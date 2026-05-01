„Ich glaube dieses Jahr werden wir es schaffen"

Die Ausgangslage war klar: Lohne ging mit 55 Punkten als Ligaprimus in die Partie. Veldhausen rangierte mit 30 Zählern auf Platz elf und hatte am vergangenen Wochenende beim 2:1 in Langen Selbstvertrauen getankt. Doch gegen die aktuell heißeste Mannschaft der Liga reichte das nicht.

„Wir sind erst mal froh, dass wir das Spiel gewinnen konnten, dann noch zu Null, wobei das haarscharf war.“

Was wie ein deutlicher Pflichtsieg aussieht, war laut Lohner Trainer Dennis Brode harte Arbeit – vor allem in der Defensive. Der Coach äußerte sich nach dem Spiel deutlich zufrieden, hob aber auch eine Schlüsselszene hervor:

Beim Stand von 3:0 bewahrte Schlussmann Jelle Geesen seine Mannschaft vor dem möglichen Anschlusstreffer. „Jelle Geesen hat in der, ich würde sagen, 80. Minute beim Stand von 3:0 einen Ball sensationell gehalten, unsere Verteidiger haben danach den Ball auf der Linie geklärt“, schilderte Brode. Eine Szene, die das Spiel endgültig zugunsten der Gäste kippte.

Überhaupt war der Auftritt gegen den offensiv gefährlichen Gegner bemerkenswert diszipliniert. „Also verteidigungstechnisch war das schon sehr, sehr gut. Das war, glaube ich, das beste Spiel in der Defensive, was wir hatten. Wir haben nur zwei Chancen zugelassen in 90 Minuten – und das gegen Hendrik Egbers, den besten Stürmer der Liga. Das war schon sensationell gut.“

Effizienz und Gier

Doch Lohne überzeugte nicht nur hinten. Vorne zeigte sich der Tabellenführer effizient, zielstrebig, spielfreudig. Vier Treffer, zahlreiche weitere Möglichkeiten – ein Auftritt mit Nachdruck. „Nach vorne haben wir auch viele Chancen kreiert und vier Tore geschossen. Es gibt nicht viel zu meckern an diesem Spieltag“, bilanzierte Brode.

Schon am 25. Spieltag hatte Lohne beim 2:1 gegen SV Alemannia Salzbergen seine Qualität unter Beweis gestellt. Der gestrige Erfolg in Veldhausen war nun die konsequente Fortsetzung – und ein klares Signal an Verfolger ASV Altenlingen 1965.

Titel fest im Blick

Die Körpersprache passt, die Mentalität ebenso. „Und wir waren immer heiß, immer scharf. Ich glaube, dies Jahr werden wir es schaffen, weil wir einfach so heiß und gierig sind, den Titel zu holen“, sagte Brode mit Nachdruck.

Respekt zollte er dennoch dem Gegner: „Veldhausen hat es gut gemacht. Wir waren aber der verdiente Sieger, finde ich. Vielleicht ein Tor zu hoch, aber alles in allem ein sehr schöner Sieg, sehr gutes Spiel von uns.“

Gestern Abend in Veldhausen war zu spüren: Dieser Tabellenführer will mehr. Viel mehr.