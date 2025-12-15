15 Ligaspiele, Landespokal-Halbfinale, keine Niederlage: Der RSV Eintracht 1949 schreibt in der NOFV-Oberliga Süd eine Geschichte, die selbst im Vergleich mit dem FC Bayern München Aufmerksamkeit erzeugt. Trainer Patrick Hinze spricht im FuPa-Interview sachlich über Zahlen und Fakten – und zugleich spürbar bewegt über Vertrauen, Zusammenhalt und eine Mannschaft, die sich trotz aller Erfolge bewusst nicht größer macht, als sie ist.

Patrick Hinze: Gut, man muss ja sagen, dass Bayern keinen Landespokal spielt, sondern nur DFB-Pokal und die Meisterschaft. Im DFB-Pokal sind wir ja bekanntermaßen raus. Wenn man allerdings den Landespokal und die Oberligaspiele sieht, ist es ein außergewöhnliches Thema für unsere Mannschaft, diese Schlagzeile hören zu dürfen.

FuPa: Herr Hinze, der RSV Eintracht 1949 steht derzeit gemeinsam mit dem FC Bayern München als einzige Mannschaft in Deutschland von der Bundesliga bis zur Oberliga in Liga und Landespokal noch ohne Niederlage da. Wie fühlt es sich an, in dieser außergewöhnlichen Bilanz fast auf Augenhöhe mit dem Rekordmeister zu stehen?

Patrick Hinze: Nee nee, ich glaube nicht, dass die Bayern uns auf dem Schirm haben. Aber gegen Mainz hätte es ja fast geklappt, dass wir allein als ungeschlagenes Team dastehen.

FuPa: Gab es bereits eine Gratulation oder zumindest eine Nachricht aus München – sei es vom FC Bayern selbst oder von Personen aus deren Umfeld – zu dieser beeindruckenden Serie?

FuPa: Haben Sie oder der Verein schon einmal darüber nachgedacht, aktiv den Kontakt zu den Bayern zu suchen, um diese bemerkenswerte Parallelstory hervorzuheben oder möglicherweise zu nutzen?

Patrick Hinze: Nicht wirklich, weil ja jede Woche die Serie hätte unterbrochen werden können. Jetzt haben wir ein wenig Zeit in der Pause, vielleicht ergibt sich ja etwas?

FuPa: Wäre ein Testspiel gegen den FC Bayern in der Winterpause aus Ihrer Sicht eine realistische Option – oder zumindest ein reizvoller sportlicher Traum? Wie würden Sie die Chancen einschätzen, dass so etwas zustande kommen könnte?

Patrick Hinze: Ein Traum wäre es auf jeden Fall, das Ergebnis wird uns aber nicht so viel positiven Schwung für die Rückrunde geben, befürchte ich.

FuPa: Ihr Team zeigt sowohl in der NOFV-Oberliga Süd (15 Spiele, 10 Siege, 5 Unentschieden) als auch im Landespokal (3 Siege, Halbfinale) eine außergewöhnliche Stabilität. Welche Faktoren machen den RSV in dieser Saison so schwer zu schlagen – und was braucht es, um die Serie weiter auszubauen?

Patrick Hinze: Wir reden ja nicht nur von den 15 Spielen, wir haben diese Serie bereits im Mai starten können. Seitdem haben wir nicht mehr verloren. Ich glaube, sowas geht nur, wenn jeder im Team seine Aufgabe kennt. Wir haben wichtige Spieler verloren, die alten Hasen bei uns haben die neuen und vor allem jungen Spieler überragend integriert. Wir haben uns immer mehr gefunden und vom Vorstand Herren bis zu den Zeugwarten sind wir ein starkes Team.

Sicher ist Woche für Woche wichtig, dass die Jungs konzentriert und willig sind. Sie haben Lust, sich zu messen, beachten aber dabei den Fleiß und die Ansagen, die mein Trainerteam macht. Ich glaube aber, der wichtigste Faktor ist der, dass wir uns nicht zu wichtig nehmen, jeder macht das, was er macht mit Herz und Leidenschaft, weil wir es wollen und weil wir uns vertrauen. Ich persönlich gebe den Spielern viele Freiheiten, das geht aber auch nur, wenn die Jungs am Wochenende liefern. Die Jungs verstehen sich gut, charakterlich mal wieder eine Topmannschaft. Insgesamt also mehrere Gründe für solch eine Serie.