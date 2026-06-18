– Foto: SV Germania 90 Berge

Der SV Germania 90 Berge feiert die Meisterschaft in der Kreisoberliga Havelland. Trotz schwerer Verletzungen von Leistungsträgern und dem winterlichen Abgang des Top-Torjägers realisiert die Mannschaft vorzeitig ihren Dreijahresplan. Mit dem Titelgewinn sichert sich das Team den Aufstieg in die Landesklasse.

Die Saison in der Kreisoberliga Havelland ist offiziell beendet, und an der Tabellenspitze herrscht endgültige Gewissheit. Der SV Germania 90 Berge hat sich nach 30 Spieltagen mit 21 Siegen, sechs Unentschieden und drei Niederlagen sowie einem Torverhältnis von 101:34 und 69 Punkten den Meistertitel gesichert.

Der schärfste Konkurrent, der SV Dallgow 47, folgt trotz einer beeindruckenden Offensivleistung von 120:41 Toren mit 66 Punkten (21 Siege, drei Unentschieden, sechs Niederlagen) auf dem zweiten Platz.

Licht aus im Vereinsheim um fünf Uhr morgens

Nach dem Erreichen dieses Meilensteins ließen die Spieler und Verantwortlichen ihren Emotionen trotz widriger Bedingungen freien Lauf. „Ja, definitiv, trotz aller Umstände mit dem Mistwetter. Ich glaube, um 5 Uhr ging das Licht im Vereinsheim aus“, berichtet Trainer Daniel Kuhnt gegenüber FuPa von den ausgiebigen und feuchtfröhlichen Feierlichkeiten seiner Mannschaft.

Der Schock im Winter und eine Seuchensaison

Dabei war der Titelgewinn im Saisonverlauf zeitweise in weite Ferne gerückt, obwohl das Team mit großen Ambitionen gestartet war. „Vor der Saison, ja! Mitten in der Saison dann nicht mehr“, erklärt Daniel Kuhnt und führt fort: „Im Winter hatte uns mit Max Janke unser Top-Torjäger verlassen, der uns in der Kreisliga-Meister-Saison alleine über 70 Scorerpunkte gebracht hat. Das zu ersetzen, lag im Bereich des Unmöglichen, aber die Jungs haben es perfekt als Mannschaft aufgefangen. Dazu kamen die ewigen Verletzungen, wir hatten Spiele, an denen uns tatsächlich nur elf Spieler zur Verfügung standen. Was das betrifft, hatten wir eine absolute Seuchensaison.“

Der unbezwingbare Charakter einer Spitzenmannschaft

Trotz dieser massiven Rückschläge bewies die Mannschaft eine außergewöhnliche Moral, die letztlich den Ausschlag im engen Titelrennen gab. „Der Teamgeist. Diese Mannschaft hat gegen alle Widrigkeiten gekämpft. Egal ob Abgänge, Verletzungen oder Unruhen, die von außen an die Mannschaft geführt wurden. Man kann den Charakter und Teamgeist dieser Mannschaft gar nicht hoch genug anerkennen. Das sind alles Top-Jungs, die nie aufgegeben haben“, betont Daniel Kuhnt sichtlich bewegt vom Zusammenhalt seiner Truppe.

Das Lazarett der unbezähmbaren Germanen

Die personelle Misere zog sich wie ein roter Faden durch das gesamte Jahr, weshalb der Erfolg auf dem Platz umso höher zu bewerten ist. „Die Stärken sind ganz klar der Teamgeist. Egal wann jemand ausgefallen ist, egal wie gut dieser Spieler war, jeder, der reinkam, hat alles gegeben für den Erfolg“, erklärt Daniel Kuhnt und führt fort: „Es sind bei uns im Laufe der Saison so viele Stammspieler weggebrochen mit langen Verletzungen – Horn mit Kreuzbandriss, Klopp mit zweimal Bänderriss, Mudlagk mit Oberarmbruch, Köppen mit einem Bruch im Knöchel, Liedke mit der Bandscheibe – da hätten andere schon zehnmal aufgegeben. Wir haben einfach weitergemacht und an uns geglaubt.“

Der belächelte Dreijahresplan wird vorzeitig Realität

Mit diesem unbändigen Glauben hat der Verein ein sportliches Ziel erreicht, das von Außenstehenden anfangs nicht ernst genommen wurde. „Ja, definitiv. Wir hatten ja so oder so vor der Saison 2024/25 einen Dreijahresplan erstellt, den wir als Verein auch offen kommuniziert haben“, betont Daniel Kuhnt. Er ergänzt: „Laut unserem Plan, für den wir nebenbei bemerkt ziemlich belächelt wurden, wollten wir innerhalb von drei Saisons in die Landesklasse aufsteigen. Jetzt haben wir es eine Saison früher geschafft und sind zweimal nacheinander Meister geworden.“

Strukturierte und zweigleisige Kaderplanungen

Um in der neuen Liga zu bestehen, laufen die Vorbereitungen bereits seit Monaten auf Hochtouren, wobei die Verantwortlichen bis zum Schluss flexibel bleiben mussten. „Die Kaderplanungen laufen bei uns schon seit Monaten. Wir arbeiten da sehr strukturiert und mit klaren Plänen“, sagt Daniel Kuhnt und fügt hinzu: „Stand heute haben wir sieben Neuzugänge, alles super Jungs, keine Lückenfüller. Jeder von den Neuen hat auch den Anspruch, bei uns Stammspieler zu werden. Hinzu kommt, dass bis auf drei Spieler unser kompletter Kader zusammenbleibt. Bis auf unseren Torwart verlässt uns aber kein Stammspieler. Stand heute starten wir mit 25 Spielern in die Landesklasse-Saison, halten uns aber noch das eine oder andere Hintertürchen offen und führen noch ein paar Gespräche. Wir sind aber mehr als begeistert davon, wie wir heute schon dastehen, da wir immer zweigleisig planen mussten, da bis zum Schluss nicht klar war, in welcher Liga wir spielen.“