker Erdmannhausen), Viktoria Heinrich (TSG Backnang), Melek Güdük (B-Juniorinnen des FC Biegelkicker Erdmannhausen) und Janina Streule (B-Juniorinnen des TSV Münchingen).

Auch aus den eigenen Reihen rücken auf: Amy Welte, Katharina Otto, Kim Säuberlich, Leila Haas, Mia Vetter, Miriam Ludin, Özge Samdanli und Valeria Zwetzich steigen aus den B-Juniorinnen auf. Die Kontinuität im Aufbau junger Spielerinnen bleibt eine tragende Säule.

Einziger Abgang: Lucie Strobel, die zum SV Winnenden wechselt. Drei Spielerinnen – Franziska Fiechter, Heidi Stoppel und Stefanie Schick – legen studien- bzw. berufsbedingt eine Pause ein.

Realismus und Ambition in der Verbandsliga

Trotz aller Euphorie bleibt der Blick klar. Die Ziele für die Saison 2025/2026 sind bewusst gesetzt: „Etablieren in der Verbandsliga. Jungen Kader weitestmöglich halten und weiterentwickeln“, lautet das Credo. Zudem sollen Talente aus der zweiten und dritten Mannschaft integriert werden. Wichtigstes Ziel bleibt jedoch: „Abstand zum Relegationsplatz im ersten Jahr als Neuling in der Verbandsliga, um mit dem Abstieg nichts zu tun zu haben.“

Ein Aufstieg, der mehr ist als ein sportlicher Erfolg

Die SGM Oppenweiler/Sulzbach hat nicht nur einen sportlichen Aufstieg geschafft, sondern ein Stück Vereinsgeschichte geschrieben – mit Mut, Zusammenhalt und Entwicklung. Dass diese Mannschaft nun das erste Verbandsliga-Team des Vereins stellt, ist mehr als ein Eintrag in die Statistik. Es ist ein emotionales Kapitel, das zeigt, was möglich ist, wenn Charakter auf Qualität trifft.