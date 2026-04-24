„Ich glaube nicht, dass wir die Seuche wieder loswerden“

Die Mannschaft von Trainer Kevin Wölk, der zum Jahreswechsel das Kommando beim ältesten Lübecker Fußballverein übernahm, verspielte unter der Woche beim Oldenburger SV eine deutliche 1:4-Führung und musste sich am Ende mit einem 4:4 zufriedengeben.

Der PSV zeigte zeitgleich gegen den TSV Nordmark Satrup bei der 2:5-Heimniederlage einen schwachen Auftritt, garniert mit eklatanten Abwehrfehlern.

Dennis Buthmann aus dem Trainerduo des PSV Neumünster fand auch nach der deutlichen Niederlage gegen Satrup klare Worte und forderte im Hinblick auf Sonntag: „Bei Phönix müssen wir uns völlig anders präsentieren und auch eine ganz andere Intensität an den Tag legen. Da müssen wir auch als Team besser agieren. Phönix hat eine enorme Qualität. Das hat man schon im Hinspiel gesehen, als wir an unsere Grenzen gekommen sind. Mit dem Ball haben sie immer eine gute Idee.“

Personalsorgen vor dem Auswärtsspiel

Aber die Vorzeichen, nicht mit leeren Händen in die Schwalestadt zurückzureisen, stehen alles andere als gut. Denn mit Ayoub Assameur, der nach seinem Wechsel aus der U19 von Holstein Kiel bisher bei den Ordnungshütern gut eingeschlagen hat, gibt es wegen anhaltender Schmerzen in der Leistengegend den nächsten Ausfall zu verkraften.